Horóscopo de hoy de Nana Calistar 18 de agosto de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO – 18 DE AGOSTO DE 2026
Este 18 de agosto de 2026 vas a necesitar traer los ojos bien abiertos, Leo, principalmente en asuntos de dinero, documentos y compromisos ajenos. No prestes tu firma, no seas aval, no saques créditos para nadie ni pongas tu nombre donde no vas a recibir ningún beneficio, porque por querer hacer el favor podrías terminar pagando hasta los platos que ni rompiste. Hay gente que cuando necesita algo hasta “mi vida” te dice, pero cuando llega la cobranza se hace más desaparecida que calcetín en lavadora. Aprende a decir NO sin sentir culpa.
Pon especial atención a trámites, contratos, papeles pendientes, multas, documentos oficiales o cualquier asunto donde tengas que firmar. Lee hasta las letras chiquitas y no permitas que te presionen con el clásico “ándale, firma, no pasa nada”, porque precisamente cuando te dicen que no pasa nada es cuando debes revisar hasta las comas. Si existe alguna situación legal pendiente, procura atenderla en tiempo y forma y no dejarla para después.
También comenzarás a darte cuenta de que no todas las personas que te sonríen están contentas con tus avances. Alguien de tu entorno podría estar demasiado pendiente de lo que compras, lo que haces, con quién sales y hasta de cuánto ganas. No necesitas andar anunciando cada movimiento. Tus planes importantes cocínalos en silencio, porque hay gente que no ayuda ni a cargar las bolsas, pero para echar mala vibra hasta se forma primero.
En cuestiones de salud y bienestar, tu cuerpo podría comenzar a pedirte que le bajes dos rayitas al estrés y a ciertos excesos. No esperes sentirte fregado para comenzar a cuidarte. Organiza mejor tus horarios, duerme lo necesario y presta atención a esas pequeñas molestias que has estado ignorando. Recuerda que puedes tener muchos proyectos, pero si el cuerpo dice “hasta aquí”, se acabó la función.
En el amor se mueve bastante el avispero. Un amor a distancia podría fortalecerse mediante una conversación que dejará sentimientos bastante claros. Si tienes pareja, ha llegado el momento de hablar de aquello que llevas guardando. Nada de aventar indirectas esperando que la otra persona adivine, porque nadie trae bola de cristal incluida. Expresa lo que necesitas, escucha también lo que tu pareja tiene que decir y después decidan qué sigue.
Si estás soltero o soltera, cuidado con una persona que trae comportamiento de semáforo descompuesto: un día te da luz verde, al siguiente te deja esperando y después regresa como si nada hubiera pasado. Te busca, te emociona, desaparece y vuelve cuando siente que ya estás soltando el anzuelo. No confundas química con estabilidad. Si alguien realmente quiere formar parte de tu vida, tendrá que demostrar constancia y no aparecer solamente cuando se le antoje calentarte el boiler.
Por otro lado, aparece marcada una persona de piel clara con quien podrías experimentar una conexión inmediata. Lo curioso es que esta energía no se siente completamente desconocida: podría tratarse de alguien que ya cruzó anteriormente por tu camino, aunque en aquel momento las circunstancias no permitieron que sucediera gran cosa. Ahora podrían encontrarse desde otra etapa y con otras intenciones. Eso sí: primero averigua si viene con ganas de construir algo o nomás a removerte el tapete.
En trabajo y economía se aproximan movimientos que exigirán inteligencia. No gastes dinero que todavía no tienes en las manos y mucho menos para impresionar a gente que ni te mantiene. Una oportunidad podría presentarse mediante una recomendación, contacto o conversación inesperada. Mantente atento, porque algo que inicialmente parecerá pequeño podría convertirse en una entrada económica interesante.
Este día tu mayor aprendizaje será poner límites sin sentirte mala persona. No naciste para solucionarles la existencia a todos. Ayuda cuando puedas, ama cuando te correspondan y firma solamente aquello que entiendas perfectamente. Quien se enoje porque comenzaste a poner límites seguramente era quien más se beneficiaba cuando no los tenías.
Color del día: Dorado quemado.
Frase del día: “Mi corazón puede ser grande, pero mi firma y mi dignidad no se las presto a cualquiera.”
VIRGO – 18 DE AGOSTO DE 2026
Este 18 de agosto de 2026, Virgo, tendrás que sacar paciencia de donde puedas porque se aproximan ciertas pruebas en el terreno familiar que podrían ponerte entre la espada y la pared. No necesariamente serán problemas tuyos, pero como siempre quieres arreglar hasta lo que nadie te pidió, podrías terminar cargando responsabilidades ajenas. Aprende a acompañar sin convertirte en salvavidas de toda la familia. Cada quien debe hacerse responsable de las decisiones que toma.
En medio de esos movimientos llegará una noticia inesperada que te cambiará el humor para bien. Puede relacionarse con una respuesta que llevabas tiempo esperando, el avance de alguien cercano o una situación que dabas por perdida. Será de esas noticias que llegan cuando uno ya había dicho “pues ya ni modo” y de repente ¡mocos!, cambia completamente el panorama. Disfrútala sin comenzar inmediatamente a buscarle el pelo en la sopa.
También tendrás que controlar esa curiosidad que algunas veces te convierte en investigador privado sin sueldo. No te metas en pleitos, conversaciones ni chismes que no te corresponden, porque podrías escuchar información incompleta, repetirla y terminar como protagonista de una novela de vecindad. Si dos personas se están arrancando las extensiones, tú sigue caminando; no necesitas saber quién empezó ni quién le debe qué a quién. Tu tranquilidad vale mucho más que cualquier chisme sabroso.
En cuestiones del corazón se pondrá interesante el asunto. Podrías comenzar a sentir atracción por alguien nuevo, posiblemente una persona con una personalidad muy diferente a la tuya, que despertará curiosidad desde las primeras conversaciones. Si estás soltero o soltera, date oportunidad de conocer sin inventarte una boda desde el segundo mensaje. Primero averigua qué busca, porque últimamente hay mucho príncipe encantador que después de las diez de la noche se convierte en puro cuento.
Si tienes pareja, mucho cuidado. Esa nueva atracción podría hacerte cuestionar ciertas cosas de tu relación, pero no confundas emoción nueva con amor verdadero. Lo desconocido siempre parece más sabroso porque todavía no conocemos sus mañas. Antes de arriesgar una relación que ha costado tiempo construir, pregúntate si realmente estás inconforme con tu pareja o simplemente estás buscando la adrenalina que la rutina dejó de darte. Si falta pasión, comunicación o atención, primero intenta componer la casa antes de andar viendo departamentos.
