Hombre de Louisiana acusado de matar a su esposa y conducir durante horas con el cadáver en el asiento del pasajero

Un hombre de Louisiana fue arrestado en Tennessee después de que las autoridades descubrieran el cadáver de su esposa en el asiento del pasajero de su automóvil durante una parada de tráfico, informó la Policía.

Tyronne Brazille, de 50 años, fue detenido el jueves en Memphis, Tennessee, luego de que agentes descubrieran que su esposa, Lanessa Bradford, también de 50 años, había muerto por un disparo.

Según las autoridades, Brazille habría conducido durante más de cinco horas desde Baton Rouge, Louisiana, hasta Memphis, con el cuerpo de Bradford dentro del vehículo.

El hombre fue arrestado inicialmente como fugitivo y permanece a la espera de ser trasladado a Louisiana, donde enfrentará un cargo de asesinato por la muerte de su esposa.

La Policía encontró el cuerpo durante una parada de tráfico

El descubrimiento ocurrió cuando agentes detuvieron el vehículo de Brazille en Memphis debido a una infracción de tránsito.

Durante la intervención, los policías observaron a Bradford en el asiento del pasajero y determinaron que estaba muerta.

La mujer presentaba una herida de bala, según la información disponible sobre la investigación.

Las autoridades creen que Brazille abandonó Baton Rouge después de presuntamente matar a su esposa y condujo a través de varios estados antes de ser detenido en Tennessee.

Los investigadores también establecieron que la pareja había estado en Independence Community Park, en Baton Rouge, antes de la muerte de Bradford.

La Policía continúa reconstruyendo lo ocurrido entre la pareja antes del supuesto homicidio.

Bradford planeaba abandonar a su esposo

Una amiga cercana de Bradford aseguró que la mujer llevaba varias semanas preparando su salida del matrimonio.

Shelicka Decker, amiga de la víctima durante años, afirmó que Bradford había ahorrado dinero y elaborado un plan para alejarse de Brazille.

“Ella tenía el dinero ahorrado. Había elaborado un plan y simplemente iba a desaparecer”, relató Decker.

Según la amiga, Bradford tenía previsto dejar su automóvil y otras pertenencias para comenzar una nueva vida y había establecido contacto con familiares que vivían fuera de Louisiana.

“Ella iba a dejar su auto, iba a dejar todas sus cosas”, explicó Decker.

La mujer agregó que el matrimonio atravesaba una etapa complicada y que, según su conocimiento, Brazille había comenzado a mostrar conductas violentas en los meses anteriores.

“Nunca puso las manos sobre ella hasta hace poco, quizás dos o tres meses atrás”, afirmó.

La escuela pidió verificar el bienestar de Bradford

Bradford trabajaba en una escuela primaria de Baton Rouge.

Después de que dejó de presentarse a trabajar durante varios días, la institución solicitó que las autoridades realizaran una verificación de bienestar en su vivienda.

Sin embargo, para entonces Bradford ya había sido asesinada, según la investigación.

Decker recordó a su amiga como una persona que tenía una relación cercana con estudiantes y padres de la comunidad escolar.

“Era una persona tan buena. Ayudaba a mucha gente, a muchos padres”, dijo.

La noticia de su muerte provocó conmoción entre quienes la conocían.

Una relación que, según una amiga, se había deteriorado

Decker afirmó que Brazille había amenazado anteriormente con quitarse la vida si Bradford decidía abandonarlo.

La amiga también señaló que el hombre atravesaba problemas de salud mental, aunque esa afirmación forma parte de los testimonios proporcionados por personas cercanas a la víctima y no constituye por sí misma una conclusión oficial sobre el caso.

La relación entre ambos se habría deteriorado progresivamente hasta que Bradford decidió preparar su salida.

“Ella había estado en contacto con su familia que estaba fuera de la ciudad y así era como iba a hacer este cambio para alejarse”, explicó Decker.

Los investigadores determinaron que la pareja estuvo junta en Baton Rouge antes del presunto asesinato.

Posteriormente, Brazille habría abandonado la ciudad y emprendido el viaje que terminó en Memphis.

Brazille espera su traslado a Louisiana

Brazille fue arrestado en Memphis como fugitivo y tiene prevista una comparecencia ante un tribunal.

Actualmente permanece bajo custodia mientras las autoridades coordinan su extradición a Louisiana, donde deberá responder por el asesinato de Bradford.

La investigación continúa para esclarecer qué ocurrió durante la discusión que habría precedido al crimen, así como establecer la secuencia exacta de acontecimientos desde la muerte de Bradford hasta la detención de su esposo.

Las acusaciones contra Brazille son señalamientos y deberá ser considerado inocente mientras no se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.

Sigue leyendo:

–Arrestan en Louisiana a maestra acusada de conducta inapropiada con un menor

–De Maestra del Año a acusada penal: arrestan a profesora en Louisiana por abuso infantil

–Niño de 5 años muere por desnutrición en Louisiana: pesaba 19 libras por presunta negligencia de sus padres