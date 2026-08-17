Policías matan a tiros a hombre que atacó a su padre con un cuchillo en un apartamento de Manhattan

Un hombre de 54 años murió baleado por policías de Nueva York después de que presuntamente atacara a su padre, de 75 años, con un cuchillo de carnicero y posteriormente avanzara hacia los agentes dentro de un apartamento de Manhattan, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió alrededor de las 4:00 p.m. del domingo 16 de agosto en un edificio de Ludlow Street, en el Lower East Side, después de que la Policía recibiera una llamada por un supuesto asalto en curso.

Los agentes llegaron al lugar y encontraron un rastro de sangre que conducía por las escaleras del edificio.

Al subir, se encontraron con Wei Chan, quien, según la Policía de Nueva York (NYPD), sostenía un cuchillo de gran tamaño y avanzaba hacia ellos.

Los agentes le ordenaron varias veces que arrojara el arma, pero Chan presuntamente ignoró las instrucciones.

“Los agentes respondieron y dispararon sus armas, alcanzando al sujeto”, declaró la subjefa Melissa Eger durante una conferencia de prensa.

El hombre murió en el hospital

Después de recibir los disparos, Chan fue atendido por paramédicos en el lugar, quienes realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de trasladarlo al Bellevue Hospital.

Las autoridades confirmaron posteriormente que murió en el centro médico.

El cuchillo que presuntamente llevaba Chan fue recuperado en el lugar del incidente.

Ninguno de los policías que participaron en el enfrentamiento resultó herido.

La Policía informó que el hombre no tenía antecedentes criminales conocidos ante el NYPD, aunque sí contaba con un historial documentado de problemas de salud mental.

Su padre fue encontrado herido en el apartamento

Antes del enfrentamiento con los policías, Chan habría atacado a su padre, Chung Chan, de 75 años, dentro de la vivienda que ambos compartían.

Los agentes localizaron al hombre en el segundo piso con una herida en la cabeza.

Los investigadores determinaron que la lesión había sido provocada por su hijo con el cuchillo.

Chung Chan fue trasladado también al Bellevue Hospital, donde permanecía en condición estable y se esperaba que sobreviviera.

De acuerdo con fuentes citadas en el reporte, el hombre de 75 años todavía no sabía que su hijo había muerto.

Turistas presenciaron el operativo

La violencia sorprendió a personas que se encontraban en la zona, entre ellas una pareja de turistas brasileños que visitaba Nueva York durante su luna de miel.

Fabio Gutierrez, de 43 años, contó que se encontraba cenando con su esposa, Debora Martins, de 38, en un restaurante cercano cuando comenzó el operativo.

“Pensé que era una pelea en el vecindario”, relató Gutierrez.

Martins dijo que observó a los servicios de emergencia mientras atendían al hombre.

“Vimos al hombre cuando lo subían a la camilla; le estaban haciendo RCP”, contó.

La turista explicó que la escena le resultó especialmente impactante debido a que se encontraban de visita en la ciudad.

“Somos turistas aquí; no estamos acostumbrados a ver ese tipo de violencia. Fue realmente impactante ver al hombre en ese estado”, afirmó.

También dijo haber visto a otro hombre cubierto de sangre mientras era trasladado por policías.

La Policía de Nueva York mantiene abierta la investigación sobre el incidente y las circunstancias que llevaron a los agentes a utilizar sus armas de fuego.

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