También deberás bajarle al juicio hacia los demás. No conoces completamente las batallas que otras personas están enfrentando y podrías terminar tragándote tus propias palabras. No juzgues para que después no tengas que andar dando explicaciones, porque la vida tiene una manera muy curiosa de sentarnos exactamente donde dijimos que jamás nos sentaríamos.
En salud, presta atención a tu cuerpo porque se marcan molestias relacionadas con alguna infección o inflamación. Mantén buenos hábitos de higiene, hidratación y descanso, y si aparece alguna molestia persistente, atiéndela con un profesional en lugar de jugarle al doctor con remedios que te recomendó la comadre de la prima.
En dinero tendrás que evitar compras realizadas por aburrimiento. Podrías querer darte ciertos gustos para compensar un día pesado y después andar haciendo cuentas hasta con las monedas del sillón. Organízate porque hacia finales de agosto podrías necesitar efectivo para un pendiente que no tenías contemplado.
Deja también de hacerle altar a lo que ya se llevó la tiznada. El pasado no necesita más homenajes y el futuro todavía ni llega. Estás desperdiciando momentos presentes por recordar personas que ya hicieron su vida o por preocuparte por situaciones que quizá jamás sucedan. Quien quiera estar contigo encontrará la manera; quien tenga que pensarlo demasiado, que siga pensando pero lejos.
Tu reto ahora será aprender a disfrutar tu propia compañía. Haz cosas que te gusten aunque nadie pueda acompañarte. Sal, arréglate, comienza ese pendiente, ríete y disfruta cada sorbo de la vida. Cuando entiendas que no necesitas perseguir a nadie para sentirte completo o completa, muchas personas dejarán de tener poder sobre tus emociones.
Color del día: Verde olivo.
Frase del día: “Quien quiera caminar conmigo, bienvenido; quien no, que no estorbe la banqueta.”
LIBRA – 18 DE AGOSTO DE 2026
Libra, este 18 de agosto de 2026 necesitas dejar de querer ponerle fecha de entrega a todo lo que deseas, porque hay situaciones que por más que las empujes no van a suceder antes de tiempo. Traes cierta desesperación porque algunas cosas no han salido como imaginabas, pero lo que realmente te corresponde llegará cuando tengas las herramientas para sostenerlo. No quieras cosechar el martes lo que apenas sembraste el lunes, porque por andar jalando la plantita para que crezca terminarás arrancándola de raíz.
En cuestiones del amor, si estás soltero o soltera, deja de buscar pareja como si estuvieras cazando promociones de último minuto. Por querer sentir bonito podrías terminar aceptando migajas de alguien que solamente quiere compañía cuando se siente solo. No confundas atención con interés ni calentura con enamoramiento, porque después terminas haciendo castillos con tres mensajes, dos corazones y un “buenas noches, preciosa”. Disfruta tu soltería, conoce personas y permite que las cosas fluyan. Cuando menos lo esperes podrías terminar bien trepado o trepada en el guayabo y preguntándote en qué momento se puso tan sabrosa la situación.
Si tienes pareja, viene una etapa donde necesitarás recuperar la complicidad. Hacer siempre lo mismo está comenzando a enfriar ciertas emociones y ninguno de los dos quiere reconocerlo. Una salida improvisada, una conversación diferente o hasta darse espacio individual podría ayudar bastante. Recuerda: nada con exceso y todo con medida, hasta estar pegados como estampita puede terminar fastidiando.
En economía viene una llamada de atención importante. Has tenido oportunidades para mejorar tus ingresos, pero algunas se fueron porque esperaste demasiado, dudaste de ti o simplemente te dio flojera comenzar. Eso tiene que cambiar. Una posibilidad de obtener dinero adicional podría surgir mediante algo que sabes hacer bien, pero tendrás que moverte, preguntar, ofrecer tus servicios o tocar puertas. El dinero no va a llegar a tu cama con mariachi y ramo de flores.
También revisa dónde estás invirtiendo tu tiempo. Podrías estar gastando horas enteras en situaciones, personas o distracciones que no te dejan absolutamente nada. Mientras tú estás viendo qué hace fulanito, tus proyectos siguen juntando polvo. Ponte una meta concreta para terminar agosto y trabaja diariamente en ella, aunque sea poco. La constancia te dará mejores resultados que esos arranques de motivación donde quieres conquistar el mundo durante dos días y al tercero ya te dio sueño.
Se marca además una limpieza fuerte en tu vida personal. Algo que vienes sosteniendo por costumbre podría comenzar a pesarte demasiado. Puede ser una amistad, compromiso, actividad o incluso un objeto relacionado con recuerdos que ya cumplieron su función. Deshacerte de ciertas cosas te ayudará a sentir que recuperas espacio y control. No todo lo viejo merece quedarse solamente porque alguna vez significó mucho.
En familia y amistades viene el verdadero circo. Habrá chismes, comentarios sacados de contexto y una persona que podría andar llevando y trayendo información. No respondas inmediatamente cuando te cuenten algo. Primero confirma de dónde salió, porque podrían intentar enfrentarte con alguien mediante una versión bastante adornada. Hay gente que no necesita Netflix porque hace sus propias novelas con vidas ajenas.
Una amistad también podría decepcionarte al revelar algo que le contaste pensando que quedaría entre ustedes. En lugar de armar escándalo, toma nota. Hay personas a quienes no necesitas sacar completamente de tu vida; simplemente debes cambiarles el nivel de acceso. No todo mundo merece conocer tus planes, tus problemas y mucho menos tus secretos.
En trabajo podrías recibir una responsabilidad nueva que inicialmente te dará flojera aceptar, pero podría servirte para demostrar capacidades que otras personas no te reconocían. Haz las cosas bien sin convertirte tampoco en el burro de carga de todos. Una cosa es demostrar talento y otra muy diferente trabajar doble mientras otros se llevan el aplauso.
Este día entenderás que muchas de las trabas que señalabas afuera también estaban dentro de ti. Menos excusas, menos comparaciones y más movimiento. El cielo puede mandarte oportunidades, Libra, pero no va a bajar a llenarte la solicitud, hacerte el depósito y acomodarte la vida. Ponte las pilas, porque cuando dejes de esperar el momento perfecto comenzarás a construirlo.
Color del día: Azul petróleo.
Frase del día: “Lo que es para mí llegará, pero que me encuentre trabajando y no nomás mirando pa’l cielo.”
ESCORPIÓN – 18 DE AGOSTO DE 2026
Escorpión, este 18 de agosto de 2026 comienza a destrabarse una situación que te ha robado tranquilidad y que por momentos hasta te ha quitado el sueño. Has imaginado veinte finales distintos y casi todos catastróficos, cuando la realidad podría resultar mucho menos complicada. Una respuesta, conversación o movimiento inesperado pondrá las piezas en su lugar y te permitirá comprobar que estabas cargando preocupaciones antes de tiempo. No todo está solucionado todavía, pero finalmente tendrás claridad para saber qué hacer.
