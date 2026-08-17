Horóscopo de hoy de Nana Calistar 17 de agosto de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO – 17 DE AGOSTO DE 2026
El amor no termina de acomodarse en tu vida porque sigues guardándole un rinconcito a situaciones que ya deberían estar hasta empolvadas. Este 17 de agosto de 2026 vas a tener que reconocer que mientras sigas comparando lo nuevo con lo que viviste anteriormente, difícilmente podrás disfrutar de las oportunidades que tienes enfrente. Ya estuvo bueno de revisar mentalmente conversaciones viejas, imaginar qué hubiera pasado o preguntarte por qué cierta persona no hizo las cosas diferentes. Lo que no se dio, por algo fue, y aunque en su momento te haya dolido hasta donde no pega el sol, ahora toca cerrar esa puerta con llave y aventarla al río.
En cuestiones del corazón hay personas observándote más de lo que imaginas. Alguien podría comenzar a mostrar interés mediante mensajes, reacciones en redes sociales o buscando cualquier pretexto medio menso para sacarte conversación. No quieras hacerte del rogar demasiado porque una cosa es darse a respetar y otra parecer refrigerador de carnicería: frío y con todo congelado. Si estás soltero o soltera, una oportunidad interesante podría comenzar despacito, sin promesas exageradas, pero con posibilidades de convertirse en algo bonito si dejas de ponerle pruebas que ni examen de admisión.
En la familia se soltará una lengua que parece licuadora sin tapa. Llegarán a tus oídos comentarios sobre decisiones que has tomado, gastos, relaciones o incluso sobre la manera en que estás llevando tu vida. Que te valga tres kilos de cacahuates. Mientras tú pagues tus cuentas, resuelvas tus pendientes y nadie de esas personas te mantenga, no tienes por qué entregar reporte mensual de tus movimientos. Eso sí, tampoco armes un circo por cada comentario; algunas personas precisamente quieren verte reaccionar para después hacerse las víctimas.
Una amistad se acercará para confiarte algo bastante delicado. Escucha antes de opinar porque posiblemente te pedirá ayuda para resolver una situación que lleva tiempo escondiendo. Puedes aconsejar, acompañar y orientar, pero no te conviertas en salvavidas de quien se empeña en nadar hacia lo profundo. Últimamente has cargado problemas ajenos como si fueras burro de carga y después terminas con el ánimo por los suelos sin entender por qué. Aprende esta semana a preguntar: “¿esto realmente me corresponde?”. Si la respuesta es no, suelta.
En dinero viene una etapa para administrar mejor. No necesariamente tendrás carencias, pero sí podrías emocionarte comprando algo que realmente no necesitas. Antes de sacar la tarjeta, pedir prestado o comprometer dinero que todavía ni llega, haz cuentas. Podría aparecer una oportunidad para obtener un ingreso adicional mediante una actividad que sabes realizar bien y que hasta ahora no habías considerado como negocio.
También pon atención a tu alimentación. No necesitas vivir castigándote ni peleándote con la báscula, pero sí recuperar ciertos hábitos que habías dejado. Los excesos, comer a deshoras o atascarte por ansiedad podrían hacerte sentir pesado o pesada. Muévete más y descansa correctamente; tu cuerpo no es bote de basura para aventarle todo lo que encuentres.
En trabajo o proyectos personales comenzarás a ver con mayor claridad una decisión que habías estado aplazando. No anuncies todavía todos tus planes porque hay gente que pregunta demasiado y aporta demasiado poco. Primero hazlo y después cuentas el chisme.
Leo, esta semana tu principal tarea será dejar de resolver vidas ajenas mientras la tuya espera turno. Pon límites sin sentir culpa, manda las opiniones familiares al departamento de cosas que te valen madre y abre los ojos en el amor, porque mientras tú sigues mirando por el retrovisor podría estar pasando frente a ti alguien que sí tenga ganas de quedarse.
Color del día: Dorado
Frase del día: “No voy a seguir cargando problemas ajenos ni recuerdos que ya cumplieron su fecha de caducidad.”
VIRGO – 17 DE AGOSTO DE 2026
Has llevado más friegas emocionales de las que cuentas y prueba de ello es esa armadura que cargas hasta para contestar un simple “hola”. Antes entregabas confianza con moño y hasta envío gratis; ahora primero investigas, analizas, observas y casi pides carta de antecedentes no penales antes de permitir que alguien entre a tu vida. Y aunque tanta desconfianza nació de experiencias que te dejaron aprendiendo a la mala, este 17 de agosto de 2026 necesitarás encontrar un punto medio: ni confiar en cuanto animal de dos patas se te atraviese ni pensar que todo mundo viene con intenciones de fregarte.
En el amor has cambiado muchísimo. Ya no te enamoras con tres mensajes bonitos, una canción dedicada y dos promesas dichas a medianoche. Ahora quieres hechos, estabilidad y principalmente congruencia. Qué bueno, porque precisamente esa madurez podría evitarte meterte en una situación complicada. Mucho cuidado con relaciones prohibidas, personas comprometidas o historias donde tengas que andar escondiéndote. Tú no naciste para ser secreto de nadie ni para recibir cariño cuando al otro le sobra tiempo. Si alguien no puede ofrecerte un lugar digno en su vida, que vaya a organizar su desmadre primero y después vemos.
Si tienes pareja, evita fabricar problemas donde todavía no existen. Podrías interpretar silencios, cambios de humor o ciertas actitudes como señales de engaño cuando quizás la situación sea completamente diferente. Pregunta antes de sacar conclusiones porque tu imaginación, cuando se pone creativa, hace unas telenovelas que ni Televisa en sus mejores tiempos. Hay conversaciones pendientes que podrían aclarar mucho y devolverte tranquilidad.
Para Virgo soltero o soltera aparece una persona con carácter distinto a quienes normalmente eliges. No necesariamente llegará aventándote los calzones desde el primer día; podría empezar como una conversación sencilla que poco a poco despierte curiosidad. Dale oportunidad al tiempo de enseñarte quién es quién. No entregues el corazón inmediatamente, pero tampoco cierres la puerta nomás porque alguien del pasado dejó el marco todo madreado.
Hay una situación personal que lleva varias noches quitándote el sueño y ya no puedes seguir haciéndote como que no pasa nada. Puede relacionarse con dinero, trabajo, familia o una decisión que has postergado demasiado. Esta semana tendrás una oportunidad importante para comenzar a resolverla. Divide el problema en partes pequeñas y atiende primero aquello que sí está en tus manos. Has perdido demasiada energía imaginando escenarios que todavía ni suceden.
