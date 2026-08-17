Blanquear tus dientes: 3 riesgos que nadie te cuenta

Aunque todos quieren lucir una sonrisa perfectamente blanca, es vital conocer los efectos secundarios de someterse a estos tratamientos de blanqueamiento dental. De hecho, hay algunos que quizás nadie te cuenta.

Actualmente, hay muchas opciones: desde tiras blanqueadoras de venta libre hasta procedimientos profesionales en consultorios dentales.

Sin embargo, que un producto sea fácil de conseguir no significa que sea adecuado para todas las personas, ni que pueda utilizarse sin límites.

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3 riesgos al blanquear tus dientes

1. Sensibilidad dental

La sensibilidad es uno de los efectos adversos más frecuentes después de un blanqueamiento, según los expertos de Cornerstone Dentistry, un centro odontológico ubicado en Van, Texas.

Algunas personas pueden experimentar molestias al consumir alimentos o bebidas muy frías o calientes. El riesgo aumenta cuando se realizan tratamientos repetidos o se utilizan concentraciones elevadas de los agentes blanqueadores sin supervisión profesional.

2. Encías irritadas

Los productos blanqueadores pueden irritar las encías si entran en contacto con ellas durante demasiado tiempo. Esto puede provocar enrojecimiento, ardor, inflamación e incluso quemaduras.

En este sentido, utilizar cantidades mayores de las indicadas o prolongar el tiempo de aplicación no hará que los dientes se blanqueen más, sino que podría ser peligroso. Seguir las instrucciones del fabricante, en el caso de tratamientos de venta libre, o del odontólogo es fundamental.

3. Lastimar el nervio del diente

Algunos tratamientos de blanqueamiento utilizan productos con químicos agresivos que son capaces de penetrar profundamente en los dientes, incluso llegan a afectar la pulpa y los nervios. Esto especialmente si el paciente tiene caries o grietas previas.

Es importante aclarar que el blanqueamiento no debería entenderse como un proceso para eliminar o desgastar el esmalte. Su objetivo es modificar las sustancias que producen las manchas y aclarar el color de los dientes.

El blanqueamiento dental no es “eterno”

Es un error pensar que un tratamiento de blanqueamiento dental dura “para siempre”. Con el paso del tiempo, los dientes pueden volver a mancharse por el consumo de café, té, vino tinto y determinados alimentos, además del tabaco.

En este sentido, en lugar de repetir tratamientos por cuenta propia cada vez que aparezcan nuevas manchas, lo más recomendable es mantener una adecuada higiene bucal y consultar al dentista sobre cuándo sería apropiado realizar un nuevo procedimiento.

Además, una evaluación profesional permite determinar si el procedimiento es adecuado y reducir el riesgo de convertir una cuestión estética en un problema de salud bucal.

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