Tu intuición estará especialmente despierta y comenzarás a notar quién se acerca con buenas intenciones y quién solamente quiere información para después hacer su mitote. No le des importancia a chismes relacionados contigo o con tu pior es nada, porque alguien podría querer sembrar dudas mediante comentarios malintencionados. Antes de hacerla de investigador privado y comenzar a sacar conclusiones, pregunta directamente. Una mentira repetida muchas veces sigue siendo mentira, aunque venga acompañada de capturas, “me dijeron” y una comadre que jura que ella vio todo.
Si tienes pareja, toca revisar cuánto tiempo de calidad están compartiendo. No sirve decir que amas mucho a alguien si siempre tienes trabajo, sueño, pendientes o el teléfono pegado a la mano cuando esa persona intenta acercarse. Organiza tus horarios y recupera momentos que sean exclusivamente para ustedes. Una cena sencilla, salir a caminar o platicar sin distracciones podría hacer más por la relación que cualquier regalo costoso.
Además, podrías descubrir que cierta indiferencia de tu pareja no apareció de la nada. Has tenido momentos en los que tu carácter se pone más filoso que cuchillo de taquero y dices cosas que después quieres borrar con un “ay, estaba enojado”. Pues sí, pero la lengua no tiene botón para deshacer. Controla tus cambios de humor, principalmente con quienes no tienen culpa de tus preocupaciones. Después no quieras cariñitos cuando cinco minutos antes estabas aventando veneno como fumigadora.
Si estás soltero o soltera, podrías coincidir próximamente con alguien durante una reunión, celebración o evento social. La atracción podría comenzar mediante una conversación aparentemente sencilla, pero terminar con miraditas que dicen más que cualquier discurso. No enseñes todas tus cartas inmediatamente. Disfruta el coqueteo, observa y deja que también trabajen para conquistarte; últimamente das examen, respuestas y hasta calificación antes de que te pregunten.
En salud, pon atención especial a tu zona íntima, porque podrían presentarse irritaciones, molestias o alguna infección. Evita automedicarte y, si aparece algún síntoma, atiéndelo correctamente con un profesional. También procura no compartir productos personales y cuida la higiene sin caer en excesos que puedan causar irritación. La paparrucha también merece mantenimiento preventivo, no nomás atención cuando ya anda protestando.
En cuestiones económicas aparece un gasto relacionado con casa, transporte o alguna reparación que no tenías contemplada. No será necesariamente una tragedia financiera, pero sí podría descuadrarte si vienes gastando como si tu tarjeta tuviera padrino rico. Guarda un poco de dinero durante estos días y evita prestar cantidades que necesitas recuperar rápidamente.
En trabajo o proyectos personales se abre una oportunidad para demostrar que sabes resolver bajo presión. Alguien podría pedir tu opinión porque reconoce una habilidad que tú mismo has minimizado. Aprovecha, pero tampoco reveles completamente una idea que todavía no está protegida o desarrollada. Hay personas muy creativas para apropiarse del trabajo ajeno y después hasta quieren que uno les aplauda.
También tendrás una revelación respecto a una amistad. No necesariamente habrá pleito; simplemente comenzarás a verla desde otro ángulo después de observar cómo actúa cuando no necesita nada de ti. La verdadera lealtad se conoce cuando no existe ningún beneficio de por medio.
Lo más importante será dejar de pelear batallas imaginarias. Esa situación que tanto te preocupaba comienza a acomodarse, pero ahora te corresponde no inventarte un problema nuevo para sustituirla. Disfruta cuando las cosas estén tranquilas, Escorpión. No todo silencio anuncia tormenta ni toda distancia significa traición.
Color del día: Rojo granate.
Frase del día: “No voy a perder la paz investigando chismes; quien tenga algo que decirme, que venga de frente y sin intermediarios.”
PISCIS – 18 DE AGOSTO DE 2026
Piscis, este 18 de agosto de 2026 la vida podría sorprenderte precisamente cuando ya habías dejado de esperar ciertas cosas. Una persona de piel clara aparece muy marcada y podría llegar mediante una coincidencia poco común, una recomendación o un lugar al que inicialmente ni siquiera tenías ganas de ir. La conexión será rápida, pero no te emociones hasta andar escogiendo nombres para los chamacos. Primero conoce qué trae esa persona en la cabeza y, principalmente, qué tiene disponible en el corazón.
Tu problema últimamente ha sido desperdiciar demasiada energía intentando llamar la atención de quien apenas te da las sobras de su tiempo. No insistas donde constantemente tienes que recordar que existes. Quien realmente tenga interés encontrará un espacio para ti, aunque tenga la agenda más apretada que pantalón después de diciembre. Lo curioso es que podrías tener muy cerca una persona que sí ha mostrado interés genuino, pero no la has observado porque sigues mirando hacia donde nunca pasa nada.
En cuestiones laborales estás entrando en una etapa donde podrías querer demostrar que puedes con todo. Cuidado con eso. Trabajar más horas no siempre significa avanzar más. Organiza tus pendientes porque podrías estar sacrificando descanso, familia, pareja y hasta momentos personales por responsabilidades que mañana volverán a aparecer. El trabajo nunca se termina; el tiempo con quienes quieres sí.
Si tienes pareja, esa persona podría comenzar a sentirse desplazada aunque no te lo diga directamente. Tal vez has confundido cumplir económicamente o resolver pendientes con demostrar cariño, pero una relación necesita presencia. No tienes que organizar una luna de miel cada semana; a veces basta con apagar el teléfono, preguntar cómo estuvo su día y escuchar verdaderamente la respuesta. El amor también se alimenta de atención, y cuando uno deja de regarlo después anda sorprendido porque se secó la maceta.
En economía se visualiza una entrada de dinero que no estaba completamente contemplada. Podría provenir de un pago atrasado, comisión, devolución, venta o trabajo adicional. Esa lanita te permitirá respirar respecto a un pendiente que venía molestándote. Eso sí, no celebres gastándote inmediatamente lo que acabas de recuperar. Primero tapa los agujeros y después, si sobra, date un gusto.
También deberás cuidar mucho la lengua. Durante una conversación podrías revelar accidentalmente información que alguien te confió, quizá intentando explicar otra situación. Evita convertirte en fuente oficial de noticias que ni te corresponden. Si alguien te cuenta algo en confianza, ahí debe quedarse. Y cuando nadie te pregunte tu opinión, algunas veces el mejor comentario es absolutamente ninguno.
