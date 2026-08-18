Goleada, misoginia y tribunales: El escándalo digital que sacude a Cruz Azul Femenil

La inmisericorde goleada del América a Cruz Azul 10-0 en la Liga Femenil generó tantas implicaciones negativas que las jugadoras de la escuadra cementera fueron víctimas de insultos sexistas por parte de unos creadores de contenido que avivaron el avispero, al grado de que los directivos celestes han anunciado acciones legales, mientras estos personajes han metido reversa y se han disculpado de sus señalamientos.

Del dolor en la cancha a la violencia digital

El marcador final en el Estadio Banorte ya era históricamente doloroso. Sin embargo, el verdadero calvario para el plantel de Cruz Azul Femenil comenzó al encender sus teléfonos móviles en el vestidor. Lo que en el futbol varonil se analiza bajo la lupa de la táctica, en el entorno digital de la rama femenil mutó rápidamente en una ola de descalificaciones personales que rebasaron cualquier límite de la crítica futbolera.

Cruz Azul Femenil perdió 10-0 y, por supuesto, su actuación puede y debe ser criticada. Pero decir que las jugadoras deberían quedarse sin trabajo, irse a un table dance o abrir OnlyFans no tiene nada que ver con una crítica deportiva, es misoginia.



Se puede cuestionar cómo? pic.twitter.com/hZrghDbJhQ — Ricardo Olín (@ricardo_olin) August 17, 2026

El catalizador de la indignación fue el podcast “Pláticas del Mal”, conducido por creadores de contenido identificados con la afición celeste, entre ellos “Mike Máquina del Mal”, Santiago Domínguez y “Babuino”. En un intento por monetizar el morbo de la derrota, los micrófonos de este canal se convirtieron en un tribunal de comentarios misóginos.

Los creadores se convirtieron en verdugos implacables —propios de una versión digital de la Santa Inquisición— al sugerir explícitamente que el destino de las jugadoras debía estar en un “table dance”, demeritando su profesionalismo y reduciendo sus carreras a un chiste machista.

COMUNICADO OFICIAL ??? pic.twitter.com/6Vr1WLsnZy — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) August 18, 2026

Tolerancia cero y el repliegue de los agresores

La viralización de los fragmentos de video encendió de inmediato las alarmas en la cúpula de La Noria. Encabezados por su directora deportiva, María Fernanda Pons, la institución emitió un enérgico comunicado condenando la violencia digital.

La primera consecuencia fue comercial: el club rompió lazos con dichos canales y las marcas patrocinadoras les retiraron sus apoyos económicos de forma inmediata para evitar ser vinculadas con la polémica.

El golpe financiero provocó que el discurso de los creadores de contenido diera un giro de 180 grados. Aquella soberbia exhibida frente a las cámaras se transformó en un severo comunicado de disculpas públicas.

Los conductores admitieron haber “cruzado una línea que nunca debió cruzarse” y argumentaron que sus palabras no reflejaban sus verdaderos valores, un argumento que para la opinión pública y la afición organizada llegó demasiado tarde.

El remate judicial: El andamiaje legal contra el odio

La advertencia de Cruz Azul Femenil no quedó en un simple amago mediático; la institución activará mecanismos jurídicos que buscan sentar un precedente definitivo en el futbol nacional.

De acuerdo con especialistas, la demanda de la directiva celeste se fundamentará en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual tipifica y sanciona la violencia mediática y digital. Este marco legal castiga formalmente aquellos actos que, a través de plataformas digitales, promuevan estereotipos de género o atenten contra la dignidad de las mujeres.

La punta del iceberg

A nivel local, el caso escalará por delitos relacionados con la discriminación y la difamación con agravante de género. Al haber sugerido que las futbolistas profesionales debían abandonar las canchas para trabajar en el entretenimiento nocturno, los agresores incurrieron en conductas que menoscaban el derecho al trabajo digno.

Más allá de una sanción económica, el club busca una resolución judicial penal que obligue a las plataformas de distribución de video a endurecer sus políticas de monetización ante discursos de odio disfrazados de entretenimiento.

La pelota ahora está en la cancha de los tribunales; la respuesta que den determinará si el futbol femenil en México puede crecer en un entorno seguro o si seguirá siendo blanco de la impunidad digital, sobre todo porque el marco legal mexicano suele ignorar esa delgada línea que separa a la libertad de expresión del libertinaje mediático.

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