Emilio Azcárraga le manda un mensaje a los seguidores de El Tri
En medio de un mal momento de la selección mexicana, Emilio Azcárraga considera que el los aficionados deben comportarse y alentar al conjunto azteca
La selección mexicana pasa por momentos bajos en la actualidad. El proceso de Javier Aguirre comienza a sentir los murmullos de las críticas a menos de un año del Mundial de 2026. Emilio Azcárraga, propietario del Club América, motivó a los aficionados a que no dejaran de apoyar a El Tri.
Emilio Azcárraga destacó la importancia de que los aficionados acompañen a la selección mexicana en sus partidos de preparación e incluso en la Copa del Mundo. El directivo le dio una gran importancia al apoyo que debería venir desde las gradas y tribunas.
“El apoyo es fundamental, el ir al estadio el fundamental, el alentar aunque estemos perdiendo es fundamental. La crítica es sumamente importante“, dijo el dirigente en una entrevista con TUDN.
Las críticas son constantes sobre el funcionamiento de la selección mexicana y la ausencia de buenos resultados. Pero Emilio Azcárraga considera que los cuestionamientos deben ser generales y el comportamiento del público también debe entrar en constante evaluación. Azcárraga motivó a una reflexión general no solo a los protagonistas dentro del campo.
“Somos muy autocríticos, se corrige donde se puede, lo que creo que se tiene que ver y no es solo en México, debemos enfocarnos que no exista la violencia en el estadio, cancha, prensa porque en ese afán de justificar algo de la afición hay gritos violentos, homofóbicos y eso no es el fútbol, el aficionado tiene derecho a alentar y criticar sin violencia”, agregó.
Las selecciones juveniles también entraron en el análisis de Emilio Azcárraga. México viene de hacer un muy buen Mundial sub-20, pero quedaron eliminados en cuartos de final por Argentina. En el Mundial sub-17, El Tri mostró una cara más frágil y fueron derrotados por Portugal en los octavos de final.
“Hay que trabajar todos porque si queremos que la selección mexicana y las menores salgan adelante está en todos nosotros poner nuestro granito de arena… hay que concentrarnos en ser ecuánimes, maduros en esa parte del uso del lenguaje y que todos somos parte del ecosistema del fútbol, los cuales tenemos que promover la no violencia”, concluyó.