En los próximos días también podría presentarse un encuentro bastante intenso y posiblemente de una sola noche. Si estás soltero o soltera y decides disfrutarlo, hazlo con responsabilidad y sin inventarle sentimientos a una situación que desde el inicio puede tener fecha de caducidad. El problema no sería pasarla bien; el problema sería despertar al día siguiente planeando aniversario con alguien que apenas recuerda dónde dejó los zapatos.
Tus cambios repentinos de humor podrían desconcertar a quienes te rodean. Un momento andarás repartiendo amor y veinte minutos después no querrás que ni respiren cerca de ti. Antes de mandar a alguien por un tubo, pregúntate si realmente hizo algo o simplemente estás descargando cansancio acumulado. No hagas pagar a personas inocentes la factura emocional que dejaron otros.
Una situación relacionada con el hogar también exigirá atención. Podrías decidir reorganizar espacios, sacar cosas que ya no utilizas o finalmente resolver un pendiente doméstico que llevas meses pateando. Ese pequeño cambio traerá una sensación de renovación que necesitabas más de lo que imaginabas.
En amistades habrá una sorpresa: alguien que considerabas distante podría demostrarte apoyo precisamente cuando lo necesites. Eso te ayudará a entender que la gente que más habla no necesariamente es la que más está, y que algunas lealtades se manifiestan sin hacer ruido.
Deja de perseguir puertas cerradas, Piscis. Hay una oportunidad afectiva, económica y personal desarrollándose frente a tus narices, pero necesitas dejar de mirar hacia atrás para reconocerla. La felicidad no siempre llega haciendo escándalo; algunas veces lleva rato sentada a tu lado esperando que dejes de hacerte wey y la mires.
Color del día: Turquesa oscuro.
Frase del día: “No voy a rogar atención donde apenas me toleran; quien me quiera, que se note, y quien no, que circule.”
ACUARIO – 18 DE AGOSTO DE 2026
Acuario, este 18 de agosto de 2026 se comienza a mover una cuestión económica que llevaba días haciéndote sacar cuentas hasta con los dedos de los pies. Una noticia relacionada con dinero podría llegarte en el momento indicado, posiblemente mediante un pago que estaba detenido, una respuesta sobre algún trámite económico, una venta o una cantidad que ya casi dabas por perdida. No será necesariamente para retirarte mañana y comprar casa en la playa, pero sí podría ayudarte a quitarte de encima un pendiente que te venía apretando el pescuezo.
Administra esa entrada con inteligencia porque tendrás la tentación de repartirla entre gustitos, compras y cosas que llevas tiempo queriendo. Primero paga lo urgente y después mira qué sobra. No conviertas un alivio económico en una nueva deuda por querer sentirte millonario durante cuarenta y ocho horas. También se marca una oportunidad para obtener ingresos mediante una actividad diferente a la que realizas normalmente; no la descartes solamente porque al principio parezca pequeña.
En salud tendrás que cuidarte especialmente de cambios bruscos de temperatura, porque garganta, nariz o vías respiratorias podrían comenzar a dar lata. No pases del calorón al aire acondicionado como pollo entrando al congelador y procura descansar correctamente. También podrías presentar sensibilidad estomacal, diarrea o indigestión por comer algo que no te cayó nada bien. Si los síntomas son fuertes o persistentes, deja los experimentos caseros y consulta a un profesional.
Una de las cosas más importantes de estos días será la claridad mental que comenzarás a recuperar. Vas a comprender situaciones que antes te costaba aceptar, principalmente aquellas donde te preguntabas por qué determinada persona actuó de cierta manera o por qué un proyecto terminó como terminó. Algunas respuestas no llegarán porque alguien venga a explicártelas, sino porque finalmente podrás mirar los hechos sin justificar a nadie.
Ahí estará tu crecimiento: dejarás de tropezar con ciertas piedras porque ya aprendiste dónde estaban. No significa que nunca volverás a equivocarte, pero sí que comenzarás a reconocer señales mucho antes. Los golpes que te dio la vida no fueron para que vivieras desconfiando de todos, sino para enseñarte dónde poner límites.
En asuntos de vecinos se podría poner sabroso el lavadero. Alguien podría comenzar a hacer comentarios respecto a tu vida, tus horarios, tus visitas o cualquier tontería que realmente no le corresponde. No alimentes el espectáculo. Si existe un problema real, acláralo directamente; si solamente son habladurías, deja que se cansen. Hay gente que conoce mejor tus movimientos que los propios porque su entretenimiento favorito es administrar vidas ajenas.
En el amor, si estás soltero o soltera, podrías sentir con más fuerza la necesidad de tener compañía. Ver parejas, recibir invitaciones o recordar ciertos momentos podría hacerte pensar que ya necesitas amarrarte con alguien. Pero cuidado: querer cariño no significa que necesites una relación inmediatamente. No agarres al primero que te diga cosas bonitas solamente porque una noche te pegó la nostalgia.
Disfruta esta etapa. Sal, conoce personas, coquetea, diviértete y date oportunidad de descubrir qué quieres realmente. No tienes que rendir cuentas ni explicar por qué tardaste en contestar. Dale vuelo a la hilacha con responsabilidad, porque la soltería también tiene sus privilegios y después, cuando estés emparejado, vas a andar recordando aquellos sábados donde nadie preguntaba “¿y con quién vas?”.
Si tienes pareja, evita provocar discusiones únicamente para comprobar cuánto le importas. Podrías estar poniendo pequeñas pruebas emocionales sin darte cuenta y eso terminará cansando. Si necesitas atención, dilo directamente. El amor no debería parecer examen sorpresa.
En trabajo se avecina una situación donde alguien podría cambiar de opinión respecto a ti después de ver cómo resuelves un problema. No presumas lo que sabes; demuéstralo. Esa diferencia podría abrirte una puerta durante las próximas semanas.
Este 18 de agosto te toca reconocer cuánto has aprendido. Ya no eres la misma persona que reaccionaba inmediatamente ante cualquier provocación ni la que creía todas las promesas bonitas. Sigue creciendo sin convertirte en piedra. Ser más inteligente no significa dejar de sentir; significa saber perfectamente a quién sí le abres la puerta y a quién le contestas desde la ventana.
Color del día: Azul eléctrico.
Frase del día: “Ya aprendí de los golpes: ahora antes de abrir la puerta, primero pregunto quién chingados toca.”
CAPRICORNIO – 18 DE AGOSTO DE 2026
Capricornio, este 18 de agosto de 2026 comienza una etapa de cierres que no necesariamente vendrá acompañada de despedidas dramáticas, sino de algo mucho más importante: vas a dejar de darle importancia a situaciones que antes te movían todo el tapete. Cambiará tu manera de interpretar ciertas experiencias y finalmente entenderás que algunas personas no te quedaron mal; simplemente te enseñaron hasta dónde podías confiar en ellas.
