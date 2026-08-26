Rubio recibe a diplomáticos de México mientras Ebrard negocia acuerdo para evitar más aranceles

La relación entre México y Estados Unidos abrió este miércoles dos frentes en Washington: mientras el canciller mexicano Roberto Velasco se reunió con el secretario de Estado, Marco Rubio, para revisar seguridad y migración, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, negoció con funcionarios estadounidenses un posible acuerdo comercial para evitar nuevos aranceles.

Rubio y Velasco posaron ante las cámaras antes de entrar a una reunión privada. Ninguno respondió preguntas sobre la creciente disputa comercial entre Estados Unidos y Canadá, que elevó la presión sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Tras el encuentro, Rubio afirmó en redes sociales: “Me reuní con el secretario de Relaciones Exteriores de México @r_velascoa para discutir acciones decisivas para poner fin a la inmigración ilegal, detener el tráfico de fentanilo y desmantelar Organizaciones Terroristas Extranjeras y cárteles”.

Met with Mexican Foreign Secretary @r_velascoa to discuss decisive actions to end illegal immigration, halt fentanyl trafficking, and dismantle Foreign Terrorist Organizations and cartels. pic.twitter.com/EGpqlJn9cW — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 26, 2026

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que ambos funcionarios destacaron los avances en materia de seguridad, en particular contra el tráfico de drogas y armas y la delincuencia organizada transnacional.

Velasco llegó a Washington después de una visita de dos días a Corea del Sur. El canciller explicó que su viaje a Estados Unidos tenía como objetivo “sostener diversas reuniones sobre temas prioritarios de la agenda bilateral”.

La reunión con Rubio retomó temas que ambos funcionarios ya habían abordado por teléfono el pasado 8 de junio, cuando revisaron seguridad, migración y comercio. Velasco describió entonces la conversación como “muy cordial, muy respetuosa”.

La agenda mexicana incluyó además reuniones con funcionarios estadounidenses responsables de economía y seguridad.

Con el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Jacob Helberg, Velasco abordó “oportunidades de colaboración en innovación, inteligencia artificial, semiconductores y cadenas de suministro”, informó la Cancillería.

Más tarde se reunió con el subsecretario del Departamento de Seguridad Interior, Troy Edgar. En ese encuentro, el funcionario mexicano destacó la importancia de atender “los casos relacionados con el fallecimiento de personas mexicanas” y revisó con autoridades estadounidenses “la colaboración bilateral para atender los flujos migratorios”.

El tema migratorio adquirió mayor peso después de la muerte de un mexicano por disparos de agentes de inmigración en julio.

La reunión también ocurrió un día después de que Estados Unidos anunciara la entrega a México de 10 personas buscadas por las autoridades estadounidenses por delitos graves, un hecho que añadió un componente de seguridad a la agenda bilateral.

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