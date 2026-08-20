El boricua Prichard Colón recibió su último adiós con familiares y amigos en Florida

Personas cercanas y seguidores asistieron a los actos fúnebres y el sepelio del deportista puertorriqueño Prichard Colón y así brindarle un último adiós durante la tarde del pasado miércoles 19 de agosto.

Los eventos ocurrieron en la ciudad de Winter Park en el estado de Florida. El público acudió para despedir a Prichard Colón, quien falleció el 13 de agosto a los 33 años de edad.

Nieves Menéndez y Richard Colón, madre y padre respectivamente del expúgil, expresaron gratitud por la asistencia de las personas.

La señora Menéndez dirigió un mensaje a los medios de comunicación. En su declaración, agradeció a quienes mantuvieron a Prichard Colón en sus oraciones.

La madre del boricua ofreció palabras de apoyo para mujeres con hijos en situaciones de cuidados médicos. Indicó que las madres deben continuar con las atenciones requeridas por sus familiares. Añadió que el acompañamiento y la asistencia deben brindarse en todo momento.

Los antecedentes médicos

El estado de salud de Prichard Colón derivó de los impactos en la nuca que recibió. Este hecho sucedió durante su pleito contra Terrel Williams el 17 de octubre de 2015. El atleta ingresó a un centro médico en Virginia tras desplomarse en el área de vestidores.

Los reportes médicos determinaron lesiones en el cerebro tras la revisión de salud. El deportista permaneció en estado de coma durante un periodo de siete meses. A partir de esa etapa, el boxeador requirió asistencia constante para continuar con vida.

El homenaje en el recinto

El féretro permaneció abierto durante la ceremonia y lucía la bandera de Puerto Rico. El recinto contaba con fotografías de Prichard Colón durante su etapa en el cuadrilátero. A un costado reposaba el campeonato que el Consejo Mundial de Boxeo entregó en el año 2021.

Tras el cierre del velatorio, los restos del atleta llegaron al cementerio Glen Haven Memorial Park. En ese lugar de Florida, los allegados procedieron con el sepelio de Prichard Colón. Los asistentes acompañaron la culminación del acto mediante aplausos para el deportista.

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