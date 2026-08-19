Mexicanos en EE.UU. deben registrar sus líneas celulares de México: estas son las nuevas fechas límite

Los mexicanos que viven en Estados Unidos pero mantienen una línea celular de México deben prestar atención al nuevo calendario de registro obligatorio de números móviles. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) extendió durante 2026 los plazos para vincular las líneas de prepago con la identidad de sus titulares y estableció fechas diferentes según el último dígito del número.

La medida es especialmente relevante para familias binacionales que conservan un número mexicano para viajar, hablar con familiares, recibir mensajes bancarios o utilizar servicios durante sus visitas a México.

El trámite comenzó a ser obligatorio en enero de 2026 y afecta a las líneas móviles que deben quedar vinculadas a una persona física o moral. Quienes no completen el proceso antes de la fecha correspondiente pueden sufrir una suspensión temporal del servicio.

Puedes ver: México bloqueará celulares no registrados: cómo vincular tu número a la CURP

Cuáles son las nuevas fechas para registrar una línea mexicana

El calendario vigente para las líneas de prepago que todavía no han sido registradas se basa en el último dígito del número telefónico.

Las fechas límite son:

Terminación 0: 15 de agosto de 2026.

Terminación 1: 31 de agosto de 2026.

Terminación 2: 15 de septiembre de 2026.

Terminación 3: 30 de septiembre de 2026.

Terminación 4: 15 de octubre de 2026.

Terminación 5: 31 de octubre de 2026.

Terminación 6: 15 de noviembre de 2026.

Terminación 7: 30 de noviembre de 2026.

Terminación 8: 15 de diciembre de 2026.

Terminación 9: 31 de diciembre de 2026.

Esto significa que al 19 de agosto, las líneas de prepago terminadas en 0 ya superaron su fecha límite, mientras que las terminadas en 1 tienen hasta el 31 de agosto para completar la vinculación.

¿Se puede registrar una línea mexicana desde Estados Unidos?

Las principales compañías mexicanas habilitaron procedimientos remotos, por lo que en muchos casos no es necesario acudir inicialmente a una tienda.

Telcel permite realizar la vinculación a través de su portal oficial y también ofrece una herramienta para consultar si una línea ya está asociada a una CURP.

AT&T México también ofrece un proceso remoto: el usuario introduce su número, recibe un código de verificación por SMS, carga la documentación solicitada y realiza una validación de identidad.

Movistar dispone igualmente de un portal específico para vincular líneas móviles.

Para una persona que está en Estados Unidos, el punto clave es poder completar la verificación requerida por su compañía, lo que puede incluir recibir un SMS en el número mexicano y superar la validación de identidad.

Por eso, quien conserve una SIM mexicana en EE.UU. debería iniciar el proceso con anticipación. Si la validación remota falla, la operadora puede exigir completar el trámite presencialmente en México.

Qué documentos se necesitan

Los requisitos dependen del operador y de la situación del titular. Para ciudadanos mexicanos, las compañías solicitan generalmente información como la CURP y una identificación oficial vigente. Los procedimientos remotos también pueden incluir una fotografía o una prueba de vida para confirmar la identidad.

En el caso de extranjeros con una línea mexicana, operadores como Movistar permiten realizar la vinculación utilizando un pasaporte vigente.

Telcel también contempla documentación específica para usuarios extranjeros, incluido el pasaporte vigente o, en determinados casos, una CURP temporal.

Usuarios en México deben vincular su línea celular a la CURP antes de fin de año para evitar el bloqueo del servicio. Debes hacerlo para mantener tu número. Crédito: Imagen generada con IA para ilustración editorial | Impremedia

Qué pasa si no registras la línea antes de la fecha límite

La consecuencia principal es la suspensión de la línea. Una vez vencido el plazo correspondiente, la compañía puede suspender el servicio dentro de las siguientes 72 horas. Mientras la línea permanezca suspendida, quedará limitada principalmente a comunicaciones de emergencia, atención ciudadana y contacto con la propia empresa telefónica.

El usuario no pierde necesariamente el número de forma inmediata. Una vez que complete correctamente la vinculación, la compañía podrá restablecer llamadas, mensajes y datos móviles.

Por qué México exige registrar los números celulares

El nuevo sistema busca que cada línea móvil utilizada en México quede vinculada a una identidad. El gobierno mexicano presentó la medida como parte de su estrategia contra delitos como extorsiones y fraudes telefónicos, que con frecuencia utilizan números de prepago registrados de manera anónima.

La regulación incluye tanto líneas de prepago como otros servicios móviles sujetos a vinculación, aunque existen excepciones para determinados servicios dedicados exclusivamente a transmisión de datos o conectividad específica.

La recomendación para quienes tengan una SIM mexicana y residan actualmente en Estados Unidos es comprobar cuanto antes si su línea ya aparece registrada y, si no lo está, utilizar el portal oficial de su operadora antes de que llegue el plazo correspondiente a su número.

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