En cuestiones económicas se marca un gasto que no tenías contemplado, posiblemente relacionado con casa, transporte o algún pendiente personal. No será para arrancarte los pelos si administras correctamente. También se abre una posibilidad para mejorar ingresos durante las próximas semanas, pero requerirá iniciativa. No esperes que el dinero llegue montado en burro y toque tu puerta preguntando por ti.
En trabajo tendrás que demostrar carácter frente a alguien que podría intentar cargarte responsabilidades que no te corresponden. Aprende a decir “eso no me toca” sin sentir que estás cometiendo un pecado. Tu eficiencia ha provocado que algunas personas crean que puedes resolver hasta la vida del gerente.
También necesitas recuperar descanso. Has tenido la cabeza trabajando horas extras aun cuando el cuerpo ya quiere apagar el changarro. Organiza mejor tus horarios y procura no llevarte preocupaciones a la cama.
Este lunes 17 de agosto, Virgo, deja de preguntarte si eres suficiente para determinada persona. La pregunta correcta es si esa persona realmente está ofreciendo lo suficiente para merecer un lugar en tu vida. Ya aprendiste bastante a base de fregadazos; ahora utiliza esas experiencias para elegir mejor, no para vivir desconfiando eternamente.
Color del día: Verde olivo
Frase del día: “Lo que sufrí me enseñó a elegir mejor, no a conformarme con menos.”
LIBRA – 17 DE AGOSTO DE 2026
Viene movimiento en tu vida y posibilidades muy fuertes de un viaje, salida improvisada o plan que comenzará a organizarse precisamente en estos días. Quizás todavía falten algunos detalles por acomodar, pero este 17 de agosto de 2026 podrías recibir una propuesta, invitación o noticia que termine por poner fecha a ese movimiento. No quieras controlar hasta dónde se va a sentar cada quien; algunas de las mejores experiencias que tendrás próximamente surgirán precisamente de planes que no estaban contemplados.
La familia tendrá un papel importante. Se marca reunión, comida, celebración o simplemente una convivencia que servirá para acercarte nuevamente a personas que has descuidado por andar metido o metida en tus propios asuntos. A veces das por hecho que quienes te quieren siempre estarán disponibles, pero también necesitan sentir tu presencia. Haz espacio para ellos, pregunta cómo están y escucha de verdad. Hay una persona dentro de tu familia que podría necesitar compañía más que dinero o soluciones. Un rato de plática podría valer muchísimo.
También aparecerá un chisme relacionado contigo. Alguien anda moviendo demasiado la lengua y agregándole crema a sus tacos con información que ni siquiera conoce completa. Antes quizás hubieras querido explicar tu versión hasta con diapositivas, pero ahora no. Si sabes perfectamente quién está detrás del mitote, ponle un límite claro y sin hacer mercado. Una advertencia firme será suficiente. No desperdicies energía intentando limpiar tu nombre frente a personas que disfrutan ensuciándolo.
En cuestiones del amor para Libra, aparece una situación interesante relacionada con redes sociales, mensajes o alguien que conoces principalmente mediante internet. Existe posibilidad de que esa conversación avance y eventualmente se dé un encuentro en persona. Pero no te me emociones antes de tiempo ni llegues escogiendo nombres para los hijos cuando apenas sabes su segundo apellido. Conocer a alguien por mensajes es una cosa y convivir frente a frente es otra completamente diferente. Si llega ese encuentro, hazlo con prudencia, en un lugar público y permitiendo que los hechos te enseñen quién tienes enfrente.
Una amistad del pasado podría regresar con la cola entre las patas, reconociendo que metió la pata y buscando recuperar tu confianza. Escucha lo que tenga que decir. Dar una segunda oportunidad no significa entregarle inmediatamente las llaves de tu casa y la contraseña del Wi-Fi. Puedes perdonar y aun así observar si realmente existe un cambio. El orgullo sirve para conservar dignidad, pero cuando se utiliza para castigar eternamente termina pesando más a quien lo carga.
En dinero tendrás que cuidar pequeños gastos porque serán precisamente esos de cien aquí, doscientos allá y “para eso trabajo” los que podrían dejarte preguntándote dónde demonios quedó la quincena. Se aproxima una compra que sí te dará gusto, pero procura realizarla después de cubrir pendientes importantes.
En trabajo o proyectos personales aparecerá una conversación que podría beneficiarte. Alguien reconocerá una capacidad tuya que tú mismo o misma habías minimizado. No rechaces oportunidades por miedo a no estar preparado; muchas veces aprenderás sobre la marcha.
Y en el terreno de la caricia, la cosa viene bastante sabrosa. Si tienes pareja, aprovecha para romper un poco la rutina porque tanta solemnidad también seca hasta las macetas. Una escapadita, una cena o simplemente cambiar el escenario podría despertar nuevamente esa chispa. Si estás soltero o soltera y aparece una oportunidad consensuada que realmente deseas, disfruta sin inventarle futuro a lo que quizás solamente viene a quitarte el estrés.
Libra, deja de martirizarte por quien decidió marcharse. El amor que se fue ya cumplió su función, pero tú sigues aquí y todavía tienes mucha vida por delante. Este lunes tu prioridad será recuperar convivencia, disfrutar a tu gente, abrirte a experiencias nuevas y dejar de regalarle tu paz a cualquier lengua larga de vecindad.
Color del día: Azul turquesa
Frase del día: “Mi paz no está en oferta y mi tiempo solamente se lo regalo a quien sabe disfrutarlo conmigo.”
ESCORPIÓN – 17 DE AGOSTO DE 2026
En la medida que des vas a recibir, pero tampoco confundas amar con andar manteniendo emocional, económica y hasta espiritualmente a quien nomás pone la mano. Este 17 de agosto de 2026 tendrás que observar muy bien qué personas corresponden a lo que haces por ellas y cuáles ya se acostumbraron a recibir tus atenciones como si fueran prestación de ley. Si para conservar a alguien necesitas sacrificar constantemente tiempo, tranquilidad, dinero y hasta dignidad, ahí no es, Escorpión. El amor sano requiere esfuerzo de ambas partes, no que uno cargue el costal mientras el otro va arriba comiéndose unas Sabritas.
