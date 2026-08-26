Ofrecen recompensa de $20,000 por información sobre quien mató a tiros a un águila calva en Louisiana

Las autoridades de Louisiana y funcionarios federales buscan a la persona responsable de disparar y matar a un águila calva, considerada el ave nacional de Estados Unidos.

Una recompensa de hasta $20,000 dólares fue ofrecida por información que conduzca a una condena por la muerte del animal, informaron el lunes funcionarios de vida silvestre.

El águila fue localizada el 5 de diciembre de 2025 cerca de la intersección de las carreteras Robert y Wilmer, en la parroquia de Vermilion, Louisiana.

El Departamento de Vida Silvestre y Pesca de Luisiana (LDWF) y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos investigan el caso después de recibir un aviso sobre un animal herido.

Personal del LDWF logró localizar y capturar al ave con vida y posteriormente la trasladó para recibir atención y ser examinada. Sin embargo, murió poco después.

El cuerpo fue enviado al Servicio de Pesca y Vida Silvestre para una necropsia más exhaustiva. Los especialistas determinaron que el águila sufrió una lesión mortal compatible con una herida de bala.

Buscan al responsable del disparo

Las autoridades consideran que la muerte fue provocada ilegalmente y solicitaron la colaboración de la ciudadanía para identificar al responsable.

La recompensa anunciada cuenta con aportes de varias organizaciones y entidades.

Según la información proporcionada por las autoridades, el fondo incluye contribuciones del Center for Biological Diversity, Humane World for Animals, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos y Louisiana Operation Game Thief.

La muerte de un águila calva constituye una violación de la legislación federal estadounidense, de acuerdo con la Ley de Protección del Águila Calva y Dorada (Bald and Golden Eagle Protection Act).

Una condena puede implicar una multa de hasta $5,000 dólares, hasta un año de prisión y una sanción de restitución civil de hasta otros $5,000 dólares.

Un símbolo de Estados Unidos

El águila calva (bald eagle) es reconocida por su característica cabeza blanca y su gran capacidad para detectar y capturar presas.

Los ejemplares adultos pesan entre 6,5 y 14 libras y pueden alcanzar una envergadura de entre 7 y 8 pies. Las hembras suelen ser de mayor tamaño que los machos.

Su visión es considerada entre cuatro y cinco veces más aguda que la de los seres humanos, una característica que les permite detectar presas a grandes distancias.

La especie también atravesó durante décadas una grave crisis poblacional.

El uso generalizado de pesticidas, la pérdida de hábitat y los disparos ilegales provocaron una fuerte disminución de sus poblaciones. Para 1963, quedaban apenas 417 parejas reproductoras de águila calva en los 48 estados continentales de Estados Unidos.

Las autoridades pidieron a cualquier persona que tenga información sobre el disparo o la muerte del águila que se comunique con Louisiana Operation Game Thief al número 1-800-442-2511.

También es posible enviar información mediante el programa tip411 del LDWF. Para hacerlo, los ciudadanos pueden enviar por mensaje de texto la palabra LADWF, seguida de la información, al número 847411.

Otra opción es utilizar la aplicación gratuita LADWF Tips.

Las autoridades recordaron que la identidad de quienes proporcionen información puede ser determinante para esclarecer quién disparó contra el ave y llevar el caso ante la justicia.

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