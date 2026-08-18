Con flores y en Nueva York, así celebró Belinda su cumpleaños

La cantante Belinda recibió sus 37 años el pasado 15 de agosto en un ambiente de elegancia y calidez familiar en la ciudad de Nueva York. La actriz decidió alejarse de los grandes festejos para disfrutar de una estancia en La Gran Manzana, acompañada por sus padres, Ignacio Peregrín y Belinda Schüll, así como por su hermano Nachito.

La celebración quedó documentada a través de sutiles publicaciones en redes sociales compartidas por la propia artista y por su madre. Entre los momentos más emotivos destacó el despliegue floral que transformó su habitación en un auténtico jardín festivo.

Decenas de arreglos de rosas rojas y moradas, acompañados de globos de helio en tonos blanco, rosa y plata, enmarcaron el día. La intérprete no dudó en mostrar su gratitud al recibir más de una docena de peonías, las cuales calificó como sus flores favoritas en el mundo.

“Felicidades mi bebé. Este cumpleaños es súper especial porque estamos todos juntos en familia, compartiendo, celebrando y creando recuerdos que quedan para siempre”, dedicó emotivamente Belinda Schüll a su hija a través de redes sociales.

La velada continuó en el corazón de Broadway, donde la familia acudió al Palace Theatre para presenciar la función del montaje “The Lost Boys: A New Musical”. El festejo culminó en un restaurante neoyorquino, donde el personal del lugar sorprendió a la homenajeada interpretándole una alegre versión de felicitación al ritmo de “Happy Birthday”.

Este nuevo aniversario encuentra a Belinda en una de las etapas profesionales más fructíferas de su trayectoria.

En el ámbito actoral, la artista se prepara para el estreno de “Carlota”, serie de época donde encarna a la última emperatriz de México. Asimismo, en el plano musical, aguarda con entusiasmo el lanzamiento de “DOLCE VITA”, su colaboración estelar con Danna programada para el próximo 27 de agosto.

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