En cuestiones sentimentales podrías estar dudando de las verdaderas intenciones de una persona. No necesitas convertirte en investigador privado ni revisar hasta quién le dio “me encanta” en 2019. Simplemente observa acciones. Quien tiene interés busca, propone, cumple y procura; quien solamente quiere entretenerse aparece cuando se aburre y desaparece cuando tú necesitas algo. Así de sencillo. No te amarres a una relación por miedo a comenzar nuevamente, porque más vale andar sin compromiso que con alguien que te tenga preguntándote diariamente qué demonios eres en su vida.
Tus estados de ánimo podrían andar como elevador descompuesto: un rato arriba y al siguiente hasta el sótano. Ten cuidado porque esa inestabilidad podría reflejarse tanto en casa como en el trabajo. No descargues frustraciones con personas que no tienen vela en el entierro. Hay un pendiente que vienes evitando y precisamente por no enfrentarlo se ha convertido en una piedrita permanente dentro del zapato. Esta semana comienza a solucionarlo aunque sea poco a poco.
En el trabajo habrá chismes, comentarios y una persona bastante hocicona queriendo saber más de tus movimientos. No expliques tus planes ni reveles información que después puedan utilizar para meterte en problemas. También evita responder cada provocación. Hay batallas que se ganan precisamente dejando al otro hablando solo. Mientras esa gente anda averiguando tu vida, tú preocúpate por mejorar resultados, porque podría presentarse una oportunidad relacionada con mayor responsabilidad, un cambio favorable o una actividad que te permita demostrar lo que sabes hacer.
En dinero comienza una etapa donde necesitarás ser más cuidadoso o cuidadosa con préstamos. No prestes cantidades que después te vaya a doler cobrar. Una persona podría acercarse con una historia muy conmovedora buscando apoyo económico; ayuda solamente si realmente puedes hacerlo y sin comprometer tus propios gastos. Tu corazón podrá ser grande, pero la cartera tiene límites.
Para Escorpión en el amor, el terreno de la pasión viene bastante despierto. Si tienes pareja, se marcan momentos agradables que ayudarán a recuperar cercanía, complicidad y esa chispa que posiblemente la rutina había comenzado a apagar. Aprovecha, porque una relación también necesita diversión y no solamente conversaciones sobre cuentas, pendientes y quién dejó abierta la puerta del refrigerador.
Si estás soltero o soltera, las redes sociales podrían traerte una sorpresa. Una conversación aparentemente casual puede comenzar a ponerse interesante. Disfruta el coqueteo, pero no entregues información personal ni confianza completa desde el principio. Primero conoce el producto antes de comprar hasta la garantía extendida.
También necesitas regresar a ese proyecto que has dejado estacionado. Tú sabes perfectamente cuál es. Has hablado de él, lo has imaginado terminado y hasta sabes qué podrías conseguir si funcionara, pero sigues esperando “el momento adecuado”. Pues te tengo noticias: ese momento perfecto no va a llegar montado en unicornio. Necesitas comenzar con lo que tienes.
Este lunes tendrás una señal bastante clara de por dónde debes mover tus fichas. Una llamada, comentario o coincidencia podría darte una idea relacionada con trabajo o dinero. Pon atención.
Escorpión, ya no permitas que tus sueños se los lleve la tostada por flojera, miedo o exceso de pensamiento. Has sobrevivido cosas mucho más complicadas que comenzar desde cero. El 17 de agosto será para dejar de mantener relaciones a medias, cerrarles la boca a los chismes con resultados y comenzar a trabajar seriamente en eso que tanto deseas. Porque sueños tienes muchos, mi cielo, pero los sueños sin acción nomás sirven para decorar la almohada.
Color del día: Vino
Frase del día: “No voy a desgastarme demostrando mi valor; quien quiera estar conmigo tendrá que aprender también a poner de su parte.”
PISCIS – 17 DE AGOSTO DE 2026
Manda a la fregada cualquier obstáculo que quiera atravesarse entre tú y lo que deseas conseguir, porque este 17 de agosto de 2026 comienza para ti una etapa donde tendrás que demostrar que ya no eres la misma persona que se detenía porque alguien le decía “no vas a poder”. Has perdido demasiado tiempo esperando aprobación, dudando de tus capacidades o queriendo que todo esté perfectamente acomodado antes de moverte. La vida no funciona así, Piscis. A veces tendrás que empezar con miedo, pocas herramientas y un montón de dudas, pero empezar al fin.
En el amor, si tienes pareja, necesitarás poner especial atención a la comunicación. No porque se vea necesariamente una separación, sino porque pequeñas tonterías podrían convertirse en pleitos tamaño familiar si ninguno baja dos rayitas al orgullo. La falta de tiempo, mensajes contestados de manera fría o planes que se cancelan podrían despertar inseguridades. Antes de imaginar que tu pareja ya anda revolcando la cobija con alguien más, pregunta qué está sucediendo.
Mucho ojo con una amistad cercana a tu pareja, porque podría estar metiendo ideas donde nadie le pidió opinión. Esa persona posiblemente interprete situaciones a su conveniencia o haga comentarios que provoquen dudas sobre ti. No caigas en provocaciones ni quieras agarrarte del chongo inmediatamente. Habla directamente con tu pareja y deja claro que los asuntos de dos deben resolverse entre dos, porque cuando meten público hasta el amor termina pareciendo programa de Laura en América.
También vienen cierres de ciclos importantes para Piscis. Una amistad, relación sentimental o vínculo que lleva tiempo desgastándose podría llegar a un punto definitivo. No necesariamente tendrás que terminar peleando. Algunas personas simplemente cumplen su temporada en nuestra vida y después cada quien agarra su camino. Lo importante será no aferrarte únicamente por costumbre. Si algo ya no aporta tranquilidad, confianza ni crecimiento, pregúntate para qué demonios sigues cargándolo.
Una verdad podría llegar a tus oídos durante estos días y dolerte bastante. Tal vez descubras una mentira, una conversación escondida o la verdadera opinión que alguien tiene sobre ti. No reacciones inmediatamente desde el coraje. Primero confirma información y después decide. Lo que descubras podría decepcionarte, pero también terminará quitándote una venda que llevabas demasiado tiempo puesta.
Una amistad atravesará un percance o accidente menor que podría preocuparte y necesitar de tu apoyo. Sin entrar en pánico, mantente pendiente de tu gente cercana y evita también andar con prisas, especialmente al manejar, caminar distraído o realizar actividades donde un descuido pueda ocasionar problemas.
