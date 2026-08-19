Cadillac V-ONE, el prototipo de Le Mans que sueña con la calle

¿Qué pasaría si un Cadillac de Le Mans pudiera abandonar el circuito y enfrentarse al tráfico cotidiano? Esa es, precisamente, la idea detrás del V-ONE Concept, un ejercicio que toma como punto de partida al V-Series.R y lo transforma en algo mucho más cercano a un deportivo para carretera.

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La propuesta no busca simplemente ponerle comodidades a un auto de competición. Cadillac modificó distintos elementos para conservar buena parte de la ingeniería desarrollada para las carreras de resistencia, pero creando una experiencia menos extrema para quien está al volante.

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Eso sí, hay que aclararlo desde el comienzo. El V-ONE es un concepto y la marca no tiene previsto llevarlo a producción.

Más potencia que el auto de Le Mans

El V-Series.R nació bajo las reglas LMDh para competir en pruebas de resistencia, por lo que buena parte de sus características están condicionadas por el reglamento. Cadillac aprovechó el V-ONE para quitar algunas de esas limitaciones.

El resultado es una configuración híbrida que conserva el motor V8 atmosférico de 5.5 litros, pero eleva la potencia hasta unos 830 caballos de fuerza. Son aproximadamente 134 caballos adicionales frente a los 670 caballos de fuerza que entrega el auto de competición bajo las restricciones de la categoría.

No es una cifra pensada precisamente para pasar desapercibida. El V-ONE pretende mostrar hasta dónde podría llegar la división de alto rendimiento de Cadillac si tuviera mucha más libertad para experimentar.

El mismo corazón estructural

Hay un elemento que conecta directamente al V-ONE con el prototipo que compite en Le Mans. El concepto utiliza un monocasco de fibra de carbono fabricado por Dallara, la misma compañía encargada del chasis del V-Series.R.

Incluso la carrocería parte de los moldes empleados en el auto de carreras. Sin embargo, Cadillac introdujo modificaciones para darle una apariencia menos radical y más refinada.

También aparecen detalles que apuntan al futuro de la marca. El V-ONE estrena el nuevo logotipo de la Serie V y unas llantas que sirven como adelanto de lo que podrían incorporar algunos modelos de producción de esta familia.

Una pintura hecha a mano

El exterior tiene otro detalle que llama la atención. Cadillac pintó el vehículo completamente a mano, sin recurrir a vinilos. El color comienza con un plateado intenso en la zona delantera y va transformándose progresivamente hasta llegar a un azul caspio muy oscuro en la parte posterior.

La combinación intenta representar el paso del día a la noche, una referencia bastante apropiada para un vehículo nacido de las carreras de resistencia.

El interior cambia las reglas

Por dentro, Cadillac buscó un equilibrio complicado. El ambiente conserva elementos claramente relacionados con el automovilismo, pero suma materiales y acabados propios de un modelo de lujo.

El volante fue rediseñado y el asiento de competición utiliza una configuración inspirada en los GT3. La elección también responde a una cuestión práctica, ya que ofrece una visibilidad superior a la del asiento más estrecho utilizado en el V-Series.R.

Los detalles azules del habitáculo conectan con el exterior y ayudan a mantener una identidad visual coherente.

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