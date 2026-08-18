Minnesota demanda y exige a Texas extraditar a agente de ICE acusado de disparar a inmigrante

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, presentó este martes una demanda contra el gobernador de Texas, Greg Abbott, para exigir la extradición de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acusado de disparar contra un migrante durante un operativo de la agencia en Minneapolis.

Ellison busca que un tribunal impida la liberación del agente Christian Castro y obligue a Abbott a firmar los documentos necesarios para que Minnesota pueda asumir su custodia y procesarlo por cargos de agresión y por presuntamente reportar de manera falsa un delito. Castro fue detenido en mayo en Harlingen, Texas, 11 días después de que fiscales de Minneapolis presentaran los cargos relacionados con el incidente ocurrido el 14 de enero.

De acuerdo con la acusación, el agente disparó hacia la puerta principal de una vivienda durante una operación migratoria y una de las balas alcanzó en una pierna a Julio César Sosa-Celis, un migrante venezolano.

La denuncia sostiene además que el proyectil terminó incrustado en la pared del dormitorio de un menor. Las autoridades de Minnesota también acusan a Castro de haber proporcionado información falsa a un agente policial al afirmar que Sosa-Celis y otro migrante lo habían atacado con una pala y un palo de escoba.

ICE agent Christian Castro is charged with 4 counts of 2nd degree assault for allegedly shooting into a home with people inside during Metro Surge, hitting someone in the leg.@GregAbbott_TX has thus far refused to extradite Castro to Minnesota, so I'm suing Abbott to make him. pic.twitter.com/D43tDZRnFA — Attorney General Keith Ellison (@AGEllison) August 18, 2026

Ellison advierte que el agente podría quedar en libertad

Durante una conferencia de prensa, Ellison afirmó que la solicitud de extradición se ha retrasado y advirtió que Castro podría ser liberado próximamente si se cumple el límite establecido por las leyes de Texas para las personas detenidas mientras esperan un proceso de extradición.

“Christian Castro ha sido acusado de infringir la ley en Minnesota”, declaró Ellison. “Debe enfrentar a la justicia en Minnesota”. El fiscal general agregó que Abbott “debería haber aprobado” la solicitud presentada por el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y sostuvo que el gobernador de Texas está obligado a cumplir con el procedimiento.

“Christian Castro no está por encima de la ley, y Greg Abbott tampoco”, afirmó Ellison.

La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, calificó la demanda como una medida que, en circunstancias normales, debería ser innecesaria. Según explicó, funcionarios penitenciarios y fiscales de Texas han cooperado anteriormente con Minnesota y el estado ha entregado a otros acusados a petición de las autoridades.

? WOW! Texas Gov. Greg Abbott just got SUED by Minnesota AG Keith Ellison and Soros-backed DA Mary Moriarty, because Abbott is REFUSING to send an ICE agent to MN to face criminal charges



STAND FIRM, ABBOTT!



Never let blue states weaponize against patriot ICE agents ??



They? pic.twitter.com/bDIDAuKumL — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 18, 2026

Minnesota teme una posible fuga tras una eventual liberación

Ellison señaló que Castro permanece detenido en una zona del sur de Texas cercana a la frontera con México y sostuvo que existe preocupación por una posible fuga si recupera su libertad. La fiscal Moriarty también expresó inquietud por las conexiones del acusado con la zona fronteriza y por la posibilidad de que abandone Estados Unidos antes de responder ante un tribunal de Minnesota.

El caso se relaciona con la operación conocida como Metro Surge, un amplio despliegue de agentes migratorios en Minneapolis que provocó protestas y enfrentamientos con civiles. Durante esos operativos también murieron Renée Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses, después de recibir disparos de agentes migratorios.

El debate sobre el uso de armas de fuego por parte de agentes migratorios ha aumentado en Estados Unidos. Organizaciones y autoridades internacionales han pedido mayor transparencia e investigaciones independientes sobre incidentes ocurridos durante operativos de inmigración.

Hasta este martes, Abbott no había respondido públicamente a la demanda presentada por Minnesota. El conflicto entre ambos estados coloca ahora en manos de los tribunales la decisión sobre si Texas deberá entregar a Castro para que enfrente los cargos en Minnesota.

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