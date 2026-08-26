Tribunal bloquea a Trump: no podrá condicionar fondos federales a ciudades por sus políticas

La disputa por el dinero federal en Estados Unidos recibió un nuevo giro. Un panel del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito confirmó, en gran medida, una orden que bloquea al gobierno de Donald Trump para imponer varias condiciones nuevas a fondos destinados a gobiernos locales.

El caso, County of King v. Turner, involucra a ciudades, condados y agencias que dependen de recursos federales para programas de transporte, vivienda y atención a personas sin hogar. Las condiciones cuestionadas también estaban relacionadas con la inmigración, los derechos de las personas transgénero, el aborto y programas de diversidad.

El choque por los fondos y la inmigración

Entre las medidas que el gobierno buscaba imponer estaba exigir a los beneficiarios que certificaran que no utilizarían los recursos para apoyar la llamada “inmigración irregular” y, en determinados programas, que verificaran el estatus migratorio de personas que pudieran recibir asistencia.

El fallo del Noveno Circuito sostuvo que las agencias federales se excedieron en buena parte de la autoridad que les otorgó el Congreso. La jueza M. Margaret McKeown, quien escribió la opinión mayoritaria, advirtió sobre el conflicto entre las órdenes ejecutivas de la Casa Blanca y los límites establecidos por las leyes.

“La mayoría de las condiciones exceden con creces la autoridad limitada establecida por el Congreso”, escribió McKeown.

La resolución, sin embargo, no elimina toda posibilidad de exigir que los gobiernos locales cumplan con las leyes federales contra la discriminación. En ese punto, el tribunal devolvió el caso para reducir el alcance de la medida cautelar.

Ciudades celebran mientras Trump defiende su postura

El fiscal de San Francisco, David Chiu, celebró la decisión y sostuvo que las ciudades no deberían verse obligadas a escoger entre sus valores y la financiación necesaria para mantener servicios públicos.

Del otro lado, el Departamento de Transporte defendió la actuación de la administración Trump y afirmó que seguirá buscando que el dinero de los contribuyentes no se utilice para prácticas discriminatorias ilegales.

El alcance económico del litigio es considerable. Documentos relacionados con el caso señalan que estaban en riesgo más de $12 mil millones en fondos federales para distintos programas. La demanda llegó a involucrar a decenas de gobiernos locales de estados como Washington, California, Nueva York, Massachusetts y Ohio.

El fallo corresponde al caso County of King v. Turner, número 25-3664, y representa otro frente judicial para la agenda de Trump sobre inmigración y el uso de fondos federales.

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