Un asunto que te había mantenido confundido o confundida comenzará a aclararse cuando aparezca información que desconocías. Ahí vas a decir: “¡Con razón no me cuadraban las cuentas!”. No necesitarás hacer escándalo ni pedir explicaciones; los hechos hablarán solitos. Aprovecha esa claridad para cerrar un ciclo sin regresar después por curiosidad, porque tienes la mala costumbre de tirar algo a la basura y luego andar asomándote para comprobar si sigue ahí.
Se presenta además la posibilidad de un viaje con amistades o familiares. Podría surgir con poca anticipación y al principio pondrás pretextos por dinero, trabajo o pendientes. Si tus posibilidades lo permiten, ve. Necesitas cambiar de ambiente y salir un poco de la rutina. Ese movimiento podría incluso ayudarte a tomar una decisión que desde casa no habías podido analizar correctamente.
En familia tendrás que cambiar la manera en que respondes a quienes viven haciéndote reproches. Has permitido demasiado por evitar discusiones, pero algunas personas confundieron tu paciencia con permiso para opinar de tu vida. No necesitas pelear; necesitas poner límites claros. A veces hay que sacar lo canino para que dejen de verle a uno cara de croqueta.
Una amistad cercana podría sufrir una decepción amorosa y buscarte para desahogarse. Escucha y acompaña, pero evita convertirte en mensajero, investigador o negociador de esa relación. No termines odiando tú a la persona que probablemente tu amistad va a perdonar la próxima semana.
En proyectos aparece una modificación importante. Algo que tenías planeado podría cancelarse, retrasarse o cambiar completamente de dirección. No atribuyas automáticamente todo a las envidias; también revisa qué parte del plan necesitaba corregirse. Eso sí, aprende a ser más reservado con tus movimientos porque alguien cercano podría estar preguntando demasiado y aportando muy poco. Tus proyectos no necesitan audiencia mientras todavía están en construcción.
Cuidado también con caídas, golpes o pequeños accidentes por andar apresurado. Revisa dónde pisas, no quieras hacer tres cosas simultáneamente y presta atención al conducir o manipular objetos pesados. Traer prisa no hará que el día tenga más horas.
En cuestiones amorosas se pone interesante el gallinero porque aparecen dos energías sentimentales bastante diferentes. Una podría darte seguridad y conversaciones profundas; la otra despertará una atracción física bastante canija, de esas que hacen olvidar hasta cómo se escribe el apellido. No elijas únicamente por emoción inmediata. Observa quién demuestra constancia cuando no hay conquista de por medio.
Y si ya existe alguien que te interesa, deja de esperar señales celestiales. Da tú el primer paso. Un mensaje, una invitación o una conversación directa podría cambiar completamente la dinámica. El rechazo puede doler unos días; quedarse durante meses preguntándose “¿qué hubiera pasado?” puede pesar mucho más.
En economía deberás evitar una compra grande motivada por querer darte un premio. Espera unos días y compara opciones, porque podrías encontrar una alternativa mejor o descubrir que realmente no necesitabas aquello. Hacia finales del mes tendrás un gasto más importante y agradecerás no haber vaciado la cartera.
En trabajo o negocio tu disciplina comenzará a rendir frutos, pero tendrás que concentrar tu energía. No quieras levantar cinco proyectos al mismo tiempo. Escoge aquello que verdaderamente deseas consolidar y métete de lleno. Tu problema no será falta de capacidad, sino dispersarte intentando resolver demasiadas cosas.
Vienen cambios, sí, pero no todos significan pérdida. Algunas puertas se cerrarán precisamente porque estabas perdiendo demasiado tiempo frente a ellas. Lo que realmente has anhelado puede comenzar a materializarse cuando dejes de repartir tu energía entre personas, miedos y proyectos que ya demostraron no llevarte a ningún lado.
Color del día: Café canela.
Frase del día: “Ya no voy a tocar puertas que nunca me abren; usaré esas manos para construir la mía.”
SAGITARIO – 18 DE AGOSTO DE 2026
Sagitario, este 18 de agosto de 2026 vas a comprobar que hasta con la persona más terca se puede llegar a un acuerdo cuando uno deja de competir para ver quién tiene la última palabra. Tendrás que negociar o aclarar una situación con alguien cuyo carácter está más pesado que costal de cemento, pero sorprendentemente podrán encontrar un punto medio. No llegues queriendo imponer tus condiciones, porque si ambos sacan los cuernos terminarán atorados en la misma puerta.
También recibirás noticias de una persona que llevas varias semanas sin ver. Su aparición podría modificar un plan que ya tenías contemplado para lo que resta de agosto. Quizá tengas que cambiar una fecha, cancelar una salida o reorganizar algún pendiente. Antes de decir que sí inmediatamente, analiza si ese cambio también te conviene a ti. No reorganices tu existencia completa cada vez que alguien reaparece tocando la puerta.
En el terreno laboral comienza a bajar la presión. Un problema relacionado con organización, compañeros, horarios o responsabilidades podría finalmente encontrar solución. Algo que parecía atorado comenzará a moverse después de una conversación donde cada quien tendrá que asumir la parte que le corresponde. No cargues trabajo ajeno únicamente porque sabes resolverlo más rápido, porque después todos se acostumbran y terminas haciendo circo, maroma y teatro mientras otros cobran boleto.
Se marca además una posibilidad interesante de crecimiento mediante una actividad que normalmente no considerarías. Podrían proponerte participar en algo diferente o aprender una función nueva. Escucha antes de rechazar. Lo que hoy parece una molestia adicional podría convertirse después en una herramienta que te dé mejores opciones laborales.
En cuestiones familiares viene una reconciliación importante. No necesariamente terminarán abrazándose como final de telenovela, pero sí habrá oportunidad de romper un silencio o disminuir una tensión que ya llevaba demasiado tiempo. Alguien tendrá que dejar el orgullo primero y podrías ser tú. Dar el primer paso no significa aceptar culpas que no te corresponden; significa decidir que tu paz vale más que seguir contando quién ofendió a quién.
Ahora sí, en el amor se empieza a poner sabroso el asunto. Un flechazo inesperado podría ocurrir en una reunión, fiesta, celebración o salida con amistades. Será una persona que físicamente te llamará la atención desde el principio y la conversación podría fluir como si llevaran tiempo conociéndose. Si hay tragos de por medio, disfruta pero no firmes contratos sentimentales después de la tercera copa, porque con música, alcohol y luces bonitas hasta el primo del DJ parece amor de tu vida.