En cuestiones de dinero y trabajo, ese plan que traes para conseguir un ingreso adicional tiene posibilidades bastante favorables. Puede tratarse de ventas, algún servicio, comercio, trabajo independiente o un pequeño negocio que has venido pensando. El problema no será la idea sino elegir correctamente con quién asociarte. No entregues dinero solamente porque alguien te diga que “es negocio seguro”. Revisa números, responsabilidades, ganancias y acuerdos. Las cuentas claras conservan amistades y evitan que después andes correteando gente para recuperar tus centavos.
También podrías recibir información relacionada con una compra, trámite o pago pendiente que finalmente comenzará a destrabarse. Utiliza cualquier dinero adicional para acomodar primero tus obligaciones antes de celebrar como nuevo rico.
Emocionalmente entrarás en días de reflexión profunda. Comenzarás a darte cuenta de cuánto has cambiado y de todo lo que ya no estás dispuesto o dispuesta a soportar. Eso es madurez, aunque algunas personas digan que “ya no eres como antes”. Pues claro que no, criatura, después de tantos fregadazos sería preocupante seguir igual de inocente.
Este lunes 17 de agosto, Piscis, tu misión será soltar sin culpa, proteger tus relaciones de terceras opiniones y comenzar a convertir tus ideas económicas en acciones concretas. No tengas miedo de cerrar puertas: algunas necesitan cerrarse para que dejes de estar parado o parada en el pasillo y finalmente encuentres la salida.
Color del día: Lavanda
Frase del día: “Lo que descubra podrá dolerme, pero jamás volveré a cambiar mi paz por una mentira bonita.”
ACUARIO – 17 DE AGOSTO DE 2026
Aprende de una buena vez a soltar aquello que ya cumplió su función, porque mientras tengas las manos ocupadas sosteniendo recuerdos, personas y situaciones caducadas, difícilmente podrás agarrar lo nuevo que está queriendo llegar. Este 17 de agosto de 2026 marca para Acuario un cambio importante de mentalidad: vas a comenzar a entender que perder algo no siempre significa salir perdiendo. En ocasiones la vida te quita de enfrente lo que tú, por necio o necia, jamás hubieras tenido el valor de retirar.
Anteriormente te fue como en feria en ciertos asuntos sentimentales y económicos, pero no cargues esas experiencias como sentencia. Lo vivido te dejó colmillo y precisamente ahora podrás utilizarlo para tomar decisiones más inteligentes. Se abre una etapa favorable para amor, negocios y nuevos proyectos, siempre que no quieras correr antes de aprender a caminar. Una propuesta aparentemente sencilla podría convertirse durante las próximas semanas en algo bastante productivo si sabes negociar y, principalmente, si dejas todo claro desde el principio.
En cuestiones familiares aparece la noticia de un embarazo o crecimiento de la familia que causará sorpresa. Algunas personas ya podrían sospecharlo y otras se van a quedar con el ojo cuadrado. También se marca un reencuentro con amistades del pasado. Será interesante descubrir cuánto han cambiado ambas partes. Con una de ellas podrías sentir que el tiempo ni pasó; con otra confirmarás por qué la vida terminó separándolos. No confundas nostalgia con necesidad de recuperar vínculos.
Este lunes también podría moverse una situación relacionada con compra, venta, negociación o propiedad. Si estás intentando vender algo, recibirás una propuesta o aparecerá una persona interesada. No aceptes la primera cantidad únicamente por desesperación. Investiga cuánto vale realmente lo que tienes y aprende a negociar sin regalar tu trabajo o patrimonio. Si eres tú quien va a comprar, revisa condiciones y letras pequeñas antes de soltar dinero.
Tus sueños estarán especialmente movidos. Podrías despertar recordando lugares, números, conversaciones o situaciones bastante extrañas. No significa que tengas que tomar cada sueño como profecía escrita en piedra, pero sí podrían ayudarte a identificar preocupaciones, deseos o ideas que durante el día estás ignorando. Ten cerca dónde anotar aquello que recuerdes al despertar; entre tanta película nocturna podría aparecer una idea interesante para ese objetivo que traes dando vueltas.
También tendrás que proteger tu buen humor. Hay personas que parecen tener doctorado en llegar justamente cuando estás contento para contarte desgracias, criticar tus decisiones o aventarte encima sus frustraciones. Aprende a distinguir entre quien necesita apoyo y quien solamente busca un bote donde vaciar su basura emocional. No permitas que un comentario amargado te eche a perder un día que comenzó bonito.
En el amor para Acuario viene una lección bastante clara: dejar de conformarte con migajas. Tu manera de querer suele ser generosa y cuando realmente te interesa alguien puedes dar tiempo, atención, detalles y comprensión sin andar llevando contabilidad. Eso habla bonito de ti, pero tampoco significa que tengas que mantener relaciones donde solamente tú alimentas el vínculo. Porque con migajas podrás engañar al estómago un rato, pero tarde o temprano vas a despertar con un hambre de cariño que ni tres bolillos te van a quitar.
Si tienes pareja, observa el equilibrio entre lo que das y recibes. No se trata de competir, sino de sentir reciprocidad. Si estás soltero o soltera, alguien podría intentar acercarse de una manera distinta a lo que acostumbras. No lo descartes solamente porque no cumple con esa lista absurda que algunas veces haces en tu cabeza.
En trabajo necesitarás cuidar una idea. No la cuentes todavía a medio mundo porque alguien podría adelantarse o apropiarse de algo que tú llevas tiempo desarrollando. Primero construye, después presume.
Acuario, este 17 de agosto empieza a caminar más ligero. Suelta personas que solamente ocupan espacio, escucha tu intuición sin perder el sentido común y deja de aceptar cariños a medias. Lo próximo que llegue deberá encontrar una versión tuya que ya entendió algo importantísimo: amar mucho jamás debe significar quererte menos a ti.
Color del día: Azul eléctrico
Frase del día: “Mis manos no estarán ocupadas sosteniendo lo viejo cuando la vida quiera entregarme algo mejor.”
CAPRICORNIO – 17 DE AGOSTO DE 2026
Nuevas verdades saldrán a la luz este 17 de agosto de 2026, pero a estas alturas del partido ya no deberían agarrarte con los calzones abajo. Algo que sospechabas sobre una persona, una conversación que ocurrió a tus espaldas o cierta información que te habían ocultado finalmente podría llegar hasta tus oídos. Antes de hacerla de tos, observa quién te cuenta las cosas y qué intención tiene al hacerlo, porque también existe gente que trae “verdades” nomás para provocar incendios y después sentarse cómodamente a mirar cómo arde todo.
