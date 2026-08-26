En personas con esquizofrenia se activa más fácilmente el gen del estrés

Investigadores de la Universidad de Sídney identificaron que el gen FKBP5, relacionado con la respuesta al estrés, se activa con mayor frecuencia en personas con esquizofrenia. Este hallazgo, expuesto en el American Journal of Psychiatry, resalta la vinculación entre la regulación genética y la salud mental.

El estudio sugiere que la ausencia de marcas químicas que controlan el gen FKBP5 lleva a una sobreexpresión del mismo, lo que podría contribuir a una respuesta al estrés intensificada y a un aumento en la vulnerabilidad a trastornos psiquiátricos severos.

Natalie Matosin, académica de la Facultad de Ciencias Médicas de tal centro de estudio y miembro del Centro Charles Perkins y del Centro del Cerebro y la Mente, destacó la importancia de estos descubrimientos para el futuro desarrollo de tratamientos.

Envejecimiento y vulnerabilidad aumentada

Los investigadores han observado que, con el envejecimiento, la respuesta al estrés se intensifica aún más. Esto puede resultar en un mayor riesgo de desarrollar esquizofrenia en la adultez, afectando de manera significativa áreas del cerebro relacionadas con la memoria y la emoción, particularmente en la corteza frontal.

“Una respuesta al estrés persistentemente elevada puede significar que, a medida que el cerebro envejece, los circuitos de la corteza frontal se vuelven más vulnerables al daño, aumentando la susceptibilidad a enfermedades psiquiátricas graves”, explicó Matosin.

Con una mejor comprensión de cómo se activa el gen FKBP5, se abre la puerta a nuevas estrategias terapéuticas que podrían regular la respuesta al estrés en personas con esquizofrenia. Estos avances prometen ofrecer soluciones más efectivas para aquellos que sufren de trastornos psiquiátricos graves.

Síntomas de la esquizofrenia exacerbados

La sobreexpresión de FKBP5 se ha vinculado sobre todo con una respuesta alterada al estrés y con un empeoramiento de procesos de cognición y regulación emocional en esquizofrenia, más que con un único síntoma aislado.

En la literatura disponible, lo que más consistentemente aparece es una asociación con síntomas relacionados con estrés y control ejecutivo, especialmente en corteza frontal, además de una relación general con rasgos psicóticos y cognitivos.

Síntomas que pueden verse más afectados:

Dificultades cognitivas , como problemas de memoria, atención y toma de decisiones.

, como problemas de memoria, atención y toma de decisiones. Desregulación emocional o del estrés , con peor manejo de la respuesta al estrés.

, con peor manejo de la respuesta al estrés. Síntomas psicóticos , en términos amplios, aunque la evidencia específica para FKBP5 apunta más a una relación con vulnerabilidad psicótica que a un síntoma concreto único.

, en términos amplios, aunque la evidencia específica para FKBP5 apunta más a una relación con vulnerabilidad psicótica que a un síntoma concreto único. Empeoramiento del funcionamiento prefrontal, que puede traducirse en pensamiento menos organizado y peor control conductual.

Lo que sí está bien establecido:

Los síntomas cardinales de la esquizofrenia incluyen delirios, alucinaciones, pensamiento desorganizado, síntomas negativos y dificultades cognitivas persistentes. La evidencia revisada sobre FKBP5 sugiere que su sobreexpresión puede influir sobre todo en el eje estrés-cognición y en circuitos como corteza prefrontal, hipocampo y amígdala, lo que podría agravar especialmente la parte cognitiva y emocional del cuadro.

La sobreexpresión de FKBP5 parece exacerbar principalmente síntomas cognitivos y alteraciones de la respuesta al estrés/emoción en esquizofrenia, y de forma más indirecta puede contribuir al empeoramiento de la sintomatología psicótica general.

También te puede interesar:

· Más de la encefalopatía traumática crónica: uno de cada cuatro exjugadores de la NFL la padece

· ¿Qué es una crisis de ausencia? No la confundas con una simple distracción

· ¿Cuál es la clave para llegar a supercentenario? Un estudio lo revela