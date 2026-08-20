Emilio Azcárraga no tiene filtros al hablar sobre los ascensos en la Liga MX

En el fútbol mexicano existe un gran debate sobre los ascensos y descensos. Se ha intentado en varias ocasiones cambiar el formato de la Liga MX para darle oportunidad a los clubes de la Liga Expansión MX. Sin embargo, Emilio Azcárraga explicó que esta opción no es tan viable.

Aunque suene perfecto y muy meritocrático, no es tan sencillo establecer los ascensos y descensos en México. Emilio Azcárraga reconoció que le gustaría que este formato vuelva, pero se necesita un segundo nivel consolidado.

“Yo estoy a favor del ascenso y descenso. Ahora, todo mundo compara y te dice, es que en España, Inglaterra, o Portugal… ok, ahí tienes una segunda división muy sólida… cuando tú desciendes, no se ha logrado esa liga de segunda división sólida“, dijo el directivo en una entrevista para Línea de 4.

"Yo estoy a favor del ascenso y descenso… Hay algo que se tiene que trabajar para poder tenerlo, porque competitivamente es importante para no estar cómodo"?



El Sr. Emilio Azcárraga comparte su postura al respecto en entrevista exclusiva



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Mejorar el producto y la estructura

Emilio Azcárraga considera que el primer paso es tener dos torneos autosostenibles. Dos campeonatos que sean atractivos y puedan generar buenos ingresos para sus clubes. De lo contrario la brecha seguiría creciendo y la desaparición de equipos sería cada vez más frecuente.

“Como todos somos parte de un ecosistema, entran los medios también, en cuánto valen los derechos de esa liga, que le dan una viabilidad económica a ese equipo… hoy yo sí siento que esa viabilidad económica es bien difícil para abajo y para arriba, de los dos lados, y yo no tengo una fórmula o una idea puntual para arreglar esa parte”, agregó.

El directivo también mencionó el tema de la infraestructura. Emilio Azcárraga considera que el tema logístico es importante para el buen funcionamiento de los torneos y la hipotética conexión entre equipos de la Liga MX y la Liga de Expansión.

“Creo mucho en la certificación de los estadios y de los lugares de entrenamiento, tanto en la primera división en la Liga MX, como en la Liga de Expansión. Creo que ahí hay una cosa que se tiene que trabajar para poder tener un ascenso y un descenso porque sí creo que competitivamente es importante para no estar cómodos”, concluyó el directivo.

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