Si estás soltero o soltera, date permiso de conocer sin acelerar las cosas. La química podría ser fuerte, pero todavía tendrás que descubrir si además del atractivo existe compatibilidad. Una noche muy divertida no siempre significa una historia para toda la vida, y tampoco pasa nada mientras ambas partes sepan qué están buscando.
Si tienes pareja, cuidado con información que llegue mediante terceros. Antes de reclamar por algo que supuestamente hizo o dijo tu pior es nada, pregunta directamente. Podrías armar un pleito tamaño familiar por una historia que venía recortada, editada y con efectos especiales.
Precisamente una noticia o revelación cambiará la opinión que tenías sobre alguien. Podrías descubrir que juzgaste demasiado rápido a una persona o, por el contrario, confirmar que aquella confianza que le tenías estaba bastante mal acomodada. No reacciones inmediatamente. Observa quién habla, qué pruebas existen y qué intereses podrían estar detrás.
También deja de gastar energía intentando demostrar constantemente que eres inocente respecto a comentarios, decisiones o acontecimientos pasados. La verdad no necesita que andes tocando puertas para defenderla. Quien decidió creer una versión sin preguntarte probablemente tampoco cambiará de opinión porque le presentes una exposición con diapositivas.
En dinero procura guardar un poco porque se visualiza un gasto relacionado con una invitación, traslado o compromiso social. Podrías querer quedar bien pagando de más y después andar comiendo aire con salsa. Coopera donde corresponda, pero tampoco quieras patrocinar la diversión de medio mundo.
Este día traerá varias sorpresas que inicialmente te dejarán con más preguntas que respuestas. No quieras resolverlas todas inmediatamente. Algunas verdades necesitan tiempo para acomodarse solitas. Tú observa, escucha y habla únicamente cuando tengas algo seguro.
Color del día: Naranja cobrizo.
Frase del día: “No necesito demostrar mi verdad a gritos; tarde o temprano, cada máscara se cae solita.”
ARIES – 18 DE AGOSTO DE 2026
Aries, este 18 de agosto de 2026 vas a traer una seguridad bastante marcada y eso se va a notar desde que pongas un pie fuera de casa. Tu presencia llamará la atención sin necesidad de andar haciendo circo, así que aprovecha esa energía para relacionarte, conocer personas y recuperar una parte de ti que habías dejado medio apagada por preocupaciones que últimamente te traían hasta la coronilla. Nomás no confundas seguridad con andar queriendo demostrar que puedes con todo, porque luego por lucirte terminas cargando hasta con problemas ajenos.
Si tienes contemplada una salida, escapada o pequeño viaje con tu pareja durante los próximos días, podría resultar mejor de lo esperado. Necesitan cambiar de escenario y dejar un rato las obligaciones que han convertido ciertas conversaciones en juntas administrativas. La relación requiere nuevamente risas, contacto, complicidad y un poquito de aquello que hace rechinar hasta el colchón. Aprovechen para reconectarse sin sacar durante la cena pleitos archivados desde tiempos de la Revolución.
Si estás soltero o soltera, el panorama también viene movidito. Una amistad podría convertirse en el puente para conocer a alguien que despertará inmediatamente tu curiosidad. Incluso existe la posibilidad de que esa misma amistad comience a mostrar señales que anteriormente no habías notado. No te aceleres ni preguntes dónde van a pasar Navidad después de dos salidas. Deja que el interés crezca naturalmente, porque precisamente ahí podría estar la sorpresa que necesitabas.
Además, tendrás oportunidades para salir, divertirte y recuperar vida social. Acepta invitaciones que normalmente rechazarías por flojera, siempre cuidando tus límites y tu salud. No necesitas terminar como trapeador para comprobar que te divertiste. Una buena noche también puede terminar con dignidad, cartera y celular todavía en tu poder.
Precisamente deberás estar muy pendiente de tus pertenencias. Se marcan distracciones que podrían provocar pérdida de llaves, cartera, documentos, teléfono u objetos pequeños. Revisa dos veces antes de levantarte de una mesa, bajar de un vehículo o salir de algún lugar. También cuidado con escalones, pisos mojados y movimientos apresurados porque podrías llevarte un golpe bastante innecesario. No todo tiene que hacerse corriendo como si estuvieran regalando terrenos.
Durante esta semana sentirás mucho orgullo por un familiar o una amistad debido a una noticia, logro o decisión importante. Quizá esa persona llevaba tiempo luchando silenciosamente y finalmente comenzará a ver resultados. Reconócele el esfuerzo. A veces suponemos que quienes queremos saben que estamos orgullosos de ellos, pero nunca está de más decirlo.
En tu mundo personal sucederá algo todavía más importante: comenzarás a entender por qué ciertos planes no funcionaron cuando tú querías. Algo que anteriormente considerabas fracaso empezará a tener sentido porque descubrirás qué te evitó, qué aprendiste o hacia dónde terminó empujándote. No todo lo que se cae es pérdida; algunas veces la vida tumba una pared porque uno de terco seguía intentando entrar por donde claramente no cabía.
En economía tendrás que controlar los gastos relacionados con diversión. Traerás ganas de consentirte y podrías justificar compras con el famoso “para eso trabajo”. Sí, criatura, pero también trabajas para pagar recibos. Establece un límite antes de salir y evita prestar dinero durante estos días, principalmente a alguien que ya tiene antecedentes de hacerse occiso cuando llega la fecha de pagar.
Los cambios importantes que comienzan a presentarse te harán acercarte más a ciertos miembros de tu familia. No porque seas Aries significa que tengas que resolver todo solo o sola. Habrá una decisión donde escuchar a alguien mayor o con más experiencia podría ahorrarte una buena metida de pata.
También podrías recibir una invitación o propuesta que inicialmente no te convencerá. No respondas inmediatamente. Analiza qué puedes obtener de ella y qué tendrías que sacrificar. Tu impulso natural será decidir en caliente, pero esta vez la paciencia podría ponerte en una posición mucho más favorable.
Lo que antes te quitaba el sueño comenzará a perder poder porque finalmente vas a comprender que no todo merece una respuesta, una explicación o una segunda oportunidad. Vienen días para recuperar seguridad, disfrutar y seleccionar mejor tus batallas. No necesitas tener el control de todo para estar bien; algunas veces basta con saber cuándo avanzar, cuándo esperar y cuándo mandar determinada situación derechito a la tiznada.
Color del día: Rojo ladrillo.
Frase del día: “Lo que no funcionó no me derrotó; nomás me quitó del camino donde ya estaba perdiendo el tiempo.”
