Fiscal de Baja California recibe amenazas mediante narcomantas y cabezas de cerdo

Una narcomanta acompañada de dos cabezas de cerdo fue localizada cerca del Hospital General de Tijuana.

El mensaje contiene amenazas dirigidas contra la fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, y Juan Carlos Buenrostro Molina, coordinador de Gabinete de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con información de medios locales, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y posteriormente retiraron la manta.

El mensaje también menciona al comisionado de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Ángel Aispuro Sandoval, así como a otros agentes de la Fiscalía.

?TIJUANA???

DEJAN DOS CABEZAS DE PUERCO Y NARCO MANTA. CON AMENAZAS A SERVIDORES PÚBLICOS EN LA COLONIA MINERAL DE SANTA FE DE LA DELEGACIÓN MESA DE OTAY.



La narco manta en la que se menciona a la fiscal general de el estado María Elena Andrade y a Juan Carlos Buenrostro,? pic.twitter.com/qRSHqJ18E3 — Contacto Revista (@ContactoRevist) August 17, 2026

En el escrito se hacen acusaciones, no confirmadas por las autoridades, relacionadas con una presunta venta de plazas a grupos criminales, extorsiones y el supuesto robo de cargamentos de droga.

La amenaza estaba dirigida inicialmente contra Buenrostro Molina, a quien se exigía intervenir contra los funcionarios señalados. Posteriormente, el mensaje se dirigió a Andrade Ramírez para pedirle que actuara contra el personal mencionado y advertirle que, de no hacerlo, los responsables tomarían medidas por su cuenta.

Hasta el momento, las autoridades de Baja California no han emitido un pronunciamiento público sobre los señalamientos contenidos en la manta ni han confirmado qué grupo criminal estaría detrás del mensaje.

El episodio tiene como antecedente otra amenaza contra Andrade Ramírez y Buenrostro Molina ocurrida en agosto de 2024, cuando fue colocada en Tecate una narcomanta acompañada de restos de un animal.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar el origen de la amenaza y establecer quiénes estarían detrás de esto.

Sigue leyendo:

– Abandonan cabeza humana y un mensaje dirigido a cantantes de corridos en Tijuana.

– Mensajes del CJNG acusan a gobernadora de Baja California de proteger al Cártel de Sinaloa.