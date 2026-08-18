Estudiante de Filipinas mató a un compañero de secundaria mientras transmitía todo con una cámara corporal

Un adolescente de Filipinas transmitió este martes en directo cómo disparaba contra estudiantes y profesores dentro de un instituto en la ciudad sureña de Zamboanga, causando la muerte de un menor e hiriendo a otros antes de quitarse la vida, en un nuevo episodio de violencia escolar que ha avivado debates sobre el uso de armas y de redes sociales en el país.

La Policía filipina explicó que el presunto tirador era un estudiante del noveno grado (de entre 14 y 15 años de edad), quien abrió fuego y difundió en Facebook el ataque, cuya transmisión se asemejaba al punto de vista de los videojuegos de disparos, según confirmó el secretario del Interior, Jonvic Remulla.

El atacante mató a otro estudiante del décimo grado e hirió al menos a tres personas más, según los reportes de las autoridades, aunque medios locales como ABS-CBN cifran en nueve el total de lesionados.

La agencia estatal de Filipinas PNA indicó que, después de disparar varias veces contra estudiantes, el tirador se quitó la vida saltando del quinto piso del instituto, situado en la isla meridional de Mindanao.

El tiroteo tuvo lugar en la escuela católica Ateneo de Zamboanga, que suspendió las clases durante dos días, mientras colabora con las autoridades en las primeras investigaciones, según informó la institución en dos comunicados.

Muere un estudiante en un tiroteo transmitido en vivo en colegio de Filipinas



Fue transmitido en directo por el sospechoso en redes sociales usando una cámara corporal. El adolescente se sucedió poco después.



Se trata del segundo tiroteo en un colegio en el país en tan solo? pic.twitter.com/EdmvPP7xzI — DW Español (@dw_espanol) August 18, 2026

El alcalde de Zamboanga, Khymer Adan Olaso, declaró a la emisora local DZBB que el sospechoso entró en la escuela “con un rifle y una pistola” y llevaba una “cámara corporal” para transmitir en directo el ataque, cuyo vídeo fue reproducido cientos de veces antes de que Facebook lo eliminase.

Doce horas después del incidente, las imágenes, que muestran el cañón de una pistola que avanzaba por un pasillo, apuntaba hacia un aula y descargaba la munición, seguían disponibles en X, donde fueron compartidas por numerosas cuentas, pese al llamado de las autoridades a respetar la privacidad de los afectados.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., ordenó una investigación exhaustiva del caso, así como reforzar las medidas de seguridad en las escuelas para evitar “que otra familia y otra comunidad sufran el mismo dolor”.

Por su parte, el comisionado de la Oficina de Aduanas (BOC), Ariel Nepomuceno, retiró del cargo de comandante del puerto de Zamboanga al padre del sospechoso “para garantizar una investigación imparcial sobre si hubo negligencia”, según dijo ante periodistas.

En un comunicado posterior, la BOC adelantó que investigan la hipótesis de que una de las armas de fuego usadas por el tirador era propiedad de su padre, un agente armado por el Estado filipino.

Con información de EFE.

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