Tendrás que utilizar más inteligencia que coraje. Ya sabes aquello de que al enemigo hay que tenerlo cerca, pero tampoco tan cerca que termine comiéndose tu mandado. No necesitas enfrentarte inmediatamente con quien descubras que ha estado jugando chueco. Guarda información, toma distancia emocional y permite que cada persona siga mostrando sus verdaderas intenciones. Algunas máscaras se caerán solitas sin que tú tengas que meter las manos.
En cuestiones del amor para Capricornio, llegan noticias relacionadas con una expareja. Podrías enterarte mediante amistades, familiares o redes sociales de algo que está ocurriendo en su vida y eso despertará sentimientos encontrados. Quizás por unos minutos aparezca la nostalgia y hasta te preguntes qué hubiera sucedido si las cosas hubieran terminado diferente. No confundas recordar con querer regresar. Hay historias que fueron importantes, pero ya dieron todo lo que tenían que dar.
Si estás soltero o soltera, enfócate en las oportunidades nuevas. Durante estos días podrías tener una conversación interesante con alguien que inicialmente no habías considerado como posibilidad sentimental. No compares inmediatamente con tu ex ni quieras encontrar defectos antes de conocer virtudes. Tu pasado debe servirte como experiencia, no como molde para juzgar a cada persona que aparezca.
Si tienes pareja, mucho cuidado con tu carácter. Traerás la lengua más filosa que cuchillo de taquero y podrías soltar palabras demasiado fuertes durante un momento de enojo. Tú podrás olvidar lo que dijiste cinco minutos después, pero quien lo recibió quizá lo cargue varios días. Si no puedes corregir inmediatamente el humor, por lo menos aprende a cerrar el hocico mientras se te baja el coraje. No todas las verdades necesitan decirse cuando uno está encabronado.
En trabajo y proyectos llega el momento de eliminar obstáculos que tú mismo o misma has permitido crecer. Hay un pendiente que sigues postergando y mientras no lo resuelvas continuará frenando otras oportunidades. Organiza prioridades y termina primero aquello que lleva demasiado tiempo incompleto. Una vez que cierres ese asunto comenzarás a notar mayor movimiento.
En dinero evita comprometerte con gastos solamente para quedar bien. No necesitas demostrarle a nadie cuánto puedes comprar. Se aproxima una oportunidad para invertir en algo relacionado contigo, tu trabajo o una herramienta que podría facilitarte una actividad. Esa clase de gasto sí podría tener sentido.
Cuida también tu bienestar físico. Si aparecen molestias respiratorias, irritación de garganta, congestión, fiebre u otros síntomas de infección, no los ignores ni te automediques a lo loco; descansa y busca atención profesional si persisten o empeoran. También anda con precaución porque las prisas y distracciones podrían favorecer una caída o golpe bastante incómodo. Mira por dónde caminas y no quieras hacer veinte cosas al mismo tiempo.
Capricornio, tu gran aprendizaje de este lunes será dejar de repetir patrones solamente porque ya conoces el camino. Si una relación, amistad, costumbre o manera de reaccionar anteriormente terminó haciéndote daño, ¿para qué fregados quieres volver a recorrer exactamente la misma carretera?
Nuevas metas comenzarán a tomar fuerza cuando dejes de gastar energía mirando hacia atrás. Lo que no funcionó ya dejó enseñanza; ahora úsala. Porque cometer un error una vez puede ser aprendizaje, pero regresar voluntariamente a recoger el mismo fregadazo ya es andar cooperando con el destino.
Color del día: Café canela
Frase del día: “Mi pasado me dejó experiencia; no pienso utilizarla para regresar, sino para elegir un camino diferente.”
SAGITARIO – 17 DE AGOSTO DE 2026
Semana movidita para ti, Sagitario, y de esas en las que cuando crees que ya viste todo, sale otra sorpresa debajo de la piedra. Este 17 de agosto de 2026 comenzarás a notar cambios en tu manera de reaccionar ante situaciones que anteriormente te sacaban de quicio. Algo está madurando dentro de ti y, aunque todavía tengas tus arranques de “me vale madre todo”, ahora pensarás un poquito más antes de mandar gente por un tubo. Eso te evitará problemas y también te ayudará a conservar relaciones que realmente valen la pena.
En el amor se marca una situación bastante curiosa con una amistad. Entre bromita y bromita podría calentarse el comal y terminar sucediendo algo que ninguno de los dos tenía contemplado. Si ambos están libres, saben perfectamente lo que quieren y existe consentimiento, ustedes sabrán hasta dónde llevan el asunto; solamente no confundas calentura con enamoramiento porque al día siguiente podrías despertar queriendo ponerle nombre a una relación que quizás nació únicamente para quitarse las ganas. Toma precauciones y habla claro para evitar dramas posteriores.
Si tienes pareja, ni se te ocurra andar jugando con fuego por emoción momentánea. Una aventura de cinco minutos puede convertirse en un problemón de meses. Mejor utiliza esa energía para ponerle sabor a tu propia relación, porque la rutina podría estar haciendo de las suyas y necesitas recuperar espacios de diversión y complicidad.
Una noticia relacionada con un ex amor aparecerá cuando menos la esperes. Podrías enterarte de un cambio importante en su vida o incluso recibir contacto directo. Lo interesante será descubrir que aquello que anteriormente te hubiera movido cielo, mar y hasta las tripas, ahora ya no tendrá el mismo poder sobre ti. Tus sentimientos han cambiado. No porque te hayas convertido en piedra, sino porque finalmente entendiste que no todo lo que amaste tiene derecho a quedarse para siempre.
También tendrás que aprender a pedir perdón cuando sabes que metiste la pata. Tu orgullo algunas veces se pone sombrero, botas y hasta mariachi para hacer espectáculo. Has perdido o distanciado amistades por querer demostrar que tenías razón aun cuando en el fondo sabías perfectamente que habías exagerado. Una disculpa sincera durante estos días podría reparar una relación que todavía tiene salvación. Pedir perdón no te hace menos; sostener una tontería solamente para no doblar las manos sí puede dejarte bastante solo o sola.
