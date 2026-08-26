Hallan sin vida a mujer que era buscada en Massachusetts por la muerte de su esposo

La búsqueda de Karen Solomon, de 58 años, terminó luego de que su cuerpo fue localizado en una zona boscosa detrás del Hospital de Rehabilitación Fairlawn, en Worcester, Massachusetts. La mujer era buscada por las autoridades como sospechosa en la muerte de su esposo, Kurt Solomon, un veterano agente de la Policía de Worcester.

El cuerpo fue encontrado alrededor de la 1 de la tarde por dos empleados del hospital que caminaban por la zona. Cerca de los restos fue localizada un arma de fuego.

El jefe de la Policía de Worcester, Paul Saucier, señaló que las autoridades consideran que el caso podría tratarse de un “trágico asesinato-suicidio”, aunque la investigación continúa.

La tragedia comenzó el 18 de agosto, cuando Kurt Solomon, de 57 años, fue encontrado muerto en la vivienda que compartía con Karen. El agente, quien tenía 31 años de servicio en el Departamento de Policía de Worcester, murió a consecuencia de heridas provocadas por un objeto punzocortante, de acuerdo con las autoridades.

Tras el hallazgo, Karen Solomon se convirtió en el principal foco de la investigación. Las autoridades emitieron una orden de arresto en su contra por un cargo relacionado con agresión con un arma peligrosa y advirtieron que podía estar armada y ser peligrosa.

A woman believed to be Karen Solomon, the missing wife of a veteran Worcester police officer, was found dead Monday in city woods, authorities said. A handgun was found nearby. The investigation is ongoing. pic.twitter.com/r7wOhxtuNS — Sarah Rumpf Whitten (@s_rumpfwhitten) August 24, 2026

Una cámara de timbre la captó caminando por la calle poco después de que los policías llegaran a la vivienda. En las imágenes llevaba una camiseta, shorts y sandalias.

Durante casi una semana se desplegó un amplio operativo para localizarla, con la participación de distintas agencias y recursos como drones, embarcaciones y perros rastreadores. El cuerpo finalmente apareció aproximadamente a media milla del sitio donde había sido captada por la cámara de seguridad.

Se dedicaba a la salud mental de los policías

El caso ha generado especial conmoción debido al perfil de Karen Solomon. La mujer era defensora de la salud mental de los agentes de policía y otros socorristas.

Además, cofundó First H.E.L.P., una organización dedicada a reducir el estigma alrededor de los problemas de salud mental entre los primeros respondedores y sus familias.

Solomon también escribió libros sobre las experiencias físicas y psicológicas de los equipos de emergencia y apoyó iniciativas legislativas relacionadas con la salud mental de los agentes. Entre ellas estuvo el Public Safety Officer Support Act, aprobado en 2022 y que amplió beneficios federales para determinadas lesiones de salud mental y muertes por suicidio entre socorristas.

Las autoridades han mantenido bajo reserva varios detalles sobre la muerte de Kurt Solomon. El jefe policial explicó que las leyes relacionadas con la privacidad en casos de violencia doméstica limitan la información que puede hacerse pública. Al mismo tiempo, las autoridades señalaron que no existía un historial conocido de abuso doméstico en la relación.

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