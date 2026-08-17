Ariana Grande sorprende al invitar a Cynthia Erivo uno de sus shows en Londres

Los asistentes al segundo concierto de Ariana Grande en el O2 Arena de Londres fueron testigos de una noche inolvidable. La cantante estadounidense sorprendió al invitar al escenario a Cynthia Erivo, su compañera de reparto en la adaptación cinematográfica de “Wicked”, para ofrecer una actuación repleta de complicidad y nostalgia.

Durante el espectáculo, enmarcado dentro de su gira “Eternal Sunshine Tour”, ambas artistas unieron sus voces para interpretar “For Good”, una de las composiciones más emotivas de la segunda entrega de “Wicked”.

Además, regalaron a la audiencia una versión de “Get Happy/Happy Days Are Here Again”, emblemático dueto inmortalizado en la década de 1960 por Judy Garland y Barbra Streisand, tema que ya habían presentado previamente en un especial televisivo del musical.

La sorpresiva reunión volvió a hacer patente el sólido vínculo que une a las dos intérpretes desde el rodaje de las películas. Esta estrecha relación generó gran atención mediática durante las giras promocionales de ambas entregas, dando pie incluso a rumores de romance que la propia Erivo desmintió tajantemente.

El reencuentro en la capital británica llega tras el arrollador éxito comercial de “Wicked” en la gran pantalla, cuyas dos partes lograron superar los 1.200 millones de dólares en la taquilla global. A pesar de que la segunda entrega no obtuvo candidaturas al Oscar —a diferencia de la primera película, que sumó diez nominaciones y conquistó dos estatuillas—, la química artística entre Grande y Erivo se mantiene intacta.

Este recital forma parte del tramo final de la gira de Ariana Grande, que culminará el próximo 1 de septiembre tras diez fechas consecutivas en el reciento londinense. El hito marcará el inicio de un retiro temporal de la vida pública ya anunciado por la artista de 33 años.

Según explicó su representación, la decisión busca proteger su salud física y mental ante el constante e intenso escrutinio mediático y en redes sociales al que se ha visto sometida tras el reciente lanzamiento de su octavo álbum de estudio, “Petal”.

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