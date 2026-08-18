La madre de Hayden Panettiere rompe el silencio tras la muerte de la actriz

En medio de la conmoción por la repentina muerte de Hayden Panettiere a los 36 años, su madre, Lesley Vogel, rompió el silencio para expresar el profundo dolor que embarga a su familia.

A través de unas breves pero sentidas declaraciones recogidas por la prensa estadounidense, la exactriz de telenovelas y antigua representante de la artista rindió tributo a su hija, dejando de lado los distanciamientos que marcaron su relación en los últimos años.

“Mi corazón está completamente destrozado. Ninguna madre debería tener que enterrar a un hijo, y mucho menos a dos”, expresó Vogel, haciendo referencia directa a la tragedia familiar ocurrida en 2023, cuando su hijo menor y hermano de la actriz, Jansen Panettiere, falleció a los 28 años a causa de una afección cardíaca.

A pesar de los desencuentros y la compleja relación laboral y personal que ambas mantuvieron —la cual fue abordada recientemente por la propia actriz en su libro de memorias “This Is Me: A Reckoning”—, Vogel enfatizó el incondicional amor maternal hacia la estrella de “Nashville”.

“A pesar de nuestras diferencias y del dolor del pasado, el amor de una madre nunca desaparece. Hayden era un talento extraordinario y una luz hermosa que se apagó demasiado pronto. Ahora solo pido que finalmente encuentre la paz que tanto buscaba”, añadió.

El cuerpo de Hayden Panettiere fue hallado sin vida el pasado domingo 16 de agosto en una residencia de Greenville, Carolina del Sur. Las autoridades locales confirmaron que los servicios de emergencia acudieron al lugar tras recibir una llamada al 911 por un paro cardíaco.

Aunque las investigaciones iniciales descartan indicios de violencia o intervención de terceros, la causa exacta de su fallecimiento continúa bajo investigación de la oficina forense del condado.

Panettiere, quien inició su carrera en la industria del entretenimiento con apenas 11 meses de vida impulsada por su madre, luchó abiertamente en los últimos años contra la depresión posparto, la adicción a sustancias y la presión mediática.

La noticia de su partida ha desatado una ola de condolencias por parte de compañeros de la industria del cine y la televisión, así como de su expareja, el exboxeador Wladimir Klitschko, con quien compartía la custodia de su hija Kaya, de 11 años.

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