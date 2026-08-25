Familiar de Perez Hilton dice que sufrió múltiples fracturas óseas el día de su colapso

Nuevos detalles salieron a la luz sobre el estado de salud del reconocido bloguero Perez Hilton. A varias semanas de su hospitalización de urgencia en Miami, un familiar cercano reveló que el comunicador sufrió múltiples fracturas óseas durante la noche de su colapso, un episodio que encendió las alarmas de sus seguidores.

Tom, cuñado del influencer de 48 años, abordó la situación en una reciente participación radial, donde detalló el alcance de las lesiones físicas sufridas por Hilton. De acuerdo con sus declaraciones, las fracturas no fueron consecuencia directa de actos deliberados, sino producto de “un par de caídas” estrepitosas que ocurrieron en su residencia de Westchester antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Cabe recordar que las autoridades locales e informes médicos previos habían indicado que el creador de contenido fue atendido inicialmente por una sobredosis e importante hemorragia, luego de una transmisión en vivo realizada en TikTok donde mostró signos de autolesión. La rápida intervención del Departamento de Policía y el cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade permitió su traslado inmediato a un centro hospitalario en camilla.

“Estamos ahora en la transición hacia el aspecto mental. Sin importar cuánto tiempo tome… No creo que lo vean aparecer en unos pocos días”, advirtió el cuñado respecto a su regreso a la vida pública.

Con el cuadro ortopédico y físico estabilizado, la familia explicó que el siguiente paso crucial será abordar con mayor profundidad el complejo estado psicológico que desencadenó la crisis. Su entorno más cercano confirmó que las visitas continúan restringidas para garantizar su tranquilidad; de hecho, sus tres hijos pequeños aún no han podido visitarlo en el hospital y están temporalmente bajo la custodia y cuidado de su abuela materna, Teresita Lavandeira.

Respecto al tiempo que le tomará volver a las plataformas digitales y al ojo público, sus allegados pidieron paciencia y enfatizaron que el foco prioritario está puesto de manera absoluta en su recuperación emocional y psicológica de largo plazo.

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