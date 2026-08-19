Joven de Arizona murió tras defender a su hermano durante una pelea en un parque de Phoenix

Un joven de 19 años murió después de ser brutalmente golpeado durante una pelea que comenzó tras un partido de fútbol en un parque de Phoenix, Arizona, informó la Policía.

Tumusifu Bazirake jugaba un partido contra un grupo de personas que no conocía en Sueno Park alrededor de las 8:00 p.m. del 6 de agosto, cuando una discusión terminó en una pelea.

Su hermano, Jeanpaul, también participaba en el partido y aseguró que el enfrentamiento comenzó después de que el grupo contrario se molestara por perder el encuentro.

Días después de la agresión, Bazirake murió a causa de las lesiones. Tenía previsto comenzar su primer semestre en un community college el 24 de agosto y soñaba con convertirse en bombero.

Su hermano dijo que intentó protegerlo

Jeanpaul relató que la confrontación comenzó después de que los dos equipos marcaran varios goles y sus rivales se enfurecieran.

“Nos estaban golpeando, empujando, porque les marcamos un gol y se enojaron y todo eso”, contó a WKYC.

Según su relato, uno de los jugadores lanzó un golpe contra él. Jeanpaul logró bloquearlo, pero varios integrantes del otro grupo se abalanzaron sobre él.

Fue entonces cuando Tumusifu intervino. “Después de que un jugador contrario lanzó un golpe, lo bloqueé. Entonces todos se abalanzaron sobre mí. Fue entonces cuando mi hermano también intervino”, relató.

Jeanpaul recordó que la pelea se prolongó durante aproximadamente 20 minutos.

En medio del enfrentamiento, vio cómo su hermano quedó en el suelo mientras varios de los agresores continuaban golpeándolo.

“Intenté darme la vuelta, entonces él estaba en el suelo y ellos simplemente lo estaban pisoteando mientras estaba en el suelo. Pisándolo, pateándolo, golpeándolo… todo eso”, dijo.

Los agresores huyeron cuando el joven quedó inconsciente

La Policía de Phoenix indicó que los agresores abandonaron el parque cuando se dieron cuenta de que Bazirake estaba inconsciente.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar y encontraron al joven en estado crítico.

Los bomberos lo trasladaron a un hospital local, donde permaneció internado durante varios días en condición “extremadamente crítica” hasta su fallecimiento el 13 de agosto.

Tras su muerte, el Departamento de Policía de Phoenix abrió una investigación por homicidio.

El cuerpo fue entregado a la Oficina del Médico Forense, que deberá determinar oficialmente la causa de muerte mediante una autopsia.

No hay arrestos por el momento

Hasta el momento, no se han producido arrestos relacionados con el caso.

La Policía tampoco ha identificado públicamente a sospechosos ni a personas de interés.

Los investigadores continúan tratando de establecer quiénes participaron en la pelea y determinar las circunstancias exactas que llevaron a la agresión mortal.

Familiares y allegados de Bazirake crearon una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos del funeral.

La iniciativa busca que el joven pueda ser “sepultado con dignidad, amor y respeto”.

“Perder a un hijo es un dolor que ningún padre debería tener que enfrentar, y este momento ha traído un profundo dolor y muchas decisiones difíciles al mismo tiempo”, señala la página de la campaña.

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