Se marca un viaje para Sagitario, escapada o movimiento que te dará mucha ilusión. Disfrútalo, pero comienza desde ahora a cuidar tu economía. No quieras financiar diversión con dinero destinado a obligaciones porque después regresarás muy sonriente en las fotografías pero llorando cuando llegue el estado de cuenta. Haz presupuesto y respétalo.
En trabajo y proyectos personales viene una oportunidad de demostrar iniciativa. Podrían proponerte participar en algo distinto, cubrir una responsabilidad o colaborar con alguien que sabe bastante de un tema que te interesa. Observa y aprende. No necesitas llegar creyendo que ya sabes todo. Una persona con más experiencia podría enseñarte un atajo importante.
También se aproxima una decisión relacionada con un objetivo personal que llevas meses posponiendo. Has permitido demasiadas opiniones externas: que si no conviene, que si está difícil, que si mejor después. Ya estuvo. Escucha consejos, pero recuerda que quienes opinan no van a vivir las consecuencias de haberte quedado con las ganas.
Esta semana tendrás que encontrar equilibrio entre disfrutar y construir. No todo puede ser trabajo, pero tampoco puedes vivir como si mañana fueran a cancelar las deudas por decreto presidencial. Organízate.
Sagitario, ya no eres la persona a quien cualquier ausencia derrumbaba. Te has vuelto más selectivo o selectiva, aprendiste a despedirte y ahora sabes que algunas pérdidas terminaron siendo bendiciones disfrazadas de desgracia. Dale vuelta a esa página que llevas meses releyendo y comienza a escribir algo distinto. Quien quiera caminar contigo, adelante; quien quiera detenerte, que se haga a un lado porque este 17 de agosto vas a recordar que tus sueños necesitan decisiones, no permisos.
Color del día: Naranja quemado
Frase del día: “Ya no persigo lo que se va ni pido permiso para luchar por lo que quiero.”
ARIES – 17 DE AGOSTO DE 2026
No tengas miedo de voltear hacia tu pasado, Aries, pero hazlo únicamente para recoger la enseñanza y sacar de una buena vez la basura que todavía dejaste guardada. Este 17 de agosto de 2026 comienza una etapa donde necesitarás reconocer qué personas siguen teniendo acceso a tu vida únicamente porque tú no has sabido cerrarles la puerta. Hay vínculos que ya demostraron ser más tóxicos que comida olvidada tres semanas en el refrigerador y, aun así, de repente les contestas, les explicas o les permites regresar. Ya estuvo bueno. Perdonar es una cosa; volver a darle asiento preferencial a quien ya te fregó es otra.
Dentro de la familia podrían presentarse movimientos importantes. Se habla de una posible separación, distanciamiento o crisis sentimental entre personas cercanas que generará bastante conversación. También podría conocerse la noticia de un embarazo inesperado que tomará a varios por sorpresa. No quieras convertirte en juez ni resolver problemas ajenos; escucha, apoya cuando puedas y deja que cada adulto se haga responsable de sus decisiones.
Tus cambios de humor estarán algo intensos y ahí sí necesitarás agarrarte tantito las riendas. Podrías brincar por cualquier comentario y terminar discutiendo con alguien de tu familia por una tontería que después ni recordarás. No confundas carácter fuerte con andar aventando fregadazos verbales a todo mundo. Antes de contestar encabronado o encabronada, pregúntate si realmente vale la pena abrir ese pleito.
También llegarán noticias sobre rompimientos amorosos o amistades que terminaron mal. Incluso tú podrías descubrir que alguien a quien considerabas cercano no era tan leal como pensabas. En lugar de reclamar inmediatamente, observa. La gente falsa casi siempre termina exhibiéndose solita cuando deja de obtener beneficios.
Un familiar que no frecuentas demasiado podría buscarte por llamada o mensaje. Contesta. Quizá no sea nada grave; simplemente habrá algo que necesita comentarte o una convivencia que llevaba tiempo pendiente.
En el amor para Aries, si tienes pareja, vienen celos y ciertos enfrentamientos provocados por interpretaciones equivocadas. No revises cada movimiento como policía fronteriza ni permitas tampoco que te quieran controlar. Necesitan establecer límites claros. Si estás soltero o soltera, no te desesperes por encontrar pareja; este periodo te conviene más para reconocer qué tipo de relación deseas y qué fregaderas ya no estás dispuesto a tolerar.
En economía aparecen noticias favorables. Podría destrabarse un pago, surgir una propuesta o llegar información que te permita acomodar mejor un pendiente. También comienza a tomar forma una posibilidad relacionada con cambio de casa, vehículo o una compra importante. No significa que tengas que salir mañana con enganche en mano; compara opciones y haz números antes de comprometerte.
Ese negocio o proyecto que traes entre manos tiene muy buenas posibilidades, pero aquí viene la advertencia: evita meter demasiadas personas solamente porque te prometen ayudarte. Mientras puedas mantener el control tú, mejor. Si eventualmente necesitas colaboración, establece desde el principio quién pone dinero, quién trabaja, quién decide y cómo se reparten ganancias. Negocio hablado “de compas” termina muchas veces en amistad difunta.
También aparece oportunidad de viaje con familiares o amistades. Podría comenzar como propuesta sencilla y terminar convirtiéndose en uno de esos planes que sí se concretan. Organiza gastos desde ahora.
Cuida tus pertenencias porque andarás algo distraído o distraída y podrías extraviar llaves, documentos, cartera o algún objeto que utilizas diariamente. Asimismo, evita las prisas y pon atención al caminar o realizar actividades físicas para reducir el riesgo de golpes y caídas.
Aries, este lunes necesitas comprender algo: no todo lo que sale de tu vida representa una pérdida. Algunas amistades se alejarán, ciertos vínculos familiares cambiarán y otras personas finalmente enseñarán el cobre. Déjalas. Tu energía debe ir hacia ese negocio, tus nuevas metas y las oportunidades económicas que comienzan a moverse. El pasado ya te cobró suficiente renta; no permitas que siga viviendo gratis dentro de tu cabeza.
Color del día: Rojo ladrillo
Frase del día: “No voy a detener mi futuro por seguir arreglando personas y situaciones que pertenecen a mi pasado.”
TAURO – 17 DE AGOSTO DE 2026
Aprende de una buena vez de los errores que ya te costaron lágrimas, corajes y hasta noches sin dormir, Tauro. Este 17 de agosto de 2026 tendrás enfrente la oportunidad de demostrar que las experiencias pasadas sí te dejaron enseñanza y no solamente unas ojeras de mapache. No vuelvas a meterte al mismo lodo por una persona que anteriormente te dejó ahí revolcándote solo o sola. Querer bonito no significa aguantar fregaderas y mucho menos regresar a situaciones que ya demostraron cómo terminan.
