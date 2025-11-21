Emilio Azcárraga le manda un mensaje a los seguidores de El Tri

La selección mexicana pasa por momentos bajos en la actualidad. El proceso de Javier Aguirre comienza a sentir los murmullos de las críticas a menos de un año del Mundial de 2026. Emilio Azcárraga, propietario del Club América, motivó a los aficionados a que no dejaran de apoyar a El Tri.

Emilio Azcárraga destacó la importancia de que los aficionados acompañen a la selección mexicana en sus partidos de preparación e incluso en la Copa del Mundo. El directivo le dio una gran importancia al apoyo que debería venir desde las gradas y tribunas.

“El apoyo es fundamental, el ir al estadio el fundamental, el alentar aunque estemos perdiendo es fundamental. La crítica es sumamente importante“, dijo el dirigente en una entrevista con TUDN.

💥 “La crítica es fundamental, tenemos que enfocarnos en que NO haya violencia"



🗯️ Emilio Azcárraga sobre los abucheos y el reproche de la afición a la selección mexicana



🔴 En vivo por TUDN pic.twitter.com/pYFmfY3txi — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) November 20, 2025

Las críticas son constantes sobre el funcionamiento de la selección mexicana y la ausencia de buenos resultados. Pero Emilio Azcárraga considera que los cuestionamientos deben ser generales y el comportamiento del público también debe entrar en constante evaluación. Azcárraga motivó a una reflexión general no solo a los protagonistas dentro del campo.

“Somos muy autocríticos, se corrige donde se puede, lo que creo que se tiene que ver y no es solo en México, debemos enfocarnos que no exista la violencia en el estadio, cancha, prensa porque en ese afán de justificar algo de la afición hay gritos violentos, homofóbicos y eso no es el fútbol, el aficionado tiene derecho a alentar y criticar sin violencia”, agregó.

Las selecciones juveniles también entraron en el análisis de Emilio Azcárraga. México viene de hacer un muy buen Mundial sub-20, pero quedaron eliminados en cuartos de final por Argentina. En el Mundial sub-17, El Tri mostró una cara más frágil y fueron derrotados por Portugal en los octavos de final.

“Hay que trabajar todos porque si queremos que la selección mexicana y las menores salgan adelante está en todos nosotros poner nuestro granito de arena… hay que concentrarnos en ser ecuánimes, maduros en esa parte del uso del lenguaje y que todos somos parte del ecosistema del fútbol, los cuales tenemos que promover la no violencia”, concluyó.

