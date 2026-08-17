Familia de Perez Hilton ofreció nueva actualización sobre la salud del bloguero

La familia del bloguero de espectáculos Perez Hilton compartió un nuevo comunicado para actualizar al público sobre su evolución médica, casi dos semanas después de ser ingresado de emergencia a un centro hospitalario en Miami debido a un intento de autolesión.

A través de una nota publicada este lunes 17 de agosto en su sitio web oficial, PerezHilton.com, sus allegados informaron que el comunicador de 48 años continúa hospitalizado y bajo supervisión constante.

“En este momento, Perez permanece ingresado y está recibiendo la atención médica que necesita. Su tratamiento continúa en un entorno de internación bajo el cuidado de un equipo dedicado de profesionales de la salud y la salud mental”, expresó la familia en el comunicado.

Este informe se suma a las primeras declaraciones emitidas por su entorno en días posteriores al incidente, cuando precisaron que Hilton había sufrido una pérdida considerable de sangre y lesiones que requerían intervenciones quirúrgicas, calificando su estado como “grave pero estable” y advirtiendo que el proceso de rehabilitación sería prolongado.

El suceso ocurrió el pasado 4 de agosto, cuando las autoridades del condado de Miami-Dade acudieron a la residencia del creador de contenido tras recibir múltiples llamadas de alerta por parte de usuarios que presenciaron actos de autolesión transmitidos en directo a través de TikTok. Hilton fue trasladado a una institución médica al amparo de la Ley Baker de Florida, normativa que permite la retención involuntaria para evaluación psiquiátrica de personas en riesgo.

En el ámbito personal, la madre del comunicador, Teresita Lavandeira, solicitó la custodia temporal de sus tres hijos (de 13, 11 y 8 años) con el consentimiento por escrito de Hilton, con el fin de garantizar la protección y estabilidad de los menores durante el proceso de recuperación de su padre.

Asimismo, los allegados anunciaron que, con el fin de mantener activo el portal fundado por el pionero del chisme de celebridades hace más de dos décadas, su equipo de trabajo reanudará las publicaciones esta misma semana. “Por ahora, la salud de Perez sigue siendo la prioridad absoluta mientras su equipo mantiene el sitio activo y en marcha”, concluyeron.

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