Genesis GV90, el SUV eléctrico que quiere convertirse en el nuevo referente de lujo

Genesis acaba de poner una pieza importante sobre el tablero de su estrategia para competir en la parte más alta del mercado de lujo. La marca presentó el GV90, su nuevo SUV insignia eléctrico, durante un evento realizado en el Palacio de Bellas Artes de San Francisco.

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El modelo llega para ocupar un lugar especial dentro de la gama y, de paso, llevar varias de las ideas mostradas por el prototipo Neolun de 2024 a un vehículo de producción.

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La apuesta no se limita a ofrecer un SUV grande y sofisticado. Genesis quiere que el GV90 sea una demostración de lo que puede hacer la compañía cuando mezcla diseño, tecnología y una particular interpretación de la hospitalidad.

“El GV90 no es simplemente un nuevo vehículo, sino una nueva visión de la movilidad de lujo que aúna un diseño inspirador, software y conectividad basados en la inteligencia artificial, y una seguridad líder en el sector”, afirmó Euisun Chung, presidente ejecutivo de Hyundai Motor Group. “La tecnología por sí sola no crea lujo, y el diseño por sí solo no define el lujo. El valor de la innovación reside en transformar la experiencia del cliente de forma inteligente e intuitiva para mejorar la vida de las personas.

El GV90 tiene como objetivo hacer que cada viaje sea más elegante y refinado, encarnando al más alto nivel la filosofía de hospitalidad única de Genesis, “Son-nim”, que consiste en tratar a cada cliente como un invitado de honor”.

El lujoso interior del Genesis GV90. Crédito: Genesis. Crédito: Cortesía

Un diseño que apuesta por el espacio

El GV90 utiliza la plataforma eMP desarrollada para el modelo insignia de Genesis y presenta una arquitectura pensada desde el comienzo para la movilidad eléctrica. Con una distancia entre ejes de 127,8 pulgadas, el SUV busca ofrecer un habitáculo amplio, silencioso y cómodo, con espacio suficiente para que sus ocupantes viajen con una sensación cercana a la de una sala privada.

Una de las mayores particularidades aparece en el GV90 Neolun. Esta versión incorpora el denominado “Neolun Arch Gate”, un sistema de puertas con pilar B oculto que permite abrir las puertas delanteras y traseras de manera independiente. La solución genera una abertura mucho más amplia para acceder a la segunda fila.

La ausencia del pilar B convencional no significa que Genesis haya dejado la seguridad en segundo plano. La estructura utiliza elementos de acero de alta resistencia, refuerzos integrados y una jaula antivuelco oculta para mantener la rigidez necesaria ante una colisión.

Una batería enorme y mucha potencia

El apartado mecánico también coloca al GV90 entre los productos más ambiciosos del Grupo Hyundai Motor. El SUV equipa una batería de 123,5 kWh y, de acuerdo con las pruebas internas de investigación y desarrollo citadas por Genesis, la versión de siete plazas puede recorrer aproximadamente 310 millas con una carga.

Genesis GV90. Crédito: Genesis. Crédito: Cortesía

La carga rápida tampoco queda fuera de la ecuación. Con un cargador de 350 kW, la batería puede pasar del 10% al 80% en unos 22 minutos.

En su configuración más potente, los motores delantero y trasero entregan una potencia combinada de 657 caballos de fuerza y un par de 590 lb-ft. El sistema Dual E-LSD busca repartir esa fuerza de manera precisa entre las cuatro ruedas, especialmente cuando las condiciones del camino complican la conducción.

A esto se suma una suspensión neumática multicámara, dirección activa en las ruedas traseras y un sistema de frenos de gran capacidad. La idea es que el tamaño del GV90 no se convierta en un obstáculo cuando toca maniobrar o afrontar curvas.

Tecnología pensada para simplificar la conducción

Genesis también quiso cambiar la manera en que el conductor interactúa con el vehículo. El GV90 prescinde del tradicional botón de encendido y utiliza un nuevo sistema de control de potencia que activa diferentes elementos del vehículo prácticamente desde el momento en que el usuario entra.

La tecnología continúa con una pantalla OLED Cinematic Display central de gran formato, un Head-Up Display de 25 pulgadas y la plataforma Pleos Connect. Esta última permite utilizar aplicaciones de terceros y acceder a distintas funciones mediante comandos naturales.

También aparece Gleo AI, un asistente basado en inteligencia artificial generativa que permite conversar con el vehículo para consultar información o controlar determinadas funciones.

El sistema Remote Smart Parking Assist 3 añade maniobras automáticas de estacionamiento, mientras que una función de memoria puede registrar trayectorias para facilitar la salida marcha atrás en espacios estrechos.

Un interior pensado para los sentidos

El lujo del GV90 no termina en las pantallas. Genesis puso especial atención en el aislamiento acústico y en los elementos destinados a crear una atmósfera más relajada.

El sistema de sonido Bang & Olufsen Premier 3D incorpora 25 altavoces y tecnología Dolby Atmos, además de funciones que permiten modificar la experiencia sonora. Virtual Venue, por ejemplo, recrea la acústica de distintos escenarios, mientras Beosonic permite ajustar el sonido según las preferencias de los pasajeros.

El GV90 también puede incorporar iluminación ambiental “Ambient Glow”, un techo panorámico “Smart Vision Roof” y asientos delanteros giratorios en el Neolun. Cuando el vehículo está detenido, estos pueden rotar 180 grados para crear una configuración cara a cara entre los ocupantes.

Interior del Genesis GV90. Crédito: Genesis. Crédito: Cortesía

Una nueva carta de presentación para Genesis

“Hoy es un hito para Genesis y para el futuro de la movilidad de lujo. El GV90 abre un nuevo capítulo para Genesis, basándose en nuestra trayectoria de innovación audaz, experiencias de cliente de alto nivel y un compromiso inquebrantable con la excelencia”, afirmó José Muñoz, presidente y consejero delegado de Hyundai Motor Company. “En menos de ocho años, Genesis se ha convertido en la marca de lujo que más rápido ha alcanzado el millón de unidades vendidas, gracias a un diseño distintivo, una innovación líder en su segmento y una atención incansable a nuestros clientes. Nuestro nuevo SUV insignia representa nuestra visión de futuro y encarna lo mejor de Genesis, manteniéndose fiel a los valores típicamente coreanos de hospitalidad y artesanía que han marcado nuestro recorrido”.

Con el GV90, Genesis está intentando convertirlo en una especie de carta de presentación de todo lo que quiere representar en el segmento premium. Diseño inspirado en la tradición coreana, tecnología de última generación, una enorme batería, soluciones inéditas y una fuerte apuesta por el confort forman parte de una fórmula con la que el fabricante busca hacerse un espacio entre los grandes nombres del lujo automotor.

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