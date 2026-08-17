Arrestan a hombre en Texas acusado de matar a su esposa separada mientras sus hijos estaban en casa

Un hombre de 37 años fue arrestado y acusado de asesinato después de que su esposa separada fuera encontrada muerta dentro de un automóvil en el garaje de su apartamento en Plano, Texas, mientras los dos hijos pequeños de la pareja se encontraban en la vivienda, informó la Policía.

El sospechoso fue identificado como Jake Bigoni, quien inicialmente fue detenido bajo un cargo de abuso de cadáver antes de que las autoridades añadieran el cargo de asesinato.

La víctima, Eliana Bigoni, se encontraba en proceso de divorcio de su esposo y, según los investigadores, se dirigía a recoger a sus hijos de 2 y 5 años cuando ocurrió el presunto crimen.

Los menores estaban dentro del apartamento cuando su madre murió, pero la Policía indicó que ambos resultaron ilesos.

Una amiga alertó a la Policía

La investigación comenzó después de que una amiga de Eliana se comunicara con las autoridades porque la mujer no se presentó a un desayuno programado para las 8:30 a.m. del miércoles y tampoco respondía sus llamadas.

La amiga explicó a los investigadores que la pareja estaba separada y que Eliana tenía previsto recoger a sus dos hijos.

Con esa información, las autoridades solicitaron una verificación de bienestar en el apartamento de Jake Bigoni.

Al llegar, los agentes observaron al hombre y, según la orden de arresto citada por medios locales, notaron una aparente gran mancha de sangre en su camisa.

Bigoni habría explicado a los agentes que la mancha se produjo mientras limpiaba.

Sin embargo, los investigadores encontraron posteriormente el cuerpo de Eliana dentro de la cajuela de un Hyundai blanco estacionado en el garaje.

Las autoridades indicaron que la mujer presentaba graves lesiones en la cabeza y el rostro.

El sospechoso habría llamado a su madre

La investigación también llevó a los detectives hasta una llamada que Jake Bigoni habría realizado a su madre.

De acuerdo con las autoridades, la mujer llamó posteriormente a la Policía y relató que su hijo le había dicho: “Tengo algo que decirte. Ella está muerta. Tuvimos una pelea y ella está muerta”.

La declaración se convirtió en uno de los elementos considerados por los investigadores mientras reconstruían las circunstancias de la muerte de Eliana.

La Policía no ha informado públicamente qué habría provocado la supuesta confrontación entre la pareja ni qué ocurrió exactamente dentro del apartamento.

Bigoni permanece detenido sin derecho a fianza

Jake Bigoni fue trasladado a la cárcel del condado de Collin, donde permanece detenido sin derecho a fianza, según los registros citados en la información del caso.

Además del cargo de asesinato, inicialmente había sido acusado de abuso de cadáver.

La Policía señaló que el sospechoso tiene antecedentes de comportamiento violento, aunque no proporcionó mayores detalles en la información disponible.

La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas de la muerte de Eliana Bigoni y establecer la secuencia de hechos ocurridos antes de que los agentes encontraran su cuerpo.

El caso sigue en proceso y las acusaciones contra Bigoni no constituyen una declaración de culpabilidad.

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