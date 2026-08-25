Ocho integrantes de una familia murieron en un tiroteo y posterior incendio en Montana

Ocho integrantes de una misma familia murieron después de que un hombre armado abriera fuego contra una vivienda en Billings, Montana, y posteriormente provocara un incendio que terminó destruyendo la residencia.

El tiroteo ocurrió el lunes alrededor de las 6:01 p.m., según las autoridades del condado de Yellowstone.

La Policía llegó al lugar aproximadamente 10 minutos después de que comenzaran los disparos. Sin embargo, para entonces la situación se había convertido también en una emergencia por incendio y los equipos no pudieron salvar a las personas que permanecían dentro de la vivienda.

Entre las víctimas se encontraban Landon Ghekiere, de 15 años, y Charlotte Ghekiere, de 12, cuyos familiares confirmaron sus identidades.

Los padres de ambos adolescentes, Adam Ghekiere y Erica Jarussi Schneider, así como el padrastro Danny, no se encontraban en la vivienda cuando ocurrió el ataque.

Una persona logró sobrevivir y fue trasladada a un hospital. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre su estado de salud.

El incendio comenzó pocos minutos después de los disparos

Kent O’Donnell, sheriff interino del condado de Yellowstone, explicó que durante una llamada al 911 se escucharon disparos de fondo.

Según el funcionario, la vivienda comenzó a incendiarse aproximadamente tres minutos después.

El fuego avanzó rápidamente y atrapó a algunas de las personas que se encontraban en el interior.

Matt Hoppel, jefe del Departamento de Bomberos de Billings, explicó que los equipos de emergencia enfrentaron dificultades adicionales para combatir las llamas debido a la ausencia de hidrantes en la zona.

“La demora y el acceso limitado presentaron desafíos importantes. Las condiciones del incendio continuaron empeorando y, finalmente, la vivienda quedó completamente involucrada y fue consumida por el fuego”, explicó Hoppel.

Imágenes aéreas tomadas después de que las llamas fueron extinguidas muestran que quedó muy poco de la residencia.

El sospechoso murió de un disparo autoinfligido

El presunto atacante fue encontrado muerto cerca de la vivienda aproximadamente a las 6:48 p.m., menos de una hora después del inicio del tiroteo.

Las autoridades indicaron que presentaba una herida de bala autoinfligida en la cabeza.

Por ahora, las autoridades no han informado cómo estaba relacionado el sospechoso con la familia.

La Oficina del Sheriff del condado de Yellowstone y otras agencias continúan investigando los acontecimientos que precedieron al tiroteo y las circunstancias en las que se inició el incendio.

Los nombres de las otras seis víctimas habían sido identificados por las autoridades, pero todavía no habían sido divulgados públicamente.

Landon se preparaba para comenzar su segundo año de secundaria

La muerte de los dos adolescentes provocó numerosas muestras de dolor entre familiares y amigos.

Landon, de 15 años, estaba a pocos días de comenzar su segundo año de secundaria.

En una campaña de recaudación de fondos creada en memoria de los hermanos, sus familiares lo describieron como un adolescente cariñoso, atento y dispuesto a ayudar tanto a sus familiares como a sus vecinos.

“Era un joven amoroso y atento que siempre estaba dispuesto a ayudar a su familia y a sus vecinos”, señalaron.

Landon también esperaba obtener su licencia de conducir esa misma semana.

Sus familiares lo recordaron como un hermano mayor paciente y protector, además de una persona profundamente querida por quienes lo rodeaban.

Charlotte tenía 12 años y estaba a punto de comenzar el séptimo grado cuando murió junto a su hermano.

Sus familiares la describieron como una niña divertida, inteligente y cariñosa, con una personalidad marcada por cierta obstinación y una sonrisa que, según ellos, iluminaba las fotografías.

“Divertida, precoz y adorable —con la cantidad justa de terquedad—, Charlotte tenía una sonrisa angelical y le encantaba posar para las fotografías”, señalaron sus familiares.

También destacaron su curiosidad por el mundo que la rodeaba.

A Charlotte le gustaba explorar y levantar piedras para buscar insectos.

“¡Oh, cuánto le gustaban sus insectos!”, escribieron en la campaña de recaudación.

La familia pide recordar a los adolescentes por sus vidas

Los familiares han utilizado las redes sociales y una campaña de recaudación para compartir fotografías y recuerdos de Landon y Charlotte.

Las imágenes muestran a los hermanos junto a sus padres y otros familiares.

La tragedia ha dejado a una familia intentando reconstruir lo ocurrido mientras las autoridades continúan investigando un ataque que, en cuestión de minutos, pasó de un tiroteo a un incendio que destruyó por completo la vivienda.

La familia también aclaró que Ghekiere, quien trabaja como bombero de rescate aeroportuario, no estuvo involucrado en el tiroteo.

Por ahora, los investigadores no han establecido públicamente el motivo del ataque ni han explicado cómo el sospechoso logró iniciar el incendio.

La investigación permanece activa mientras las autoridades intentan reconstruir los últimos minutos de las ocho víctimas y determinar qué llevó al atacante a disparar contra la vivienda.

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