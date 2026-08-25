Niña de 5 años muere tras permanecer durante horas dentro de un auto bajo el calor extremo en Texas

Faustina Jean-Paul, una niña de 5 años, murió el martes después de permanecer durante horas dentro de un vehículo estacionado frente a la vivienda de su familia en Garland, Texas, en medio de una advertencia por calor extremo, informaron las autoridades.

La niña fue localizada alrededor de las 8:20 p.m. dentro del automóvil, estacionado frente a la casa familiar, ubicada aproximadamente a 20 millas de Dallas.

Según el Departamento de Policía de Garland, Faustina había sido recogida de la escuela junto con su hermano mayor por un familiar adulto horas antes.

Cuando llegaron a la vivienda, el hermano y el adulto que conducía el vehículo salieron del automóvil. Faustina, sin embargo, permaneció dentro.

En ese momento, las temperaturas exteriores superaban los 100 grados Fahrenheit.

La familia comenzó a buscarla al notar que no estaba

Después de un tiempo, los familiares se dieron cuenta de que la niña no estaba en la vivienda y comenzaron a buscarla.

La búsqueda se extendió por el interior y los alrededores de la casa hasta que alguien encontró a Faustina dentro del vehículo.

Matthew Pesta, portavoz del Departamento de Policía de Garland, explicó que los familiares inicialmente buscaron a la niña como lo haría cualquier familia que no encuentra a un menor en casa.

“Empezaron a buscar por todas partes, ¿verdad? Como lo harías con un niño. Luego empezaron a buscar afuera. ¿Está ahí jugando? ¿Dónde está?”, relató Pesta a WFAA.

Finalmente, alguien localizó a la niña todavía dentro del automóvil.

Sus familiares comenzaron a practicarle reanimación cardiopulmonar (RCP) y llamaron al 911.

Faustina fue trasladada a un hospital local, donde posteriormente murió.

Todavía no se conoce la causa exacta de su muerte

Las autoridades aún no han determinado oficialmente la causa de muerte de Faustina.

Tampoco está claro si las puertas y ventanas del vehículo estaban cerradas con seguro ni cuánto tiempo permaneció exactamente la niña dentro del automóvil.

La Policía de Garland informó que no se han presentado cargos hasta ahora.

Pesta explicó que los investigadores están a la espera de los resultados oficiales del médico forense y trabajan junto con la Fiscalía del condado de Dallas.

“Todavía estamos esperando que lleguen los resultados oficiales del médico forense. Estamos trabajando con la Fiscalía del condado de Dallas y queremos asegurarnos de que todo sea investigado exhaustivamente”, señaló.

El funcionario también reconoció la dimensión de la tragedia.

“No hay palabras para describir lo devastador que puede ser esto”, afirmó.

Faustina acababa de comenzar su vida escolar

Faustina era una nueva estudiante del Garland Independent School District (Garland ISD).

El distrito escolar confirmó su muerte y explicó que la niña había comenzado recientemente sus estudios allí, pues el año escolar había iniciado el 10 de agosto.

“Garland ISD confirma, con el corazón apesadumbrado, que la niña de cinco años que falleció trágicamente era una nueva estudiante de nuestro distrito”, señaló la institución.

El distrito expresó sus condolencias a la familia y anunció que puso a disposición servicios de orientación psicológica para estudiantes y trabajadores afectados por la muerte de la menor.

“Esta profunda pérdida nos entristece enormemente y nuestros pensamientos están con la familia”, indicó el distrito.

Familiares y amigos buscan ayudar a su padre

Tras la muerte de Faustina, familiares y allegados comenzaron a recaudar fondos para cubrir los gastos funerarios.

Una campaña de GoFundMe fue creada en nombre del padre de la niña, Aziz Jean-Paul.

El organizador describió la pérdida como una tragedia devastadora para la familia.

“Ningún padre debería tener que experimentar el dolor de perder a un hijo”, señala la campaña.

Los fondos buscan ayudar con los gastos del funeral y el homenaje a Faustina, además de otros costos inesperados que pueda enfrentar la familia mientras atraviesa el duelo.

Hasta la tarde del lunes, la campaña había recaudado poco más de 300 dólares.

De acuerdo con una página de obituarios que todavía no había sido completada en su totalidad, el funeral de Faustina está previsto para el 5 de septiembre en la capilla de New Hope Funeral Home, seguido de su entierro.

La investigación sobre las circunstancias que llevaron a que la niña permaneciera dentro del vehículo continúa.

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