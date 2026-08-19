Apple filtró por accidente sus nuevos AirPods con cámaras y el video lo cambia todo

Durante años sonó a ciencia ficción, pero los AirPods con cámaras acaban de dar su señal más clara de existencia. Y la pista no vino de un analista ni de la cadena de suministro, sino de la propia Apple, que escondió sin querer (o queriendo, quién sabe) un video demostrativo dentro de la versión Release Candidate de macOS Tahoe 26.7.

El descubrimiento lo hizo el equipo de MacRumors este 17 de agosto y en cuestión de horas el clip ya recorría el mundo entero. Si los rumores se cumplen, estamos ante el cambio más radical en la historia de los audífonos de la manzana.

El video filtrado apareció escondido en macOS Tahoe 26.7

El clip dura apenas 13 segundos, pero dice muchísimo. En él se ve a un hombre con unos AirPods puestos mientras le pide a Siri que recuerde el libro que tiene frente a sus ojos. La respuesta del asistente es una frase que ya se volvió viral… “Con Visual Intelligence, tu mundo se vuelve guardable. ¿Ves algo que te gusta? Solo pídeme que lo guarde para después.”

Lo curioso es que las cámaras no se aprecian por ningún lado. Los audífonos del video lucen casi idénticos a los AirPods Pro actuales y el único detalle que los delata es un vástago ligeramente más grueso, justo el espacio donde Apple habría logrado esconder los sensores.

Here is your first look at AirPods with Cameras in action using Visual Intelligence.



This video file came from macOS 26.7 RC pic.twitter.com/yo7RI4MCeu — Aaron (@aaronp613) August 18, 2026

El video también fue publicado en X por Aaron Perris, conocido por rastrear el código de los sistemas de Apple, y superó los 3.2 millones de reproducciones en muy pocas horas. La cosa no termina ahí. MacRumors halló además referencias al código interno B790 dentro de macOS 26.7, incluidas líneas que mencionan un flujo de imágenes, una pista técnica que confirma que el hardware existe y se encuentra en una fase muy avanzada de desarrollo.

Para qué querría Apple poner cámaras en unos AirPods

Tranquilo, nadie va a grabarte en secreto con sus audífonos. Según los reportes de Mark Gurman de Bloomberg y del analista Ming-Chi Kuo, estas cámaras son en realidad sensores infrarrojos parecidos al sistema Face ID del iPhone. Su misión no es capturar fotos ni videos, sino leer el entorno y alimentar con contexto a la inteligencia artificial de Apple.

Eso abre un abanico de posibilidades enorme y estas son las más interesantes.

Visual Intelligence directo en tus oídos. Podrás mirar un libro, la carta de un restaurante o cualquier producto en una tienda y pedirle a Siri que lo identifique o lo guarde, sin sacar el iPhone del bolsillo.

Podrás mirar un libro, la carta de un restaurante o cualquier producto en una tienda y pedirle a Siri que lo identifique o lo guarde, sin sacar el iPhone del bolsillo. Control con gestos en el aire. Los sensores podrían detectar el movimiento de tus manos cerca del rostro para subir el volumen, cambiar de canción o responder una llamada sin tocar los audífonos.

Los sensores podrían detectar el movimiento de tus manos cerca del rostro para subir el volumen, cambiar de canción o responder una llamada sin tocar los audífonos. Audio espacial de otro nivel. En conjunto con el Apple Vision Pro, las cámaras ayudarían a mapear tu entorno para que el sonido envolvente se sienta todavía más real e inmersivo.

En conjunto con el Apple Vision Pro, las cámaras ayudarían a mapear tu entorno para que el sonido envolvente se sienta todavía más real e inmersivo. Un Siri que por fin entiende tu contexto. La gran ambición de Apple es un asistente que sepa qué estás viendo y qué ocurre a tu alrededor, sin que tengas que explicarle absolutamente nada.

En materia de privacidad, los reportes indican que cada audífono incluiría una pequeña luz LED que se enciende cuando las cámaras están activas, una señal clara y visible para las personas que te rodean.

Cuándo se presentarán los AirPods con cámaras

Todas las señales apuntan al evento del iPhone del próximo mes. Que Apple haya incluido este video en la versión Release Candidate de macOS 26.7 es un movimiento demasiado avanzado para tratarse de un producto lejano y todo hace pensar que el anuncio oficial está al caer.

Gurman asegura que el modelo B790 podría lanzarse este mismo año y varios rumores apuntan a que se llamaría AirPods Ultra, una categoría completamente nueva que se ubicaría por encima de los AirPods Pro. Además, ya existe un segundo modelo con cámaras en desarrollo, identificado como B798, cuya llegada se espera para 2027.

Lo que parece inevitable es que los audífonos dejarán de ser simples audífonos. Apple quiere convertirlos en los ojos de su inteligencia artificial y este video filtrado es la prueba más contundente de que ese futuro está mucho más cerca de lo que creíamos. La gran pregunta ya no es si llegarán, sino cuánto nos costarán.

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