Incendio en Texas se extiende rápidamente a 50,000 acres y avanza hacia otro condado

Un incendio de pastizales avivado por fuertes vientos se extendió rápidamente durante la noche del lunes en Texas y alcanzó unas 50,000 acres, mientras las autoridades ordenaban evacuaciones y cerraban una carretera en medio de las labores para contener las llamas.

El Ross Fire comenzó alrededor de la 1:30 p.m. del lunes cerca de la localidad de Palo Pinto, aproximadamente 60 millas al oeste de Fort Worth, según el Departamento de Servicios de Emergencia del condado de Palo Pinto.

En apenas 12 horas, el fuego había consumido unas 18,000 acres. Para la mañana del martes, las autoridades reportaban que las llamas se habían extendido a aproximadamente 50,000 acres y avanzaban hacia el norte, en dirección al condado de Jack.

El incendio se encontraba apenas 5% contenido.

Las autoridades recomendaron nuevas evacuaciones a medida que el fuego avanzaba hacia áreas adicionales.

“Los residentes tienen fuertes razones para abandonar el área ahora, particularmente aquellos que puedan necesitar más tiempo o asistencia para evacuar”, indicó el sheriff del condado de Palo Pinto en una declaración publicada el lunes por la noche.

Bomberos priorizan la seguridad de los residentes

La rápida expansión del Ross Fire obligó a los equipos de emergencia a concentrar sus esfuerzos en proteger a la población y las estructuras ubicadas en el trayecto potencial de las llamas.

El Servicio Forestal de Texas A&M informó el martes que los bomberos estaban dando prioridad a la seguridad de las personas y a la protección de las estructuras mientras intentaban establecer líneas de contención siempre que las condiciones permitieran trabajar de manera segura.

El incendio también provocó el cierre de una carretera en la zona.

La causa del Ross Fire permanece bajo investigación.

Hasta el momento no se ha informado cuántas estructuras han resultado dañadas o destruidas ni se han divulgado cifras sobre posibles personas heridas.

Nevada reduce las evacuaciones por el Hawk Fire

Mientras las llamas avanzaban en Texas, los bomberos en Nevada lograban progresos importantes contra otro incendio de grandes proporciones cerca de Reno.

El Hawk Fire, que comenzó durante el fin de semana en las colinas del norte de Nevada, ha quemado aproximadamente 25,000 acres, destruido al menos 32 viviendas y causado daños en otras seis.

Al menos siete personas, entre ellas tres socorristas, han resultado heridas.

El incendio llegó a provocar la evacuación de unas 42,000 personas, aunque las autoridades redujeron posteriormente esa cifra a aproximadamente 23,000 después de levantar las órdenes de evacuación en algunas zonas.

Los bomberos también lograron incrementar considerablemente la contención del incendio. Las líneas de contención pasaron de 0% a 27%, y los equipos aparentemente consiguieron impedir que las llamas alcanzaran la comunidad de Somersett, en el noroeste de Reno.

El origen del Hawk Fire se considera posiblemente humano, aunque los investigadores todavía no han determinado si comenzó de manera accidental o intencional.

Washington enfrenta una intensa temporada de incendios

La situación también es crítica en Washington, donde 15 grandes incendios que permanecen sin contener completamente han consumido alrededor de 800,000 acres, según las autoridades.

Entre los incendios de mayor extensión se encuentran el Little Giant Fire, en el condado de Chelan, que ha consumido más de 142,000 acres, y el Sinlahekin Fire, en el condado de Okanogan, con más de 155,000 acres afectados.

El Sinlahekin, iniciado por un rayo el 26 de julio, se encontraba 55% contenido el martes.

El Little Giant, también provocado por un rayo, comenzó el 15 de julio y alcanzaba 15% de contención.

Ambos incendios se desarrollan en áreas remotas y, según las autoridades, actualmente no representan una amenaza para viviendas.

Thomas Kyle-Milward, portavoz del Departamento de Recursos Naturales del estado de Washington, describió la temporada como particularmente complicada para los equipos de emergencia.

“Washington está cómodamente en la tercera peor temporada de incendios, en términos de acres quemadas, desde 2015”, declaró a KOMO, afiliada de ABC.

El funcionario destacó que el estado ha registrado varios incendios que superaron las 100,000 acres.

La magnitud de los incendios de este año se suma a los graves daños registrados a comienzos de agosto en la zona de Spokane.

Una serie de incendios que afectó a esa región provocó aproximadamente 1,000 millones de dólares en daños, incluida la destrucción de más de 800 viviendas, según la oficina del tasador del condado de Spokane.

Las autoridades arrestaron a un hombre de 37 años, acusado de provocar el Old Trails Fire, uno de los tres grandes incendios que posteriormente fueron agrupados bajo el nombre de Spokane Complex Fire.

Mientras el Ross Fire continúa extendiéndose en Texas y los equipos combaten los grandes incendios en Nevada y Washington, las autoridades mantienen activos los operativos de evacuación, contención y protección de comunidades ante una temporada de incendios que continúa dejando grandes extensiones de terreno afectadas.

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