TAURO – 18 DE AGOSTO DE 2026
Tauro, este 18 de agosto de 2026 entrarás en una etapa de mucha reflexión donde comenzarás a mirar tu círculo cercano con otros ojos. Personas que antes considerabas indispensables podrían empezar a darte exactamente lo mismo, y no porque te hayas vuelto frío o fría, sino porque finalmente entendiste que una relación que solamente funciona cuando tú buscas, ayudas, escuchas y resuelves no es amistad: es servicio al cliente gratuito. Si alguien no aporta tranquilidad, reciprocidad ni buenos momentos, tampoco estás obligado a seguirle apartando silla en primera fila.
Lo interesante será que no necesitarás pleitos para marcar distancia. Simplemente comenzarás a contestar menos, explicar menos y participar menos en situaciones que antes te drenaban. Alguien notará ese cambio y podría preguntarte qué sucede. No inventes excusas: habla claro si consideras que vale la pena hacerlo. Madurar también consiste en aprender a retirarse sin aventar las sillas.
En el amor aparece marcado el regreso o contacto de una expareja, pero la sorpresa será tu propia reacción. Quizá en otro momento hubieras corrido emocionado o emocionada, pero ahora podrías mirar a esa persona y preguntarte qué demonios le veías. El tiempo cambió muchas cosas y tú ya no eres quien se conformaba con las mismas explicaciones. Ese encuentro servirá principalmente para confirmar que la vida puso cada cosa en su lugar.
No busques venganza ni quieras demostrarle cuánto mejor estás. La verdadera justicia será darte cuenta de que aquello que un día te destrozaba ahora apenas te despeina. Si intenta regresar, recuerda por qué terminó antes de dejarte conquistar por los recuerdos bonitos. La memoria es bien mañosa: cuando extrañamos, nos enseña los besos y convenientemente esconde las chingaderas.
En caso de tener pareja, comienza un periodo mucho más favorable. Podrían recuperar momentos de complicidad que se habían perdido entre responsabilidades, cansancio y rutina. Una conversación espontánea podría terminar recordándoles por qué se eligieron. También habrá oportunidad de recuperar el coqueteo y esa picardía que tenían al principio. No permitan que la relación se convierta solamente en hablar de pagos, pendientes y qué hace falta comprar.
En economía empiezas a levantar cabeza. Una racha complicada irá perdiendo fuerza y podrás organizar mejor ciertos pagos. Podría aparecer una oportunidad pequeña pero constante de generar dinero, quizá relacionada con algo que sabes hacer y que nunca habías considerado cobrar. No desprecies cantidades pequeñas: muchas veces la estabilidad se construye juntando varios ingresos, no esperando que llegue un costal de billetes montado en caballo blanco.
Eso sí, cuando comiences a sentir nuevamente dinero en la cartera, no quieras recuperar en una tarde todo lo que no compraste durante meses. Primero acomoda pendientes y guarda algo. Tu tranquilidad económica dependerá más de administrar bien que de ganar muchísimo.
En salud toca revisar tus hábitos, principalmente la alimentación. Has estado abusando de grasas, antojos, comidas pesadas o porciones que después te dejan sintiéndote como tamal mal amarrado. No necesitas castigarte ni obsesionarte con el peso; necesitas recuperar equilibrio. Muévete más, descansa mejor y come de manera que tu cuerpo tenga energía en lugar de andar negociando con él después de cada atracón. Si quieres recuperar ese cuerpo criminal, empieza tratándolo como aliado y no como bote de desperdicios.
Emocionalmente también viene recuperación. Has pasado por situaciones que te dejaron desconfiado, cansado y hasta preguntándote por qué pareciera que la vida te daba sobre tupido. Sin embargo, algo dentro de ti está cambiando. Ya no reaccionas igual ante los golpes y tampoco necesitas tanto tiempo para levantarte. Eso también es crecimiento.
Un asunto que parecía complicado comenzará a resolverse sin que tengas que intervenir demasiado. Ahí entenderás que no todo problema necesita que te metas hasta la cocina. Algunas cosas se acomodan cuando dejamos de estarlas manoseando.
Vienen días de comprensión, reconciliación contigo mismo y decisiones más maduras. No tengas miedo de perder personas por comenzar a poner límites. Quien solamente te quería disponible probablemente se molestará cuando te encuentre ocupado construyendo tu propia vida. Y ése, Tauro, ya será problema de ellos.
Color del día: Verde bosque.
Frase del día: “Si mi ausencia te molesta más de lo que valorabas mi presencia, entonces nunca me quisiste: nomás te convenía.”
GÉMINIS – 18 DE AGOSTO DE 2026
Géminis, este 18 de agosto de 2026 podrías despertar con esa nostalgia traicionera que hace recordar como maravilloso hasta aquello que en su momento te tenía hasta la madre. Vas a sentir ganas de buscar a alguien, revisar conversaciones viejas o preguntarte qué habría sucedido si hubieras tomado otra decisión. No idealices lo que ya terminó. Si aquella historia no funcionó, existieron razones bastante claras, aunque ahora tu memoria quiera maquillarlas y ponerles filtro bonito.
El pasado difícilmente podrá ofrecerte algo diferente si regresan las mismas personas con las mismas costumbres. Si alguien reaparece diciendo que cambió, no lo descartes inmediatamente, pero tampoco le entregues nuevamente las llaves de tu vida con tres palabras bonitas. Los cambios verdaderos se demuestran con conducta, no con discursos de madrugada. Observa antes de decidir.
Se abren oportunidades nuevas en un ambiente donde normalmente no buscas. Podría tratarse de una actividad, invitación, curso, proyecto o círculo social diferente. Ahí precisamente podrías encontrar el aire fresco que necesitas. Tu problema será que inicialmente vas a poner veinte pretextos porque cuando algo te saca de tu zona conocida te conviertes en rebelde sin causa.
Traerás además cambios repentinos de humor. Puedes comenzar el día queriendo abrazar al mundo y terminar queriendo bloquear hasta al que vende el gas. Antes de responder mensajes importantes o tomar decisiones cuando estés enojado, date tiempo. Una reacción impulsiva podría echar a perder una conversación que en realidad tenía posibilidades de terminar favorablemente.
También necesitas revisar la manera en que tratas a quienes realmente te quieren. Eres complicado de convencer, difícil de leer y algunas veces más mamila que empleado de ventanilla cinco minutos antes de cerrar. Sin embargo, cuando alguien logra entrar verdaderamente en tu corazón entregas muchísimo. No castigues con distancia a las personas que siempre aparecen cuando necesitas apoyo, solamente porque hoy amaneciste atravesado.
En el amor, si tienes pareja, una broma o comentario aparentemente inocente podría provocar celos. Recuerda aquello de “quien se lleva, se aguanta”. Si acostumbras bromear, coquetear o picarle las costillas emocionales a tu pareja, no hagas drama cuando te regresen tantito de tu propia medicina. Establezcan límites y dejen claro qué consideran juego y qué ya representa una falta de respeto.