Hay días en que te cuesta levantarte con ganas y quisieras mandar responsabilidades, pendientes y gente necia a la fregada. Se vale cansarte, pero no instalarte permanentemente en ese estado. Nadie llegará a rescatar tus sueños mientras tú estás esperando sentirte motivado. Algunas veces primero tendrás que moverte y después aparecerán las ganas.
En cuestiones del amor para Tauro, aprende a darte tu taco. Si tú ya buscaste, mandaste mensaje, propusiste salir y dejaste suficientemente claro que existe interés, ahora hazte tantito para atrás. Deja que también te extrañen. Si esa persona realmente quiere formar parte de tu vida encontrará la manera de acercarse. No necesitas mandar un “¿estás bien?” cada tres horas nomás para comprobar si todavía respira. Quien quiere conversar contigo también sabe dónde está el teclado.
Si tienes pareja, existe oportunidad de solucionar un problema sentimental que ha provocado distancia. Una conversación sin reclamos reciclados podría cambiar bastante el ambiente. No saques durante una discusión asuntos de hace cinco años, tres meses y quince minutos. Resuelve el problema actual. Si ambos quieren continuar, necesitarán dejar de utilizar errores anteriores como armas.
Una amistad del pasado intentará acercarse o pedirte disculpas. No tienes obligación de recuperar inmediatamente la relación. Escucha y después decide. Perdonar puede ayudarte a cerrar una etapa, pero recuperar confianza es otro boleto y ese se compra con hechos.
Mucho ojo también con una amistad de ojos claros. No necesariamente significa que venga con el cuchillo entre los dientes, pero sí conviene ser prudente con información personal, planes económicos o asuntos sentimentales. Hay preguntas que parecen inocentes y traen más investigación que documental de Netflix. No cuentes todo.
En trabajo aparece una oportunidad que llevabas esperando. Podría relacionarse con una propuesta, entrevista, cambio de actividad, proyecto adicional o posibilidad de mejorar tus condiciones. Mantente pendiente de llamadas y mensajes porque una respuesta podría llegar cuando ya comenzabas a pensar que no se había concretado. Si aparece la oportunidad, muévete rápido y demuestra seguridad.
La economía de Tauro también comenzará a mostrar un cambio favorable. No necesariamente caerá una maleta de billetes del cielo, pero sí podría llegar dinero, un pago o una mejora que te acerque a esa compra que tienes planeada. No te aceleres. Aprovecha primero para ordenar cuentas y después analiza cuánto puedes destinar sin quedarte comiendo aire el resto del mes.
Una amistad te dará una sorpresa agradable. Podría ser una invitación, detalle, noticia o propuesta que te levantará bastante el ánimo y te recordará que todavía tienes personas sinceras alrededor.
En cuanto a tu bienestar, no normalices el insomnio, el agotamiento o los bajones emocionales persistentes. Si llevan tiempo afectando tu vida diaria, busca apoyo profesional en lugar de cargarlo todo en silencio. También revisa hábitos de descanso: necesitas dejar de llevarte problemas con nombre y apellido a la cama. El colchón es para dormir y otras actividades más entretenidas, no para organizar mentalmente discusiones imaginarias a las tres de la mañana.
Tauro, este lunes comienza a cerrar ciclos con dignidad. No persigas a quien ya sabe dónde encontrarte, no rescates relaciones que solamente tú quieres salvar y no abandones tus proyectos por temporadas difíciles. Se mueve trabajo, mejora económica y una oportunidad para recuperar estabilidad sentimental. Pero para recibir lo nuevo tendrás que dejar de seguir metiendo la mano en historias donde ya comprobaste que solamente había espinas.
Color del día: Verde esmeralda
Frase del día: “Ya di el primer paso; ahora me toca descubrir quién realmente está dispuesto a caminar hacia mí.”
GÉMINIS – 17 DE AGOSTO DE 2026
Aprende a soltar y dejar ir, Géminis, porque sigues permitiendo que decisiones tomadas por otras personas tengan demasiado poder sobre tu estado de ánimo. Este 17 de agosto de 2026 vas a comprender que puedes querer muchísimo a alguien y aun así continuar tu camino cuando esa persona decide tomar otro rumbo. No necesitas entender todas sus razones ni conseguir una explicación perfecta para cerrar una historia. Algunas respuestas jamás llegarán y quedarte esperándolas solamente te roba tiempo que podrías utilizar para reconstruirte.
Tienes todo para sobrevivir sin quien decidió apartarse. El problema es que algunas veces haces del recuerdo una película y luego te sientas a verla en repetición hasta terminar encabronado o triste. Ya cambia de canal. Atiende tus pendientes, recupera actividades que abandonaste y comienza a disfrutar nuevamente de tu propia compañía. Tu felicidad no puede seguir dependiendo de quién te escribe, quién regresa o quién decide quedarse.
Este lunes también necesitarás divertirte un poco más. Has convertido ciertas preocupaciones en trabajo de tiempo completo y hasta horas extras les das. Acepta invitaciones, conoce lugares diferentes y permite que nuevas personas entren a tu círculo. Se aproximan amistades con maneras distintas de pensar que podrían aportarte experiencias interesantes. Una de ellas tendrá una personalidad bastante aventada y será precisamente quien te empuje a realizar algo que llevas tiempo queriendo hacer.
En el terreno laboral aparece una noticia importante. Podría ser respuesta relacionada con trabajo, propuesta, cambio de funciones o un negocio que comienza a tomar forma. No respondas desde la emoción; revisa condiciones, tiempos y beneficios. Si tienes algún proyecto independiente, podría aparecer una persona interesada en lo que haces y abrirte una puerta que no estabas contemplando.
También se marca posibilidad de viaje para Géminis, ya sea por diversión, trabajo o visita. Y precisamente durante ese movimiento el área sentimental podría ponerse sabrosa. Si estás soltero o soltera, existe posibilidad de conocer a alguien fuera de tu ambiente habitual y sentir una atracción inmediata. Disfruta, conversa y conoce antes de inventarte una relación completa en la cabeza. A veces un encuentro puede ser maravilloso sin necesidad de convertirlo en promesa matrimonial.
