Hallan muerto a un joven de 19 años dentro de su vivienda en Nueva York: tenía lesiones y signos de desnutrición

Un joven de 19 años fue encontrado muerto la mañana del martes dentro de una vivienda en Staten Island, Nueva York, en circunstancias que las autoridades investigan como un posible homicidio, de acuerdo con información policial y fuentes citadas por el New York Post.

La policía recibió una llamada alrededor de las 11:10 a.m. para reportar que había una persona inconsciente en un apartamento ubicado en Elmwood Park Drive, en el vecindario de New Springville.

Cuando los agentes llegaron al lugar encontraron al joven sin signos vitales en la sala de la vivienda. Fue declarado muerto en el sitio, según el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Las autoridades no han divulgado públicamente la identidad de la víctima.

De acuerdo con fuentes familiarizadas con la investigación, el cuerpo presentaba varias lesiones que llamaron la atención de los investigadores. Entre ellas se encontraban hinchazón y moretones alrededor de las muñecas y los tobillos.

Las mismas fuentes señalaron que el joven también presentaba signos que serían compatibles con desnutrición.

La policía investiga las circunstancias de la muerte

La presencia de las lesiones llevó a los investigadores a tratar el caso como un posible homicidio, aunque la causa oficial de la muerte todavía no ha sido establecida públicamente.

La madre del joven fue quien realizó la llamada al 911. Sin embargo, según las fuentes citadas por The Post, la versión que proporcionó a los primeros respondedores no sería consistente con algunos de los hallazgos físicos encontrados en la escena.

Las autoridades continúan recopilando evidencia para determinar qué ocurrió antes de la muerte del joven y quiénes pudieron haber estado involucrados.

Durante el martes, investigadores de la escena del crimen permanecieron en la vivienda y posteriormente retiraron al menos cinco bolsas marrones con evidencia.

Hasta el momento no se han anunciado arrestos relacionados con el caso.

Vecinos aseguran que desconocían la existencia del joven

La investigación también ha generado interrogantes entre los vecinos del edificio.

Residentes consultados por The Post aseguraron que nunca habían visto al joven de 19 años y que ni siquiera sabían que vivía en el apartamento.

Anthony Tedesco, de 40 años, quien reside en el primer piso del edificio, dijo que únicamente había visto a un hombre adulto que vivía en el apartamento donde fue encontrado muerto el joven.

Tedesco contó que vio al hombre el martes, cuando los agentes policiales se encontraban en el inmueble, y que este le informó que su hijo había muerto.

“Ni siquiera sabía que tenía un hijo”, relató el vecino, según The Post.

El testimonio aumentó las preguntas alrededor de las circunstancias en las que el joven vivía y de cuánto tiempo llevaba en la vivienda.

El caso permanece bajo investigación en Staten Island y se espera que los resultados forenses permitan esclarecer las circunstancias que llevaron a la muerte del joven de 19 años.

Sigue leyendo:

–Buscan a sospechoso de homicidio en el estado de Nueva York tras muerte de su novia hispana

–Adolescente hispana muere tras ser arrollada por un hombre ebrio en Nueva York

–Arrestan a hombre acusado de asesinar y prender fuego a pareja de ancianos en Nueva York