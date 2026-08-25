Precio del dólar en México hoy, 25 de agosto del 2026

El precio del dólar en México se mantiene por debajo de los 17 pesos, evitando que la moneda estadounidense supere esa barrera. Aunque las caídas estrepitosas se han contenido, el denominado “superpeso” sigue recuperando terreno frente al billete verde.

El dólar cotizó en promedio en $16.95 pesos por unidad este martes 25 de agosto. En la apertura, se registró una ligera disminución del 0.02% frente al cierre anterior de $16.95 pesos mexicanos, de acuerdo con datos de Dow Jones.

La variación de la jornada es reducida, pero ocurre después de que el peso mexicano registrara un debilitamiento del 0.34% en la sesión previa respecto al cierre del viernes. A pesar de este retroceso, la moneda nacional continúa firme por debajo de los $17 pesos por dólar, un nivel que no se había observado en este rango desde hace aproximadamente dos años.

En la última semana, el dólar estadounidense acumula una disminución del 0.71%. Su comportamiento también muestra una variación negativa del 7.71% en comparación con hace un año, por lo que la divisa verde permanece en niveles considerablemente menores a los registrados durante ese periodo.

El tipo de cambio del dólar a peso mexicano mantiene una tendencia negativa durante el último día. La volatilidad actual se encuentra en 5.05%, mientras que la volatilidad de referencia se ubica en 7.42%. Al mantenerse por debajo de este último nivel, el mercado cambiario presenta una relativa estabilidad durante este periodo.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre del lunes 24 de agosto fue de $16.9602 pesos por dólar. Este valor corresponde al promedio de las transacciones bancarias realizadas durante la jornada. Como el dólar se negocia durante todo el día en el mercado cambiario, el tipo de cambio frente al peso cerró alrededor de los $16.95 pesos por cada divisa verde.

Banxico también estableció el tipo de cambio FIX para este martes en $16.9647 pesos por dólar. Esta referencia es publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y sirve para determinar el valor del peso frente a la moneda estadounidense en distintas operaciones financieras y comerciales.

Por otro lado, el tipo de cambio para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó establecido en $16.9018 pesos por cada divisa verde. Este valor se utiliza como referencia cuando existen compromisos financieros pactados en moneda extranjera.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones de compra y venta del dólar estadounidense en los principales bancos de México para este martes 25 de agosto son:

Afirme: compra en $16.10 pesos y venta en $17.70 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.55 pesos y venta en $17.74 pesos.

y venta en $17.74 pesos. BBVA México: compra en $16.19 pesos y venta en $17.32 pesos.

Banorte : compra en $15.70 pesos y venta en $17.30 pesos .

: compra en $15.70 pesos y . Banamex: compra en $16.39 pesos y venta en $17.35 pesos.

Scotiabank: compra en $16.40 pesos y venta en $17.50 pesos.

Al revisar las cotizaciones, Banorte ofrece el precio de venta más bajo, con $17.30 pesos por dólar, esta cotización puede beneficiar a quienes necesitan comprar dólares en México. En el caso de la compra, Banco Azteca presenta la cotización más alta entre las instituciones señaladas, con $16.55 pesos por dólar, lo que significa que las personas que buscan vender sus billetes verdes pueden obtener una cantidad mayor de pesos.

Para los mexicanos que reciben remesas desde Estados Unidos, el tipo de cambio también es un factor importante, ya que determina cuántos pesos se obtendrán por cada dólar enviado. Así son las cotizaciones de las compañías de transferencia de dinero internacional:

Western Union cotiza este martes el dólar en $16.58 pesos mexicanos .

cotiza este martes . MoneyGram maneja un tipo de cambio de $17.40 pesos mexicanos por cada $1 dólar .

maneja un tipo de cambio de . Wise ofrece $16.81 pesos mexicanos por cada dólar enviado desde Estados Unidos a México.

El precio del dólar puede cambiar varias veces durante el día. Si necesitas comprar o vender dólares, o enviar dinero desde Estados Unidos a México, revisa la cotización disponible justo antes de realizar la operación; el precio de apertura no necesariamente será el mismo que encontrarás más tarde.

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