Si estás soltero o soltera, podrías conocer a alguien que inicialmente te caerá medio gordo. Habrá diferencias de opinión y cierta competencia entre ustedes, pero precisamente esa fricción podría esconder atracción. No significa que cualquier persona que te haga enojar sea tu alma gemela, tampoco exageremos, pero una conversación que comience con desacuerdo podría terminar con bastante curiosidad de ambas partes.
En cuestiones económicas viene momento de pagar una deuda o compromiso que habías ido pateando. No lo veas como pérdida: liquidar algo pendiente te permitirá recuperar tranquilidad y organizar mejor lo que viene. Además, podrías descubrir un cobro pequeño o gasto recurrente que llevas meses pagando sin aprovechar. Revisa cuentas y suscripciones; podrías estar regalando dinero sin darte cuenta.
En trabajo tendrás que demostrar paciencia con una persona que procesa las cosas de manera diferente a ti. No quieras explicar todo corriendo y después desesperarte porque no entendieron. Si logras comunicar una idea con claridad, podrías conseguir apoyo para algo que estabas intentando hacer solo.
Y hablando del karma, cuidado con aquellas bromas, promesas o acciones que hiciste pensando que nunca tendrían consecuencias. Algo podría regresar para enseñarte cómo se sintió la persona que estuvo del otro lado. No será necesariamente castigo; será una oportunidad para corregir una conducta que ya necesitaba ajuste.
Una amistad también podría buscarte después de cierto distanciamiento. Antes de reclamar quién dejó de hablar primero, recuerda que un teléfono funciona para ambos lados. Si esa relación vale la pena, recuperen el contacto sin hacer competencia de orgullo.
Lo más importante será dejar de vivir mirando por el retrovisor. Hay caminos nuevos abriéndose, pero no los vas a reconocer mientras sigas preguntándote qué estará haciendo alguien que decidió quedarse atrás. Agradece lo aprendido, paga tus deudas emocionales y económicas, corrige donde sea necesario y sigue caminando.
Color del día: Amarillo mostaza.
Frase del día: “No regreso donde ya aprendí la lección; si el pasado me busca, que agarre ficha porque yo ya voy pa’ delante.”
CÁNCER – 18 DE AGOSTO DE 2026
Cáncer, este 18 de agosto de 2026 te toca aprender una lección que llevas demasiado tiempo posponiendo: que se te resbale lo que la gente piense, diga o invente sobre ti. Mientras sigas intentando demostrarle al mundo que eres buena persona, que tus decisiones tienen sentido o que no eres como dicen, vas a vivir agotado o agotada. Quien quiera hablar, hablará aunque te portes como santo de iglesia; así que mejor vive de acuerdo con tus principios y deja que los demás gasten saliva.
Parte de tu crecimiento estará en aceptar tus defectos sin convertirlos en condena. Sí, tienes tus mañas, tu carácter y momentos en los que ni tú te soportas, ¿y quién no? El día que reconozcas tus puntos débiles sin avergonzarte de ellos, nadie podrá utilizarlos fácilmente para lastimarte. Una cosa es trabajar para mejorar y otra muy diferente cambiar completamente para caber en las expectativas de personas que ni siquiera saben qué quieren de su propia vida.
Durante estos días podrías decidir modificar algo de tu rutina, apariencia, casa o manera de relacionarte. Hazlo porque tú necesitas sentirte mejor, no para recibir aprobación. Si una situación ya no te da tranquilidad, pregúntate qué demonios sigues haciendo ahí. A veces esperas una señal gigantesca del universo cuando tu ansiedad, cansancio y falta de entusiasmo llevan meses gritándote la respuesta.
En amistades aparece gente nueva con energía muy distinta a la que acostumbras. Una conversación casual podría abrirte las puertas a un nuevo círculo social y dentro de éste existe posibilidad de que surja un interés romántico. Será alguien que se acercará de manera tranquila, sin tanta labia ni espectáculo, y precisamente eso podría confundirte porque vienes acostumbrado a relacionar intensidad con interés.
El problema será tu pasado. Aunque digas que ya superaste ciertas experiencias, todavía existen heridas que te hacen sospechar cuando alguien comienza a acercarse demasiado. No castigues a una persona nueva por las fregaderas que hizo alguien anterior. Puedes avanzar despacio, poner límites y observar acciones sin cerrar completamente la puerta. Proteger tu corazón no significa meterlo en una caja fuerte y olvidar la combinación.
Si tienes pareja, podrías darte cuenta de que has estado asumiendo responsabilidades emocionales que no te corresponden. No puedes solucionar cada mal día, frustración o problema de quien está contigo. Acompañar es una cosa; sentirte responsable de su felicidad es otra. Una relación sana necesita dos adultos haciéndose cargo también de sí mismos.
Y eso aplica para familia y amistades: deja de pensar que todo lo malo que les sucede es culpa tuya o que te corresponde rescatar a todo mundo. Has cargado problemas ajenos por miedo a parecer indiferente. Aprende a decir “te quiero, pero esto tienes que resolverlo tú”. No eres ambulancia emocional para andar levantando a cualquiera que decidió aventarse al barranco.
En economía podrías tener una oportunidad relacionada con algo que inicialmente te dará miedo intentar. Quizá implique invertir tiempo, aprender una habilidad o acercarte a alguien para pedir información. Investiga bien antes de actuar, pero no permitas que el temor te paralice. Uno de tus sueños necesita precisamente que hagas algo diferente a lo que llevas haciendo.
En trabajo también podrías enfrentarte a una decisión donde no habrá garantías completas. Esperar a sentirte cien por ciento seguro podría hacerte perder una buena oportunidad. Analiza riesgos y después decide. Equivocarte intentando algo nuevo te enseñará más que quedarte otros seis meses preguntándote qué habría sucedido.
Además, una persona podría buscar provocarte mediante un comentario sobre tu físico, tus decisiones o tu manera de vivir. No muerdas el anzuelo. Sonríe y sigue con lo tuyo. Nada desespera más a quien quiere incomodarte que descubrir que ya no tiene botones que apretar.
Estás entrando en una etapa donde tendrás que arriesgarte más y disculparte menos por querer una vida diferente. Los sueños no se cumplen solamente imaginándolos antes de dormir; necesitan decisiones, disciplina y uno que otro madrazo en el camino.
No tengas miedo de fracasar, Cáncer. Ten más miedo de llegar al próximo año exactamente en el mismo sitio por no haberte atrevido. Que venga lo que tenga que venir; tú encárgate de que te encuentre avanzando.
Color del día: Blanco perla.
Frase del día: “Que hablen lo que quieran; mientras ellos gastan saliva, yo voy a gastar los zapatos caminando hacia lo que quiero.”