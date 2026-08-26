Mujer murió tras rescatar a una niña que luchaba contra la corriente en el río Delaware

Una mujer murió después de ingresar al río Delaware para rescatar a una niña que se encontraba en dificultades y desaparecer bajo el agua poco después de conseguir acercarla a la orilla, informaron las autoridades de Nueva Jersey.

El incidente ocurrió la tarde del lunes en Amico Island Park, en Delran.

El Departamento de Policía de Delran informó que recibió poco antes de las 4:00 p.m. un reporte sobre dos posibles víctimas de ahogamiento.

Cuando los agentes llegaron al parque, descubrieron que una mujer había entrado al río para ayudar a una niña.

Según la Policía, la mujer consiguió empujar a la menor hacia la orilla, pero posteriormente quedó bajo el agua y desapareció.

Personas que se encontraban en el lugar lograron sacar a la niña del río y ponerla a salvo.

La mujer, sin embargo, no volvió a salir a la superficie.

El cuerpo fue encontrado a unos 20 pies de la playa

La mujer fue identificada como Priscila Alvares Pereira Dos Santos, de 33 años y residente de Delran.

Después de una búsqueda que se extendió durante varias horas, equipos de emergencia localizaron su cuerpo aproximadamente a las 8:15 a.m. del martes.

La Policía indicó que fue encontrado a unos 20 pies de una playa dentro de Amico Island Park.

La operación de búsqueda involucró a varias agencias y contó con la participación de embarcaciones y drones.

Las labores fueron suspendidas durante la noche del lunes y se reanudaron durante la mañana del martes, hasta que finalmente encontraron a Dos Santos.

Murió un día antes de cumplir 34 años

Dos Santos era originaria de Brasil y murió un día antes de cumplir 34 años, según explicó su esposo a WPVI, afiliada de ABC en Filadelfia.

El hombre describió a su esposa como una mujer de fe y destacó el sacrificio que hizo para intentar salvar a la niña.

“Era una evangélica y una heroína que dio su propia vida para salvar a un niño”, dijo el esposo, según el medio.

El hombre también explicó que la menor a la que Dos Santos intentó rescatar era una familiar de 9 años.

La información sobre el parentesco exacto entre la mujer y la niña no fue detallada por las autoridades.

La Policía no considera sospechosa la muerte

El Departamento de Policía de Delran señaló que, por ahora, no existen indicios de que la muerte esté relacionada con un acto criminal.

“En este momento, no se considera que las circunstancias relacionadas con este incidente sean sospechosas”, indicó el departamento.

La investigación continúa y estará también a cargo de la Oficina del Médico Forense del condado de Burlington.

Las autoridades no han divulgado información adicional sobre las circunstancias exactas que llevaron a Dos Santos a ingresar al río ni sobre las condiciones del agua en el momento del rescate.

Amico Island Park permanecerá cerrado

El Amico Island Park, ubicado en el punto donde el río Delaware se encuentra con el Rancocas Creek, permanecerá cerrado a los visitantes durante el martes mientras continúa la investigación policial.

Las autoridades recordaron además que está prohibido nadar en el parque, de acuerdo con la Junta de Comisionados del condado de Burlington.

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