Si tienes pareja, deja de mirar tanto hacia afuera y comienza a valorar lo que tienes dentro de tu relación. Has permitido que preocupaciones, trabajo o asuntos externos te distraigan de pequeños detalles que antes sí cuidabas. Un cambio sencillo en la dinámica podría devolver mucha complicidad.
En cuestión de chismes, prepárate porque tu nombre podría andar de boca en boca. Alguien comenzará a contar una historia relacionada contigo agregándole de su propia cosecha. No salgas corriendo a aclararle a cada persona. Mientras más explicaciones des, más gasolina tendrá el mitote. Si el asunto afecta directamente tu trabajo, relación o reputación frente a alguien importante, acláralo una vez, con hechos y sin circo. Lo demás que se lo coman las lenguas largas.
Económicamente necesitas evitar compras emocionales. Cuando andas frustrado o aburrido puedes convencerte de que “te lo mereces” y acabar comprando algo que dos días después ni te emociona. Guarda dinero porque ese viaje, proyecto o movimiento próximo podría necesitarlo.
Haz también un ejercicio importante: mírate en el espejo de tu pasado, pero no para regresar, sino para medir cuánto has avanzado. Pregúntate qué cosas soñabas hace algunos años, cuáles ya conseguiste y cuáles sigues postergando. Quizás descubras que has logrado muchísimo más de lo que reconoces porque tienes la mala costumbre de alcanzar una meta y enseguida pensar en la siguiente sin celebrar nada.
Géminis, este 17 de agosto deja de esperar que otras personas tomen decisiones que te hagan feliz. La vida se te está yendo mientras analizas quién se quedó, quién cambió y quién se fue. Sal, disfruta, trabaja en tus proyectos y permite que llegue gente nueva. Quien decidió marcharse tomó su decisión; ahora te corresponde tomar la tuya: seguir avanzando sin cargar muertos emocionales que ya ni cooperan para la gasolina.
Color del día: Amarillo mostaza
Frase del día: “No necesito que nadie regrese para continuar; necesito recordar todo lo que todavía me falta por vivir.”
CÁNCER – 17 DE AGOSTO DE 2026
No permitas que nadie te haga sentir menos ni pongas tu valor en manos de una persona que un día te trata como prioridad y al siguiente como si fueras promoción de supermercado. Este 17 de agosto de 2026 necesitas subirte el precio emocional, Cáncer, porque durante demasiado tiempo has dado trato de primera a personas que apenas te ofrecen atención de tercera. Quien quiera permanecer en tu vida tendrá que demostrarlo con acciones, respeto y constancia. Ya no estás para andar convenciendo a nadie de que vales la pena.
Tu estado de ánimo comenzará a cambiar conforme avance la semana. Traías pensamientos demasiado pesados y preocupaciones que te estaban haciendo mirar únicamente lo que falta en lugar de reconocer lo que sí tienes. Se aproximan sorpresas tanto en economía como en amor, pero necesitarás estar atento porque algunas oportunidades no llegarán anunciándose con mariachi. Una conversación, una propuesta inesperada o el contacto de alguien podría abrir una posibilidad que inicialmente parecerá pequeña.
En cuestiones económicas se observa movimiento favorable relacionado con algo que sabes hacer. Ese proyecto que traes dando vueltas necesita dejar de ser conversación y convertirse en acción. Ya investigaste suficiente, ya imaginaste cómo podría funcionar y hasta sabes qué necesitas; ahora falta que te dejes de hacer menso o mensa y comiences. Acércate a personas que tengan experiencia en aquello que quieres desarrollar, pero busca orientación, no alguien que termine tomando todas las decisiones por ti. El proyecto necesita conservar tu esencia.
Una persona podría recomendarte, conectarte con alguien importante o darte información que te ahorre varios tropiezos. Pon atención a conversaciones relacionadas con trabajo o dinero porque de ahí podría salir una oportunidad interesante.
En el amor para Cáncer aparece una prueba bastante peculiar. Podrías recibir una propuesta indecorosa de alguien que ya tiene compromiso o comenzar a notar que una persona comprometida te está tirando demasiado el calzón. Ni se te ocurra entrar en ese juego. Podrá parecer emocionante al principio, pero después vienen escondidas, explicaciones, celos y un desmadre que no necesitas. Tú mereces una relación donde puedas salir por la puerta principal, no andar entrando por la ventana cuando nadie esté mirando.
Si estás soltero o soltera, empieza a cambiar también la clase de personas a quienes permites acercarse. Si siempre eliges el mismo patrón, no te sorprendas de obtener el mismo resultado. Busca tranquilidad además de química. Porque cualquiera puede encenderte el boiler, pero no cualquiera sabe quedarse cuando llega el recibo del gas.
Si tienes pareja, se abre una oportunidad para recuperar cercanía mediante una conversación que llevaban tiempo evitando. No supongas lo que siente la otra persona; pregunta. Podrías descubrir que ambos estaban preocupándose por cosas completamente distintas.
Vienen días importantes de desprendimiento emocional y cierre de ciclos. Esta vez no será solamente decir “ya lo superé” mientras sigues revisando redes sociales o preguntando indirectamente por cierta persona. Vas a comenzar a soltar de verdad. Incluso podrías deshacerte de objetos, conversaciones guardadas o recuerdos que seguían conectándote con una etapa que ya terminó.
También aprenderás a poner límites con alguien que se había acostumbrado a buscarte únicamente cuando necesitaba apoyo. Ayudar está bien, convertirte en centro de atención gratuito las veinticuatro horas ya es otra cosa.
En lo personal, comienza a tratarte con la misma paciencia que tienes para los demás. No necesitas tener resuelta toda tu vida este lunes. Necesitas dar un paso correcto y mañana otro.
Cáncer, este 17 de agosto empieza una etapa para reconstruirte desde un lugar diferente: con más amor propio, mejores límites y menos necesidad de aprobación. Cierra aquello que ya dolió suficiente, échale ganas a ese proyecto y deja de aceptar lugares escondidos en la vida de nadie. Cuando aprendas a reconocer tu propio valor, vas a descubrir que muchas de las personas que antes te parecían inalcanzables en realidad estaban ofreciendo demasiado poquito para todo lo que tú llevabas a la mesa.
Color del día: Blanco perla
Frase del día: “Ya entendí cuánto valgo; quien quiera un lugar en mi vida tendrá que llegar con respeto, claridad y sin esconderme de nadie.”