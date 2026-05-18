Fiscal de Minnesota acusa a agente de ICE por disparar a venezolano durante redadas migratorias

La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, anunció este lunes cargos criminales contra un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por el tiroteo que dejó herido a un ciudadano venezolano durante redadas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump en Minnesota.

El agente Christian Castro enfrenta cuatro cargos de agresión en segundo grado y uno adicional por denuncia falsa relacionados con el incidente ocurrido el 14 de enero contra Julio César Sosa-Celis, de acuerdo con AP.

La fiscalía también emitió una orden de arresto contra el funcionario federal.

“El señor Castro es un agente de ICE, pero su placa federal no lo hace inmune a cargos estatales por su conducta criminal en Minnesota”, afirmó Moriarty durante una conferencia de prensa. “No existe tal cosa como inmunidad absoluta para los agentes federales que cometen delitos en este estado o en cualquier otro”.

Venezolano herido estaba legalmente en Estados Unidos

Según las autoridades locales, el tiroteo ocurrió cuando Castro y otro agente federal perseguían a otro hombre hasta un dúplex donde vivían Sosa-Celis y el individuo buscado.

Durante el operativo, Sosa-Celis recibió un disparo en el muslo.

Moriarty aseguró que tanto el venezolano como el otro hombre se encontraban legalmente en Estados Unidos y sostuvo que la víctima “nunca representó una amenaza”.

Inicialmente, las autoridades federales acusaron a Sosa-Celis y a Alfredo Alejandro Aljorna de atacar a un agente con el mango de una escoba y una pala para nieve.

Sin embargo, posteriormente un juez federal desestimó los cargos y se abrió una investigación para determinar si agentes migratorios mintieron bajo juramento sobre lo ocurrido.

Video y tensiones por redadas migratorias

El mes pasado, la ciudad de Minneapolis divulgó imágenes de seguridad del incidente captadas por cámaras municipales.

El caso ocurre en medio de crecientes tensiones por la llamada “Operación Metro Surge”, descrita por el Departamento de Seguridad Nacional como la mayor ofensiva migratoria realizada hasta ahora por ICE.

Miles de agentes federales fueron desplegados en las áreas de Minneapolis y St. Paul como parte de la campaña nacional de deportaciones promovida por Trump.

La operación provocó protestas y cuestionamientos públicos tras las muertes de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en incidentes separados relacionados con agentes federales.

El procesamiento del agente Castro profundiza además el conflicto entre las autoridades de Minnesota y la administración Trump sobre quién tiene autoridad para investigar y presentar cargos contra agentes federales durante el ejercicio de sus funciones.

Funcionarios vinculados al gobierno federal han sugerido que el estado no tiene jurisdicción en estos casos.

Las autoridades estatales, por el contrario, sostienen que no confían en que el gobierno federal investigue adecuadamente a sus propios agentes.

“No hay un precedente moderno para lo que les ocurrió aquí a los habitantes de Minnesota”, dijo Moriarty. “Esto requiere que busquemos formas de garantizar la rendición de cuentas”.

Continúan las investigaciones sobre otros casos

El condado de Hennepin mantiene abiertas investigaciones sobre múltiples incidentes relacionados con las redadas migratorias, incluidos los casos de Good y Pretti.

En marzo, el condado demandó a la administración federal para obtener acceso a pruebas vinculadas con esos expedientes y con el caso de Sosa-Celis.

Hasta ahora, Moriarty no ha presentado cargos relacionados con las muertes de Good y Pretti, aunque aseguró que las investigaciones buscan aportar transparencia, independientemente de si derivan en procesos penales.

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