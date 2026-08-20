Aspirante a policía muere baleado en su casa en Arizona y su prometida queda herida

Un aspirante a policía de Arizona murió y su prometida resultó herida después de que ambos fueran baleados dentro de su vivienda, en un caso que mantiene desplegados a investigadores del condado de Pima.

Carlos Ramirez, de 23 años, fue encontrado con una herida de bala mortal cuando agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Pima (PCSD) acudieron a la residencia de la pareja poco antes de las 6:00 a. m.

Los agentes también localizaron a la prometida de Ramirez, de 23 años, quien había recibido un disparo.

La joven, cuya identidad no ha sido divulgada, sufrió lesiones que no ponían en riesgo su vida y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Las autoridades no han informado públicamente cuál habría sido el motivo del ataque.

Buscan a dos sospechosos

La Oficina del Sheriff del Condado de Pima informó que los investigadores buscan a dos hombres descritos como hispanos, vestidos completamente de negro y con máscaras de esquí.

Según las autoridades, los sospechosos habrían sido vistos desplazándose en una camioneta SUV gris.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, confirmó que las dos víctimas pertenecían a organismos policiales de la zona.

SUSPECT VEHICLE: Detectives are searching for a gray SUV, believed to be a 2007?2013 Acura MDX, possibly with a missing fuel door, in connection with this morning’s fatal shooting on S. Enchanted Spring Dr.



See photos below. Have information? Call 9-1-1. pic.twitter.com/4HaNSeSRwC — Pima County Sheriff's Department (@PimaSheriff) August 19, 2026

“El joven era miembro del Departamento de Policía de Tucson. La joven era miembro de nuestro departamento. Este es un día bastante triste para las fuerzas del orden”.

Nanos subrayó que la investigación se encuentra en sus primeras etapas.

“Esta es una investigación activa. Estamos apenas comenzando”.

Las autoridades no han informado si los sospechosos conocían a las víctimas ni si el ataque fue dirigido específicamente contra la pareja.

Ramirez estaba a días de graduarse como policía

Ramirez formaba parte de la Clase Básica de Reclutas 26-1 del Departamento de Policía de Tucson.

Había completado 23 semanas de entrenamiento en el Southern Arizona Law Enforcement Training Center y tenía previsto graduarse el 27 de agosto, apenas unos días después de su muerte.

El Departamento de Policía de Tucson lamentó el fallecimiento del joven recluta.

Frank Magos, portavoz de la institución, expresó sus condolencias a la familia de Ramirez, a su prometida y a sus compañeros e instructores.

“Su fallecimiento se siente profundamente entre sus compañeros y en toda la familia del TPD”.

Ramirez había sido considerado por sus compañeros como un candidato con cualidades para desarrollar una carrera policial.

Stacey Marshall Jr., uno de sus compañeros de academia, recordó en Facebook que había propuesto a Ramirez como presidente de la clase.

“Tu actitud, la manera en que hablabas y tu presencia como agente te habrían convertido en un gran policía. Vivirás para siempre”.

Su prometida también trabaja para las autoridades

La prometida de Ramirez es una agente penitenciaria de la Oficina del Sheriff del Condado de Pima.

La jefa de la Policía del condado de Pima, Monica Prieto, calificó el hecho como una pérdida para toda la comunidad.

“Este es un hecho trágico y una enorme pérdida para nuestra comunidad, esta ciudad y nuestro departamento”.

El sheriff Nanos confirmó además que Ramirez y su prometida tenían un hijo en común.

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