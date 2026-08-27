3 rituales durante el eclipse lunar para proteger tu dinero, tu hogar y el amor propio

Además de disfrutar del eclipse lunar que podrá verse en todo Estados Unidos, entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto, puedes aprovechar el evento astronómico para practicar tres rituales caseros que protegen el dinero, tu hogar y levanta.

El eclipse lunar es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural. Durante este proceso, la Luna puede adquirir un tono rojizo o amoratado, razón por la que le dicen “Luna de Sangre”.

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3 rituales para movilizar energías durante el eclipse lunar

La intensidad simbólica del eclipse lunar representa una oportunidad para dejar atrás aquello que genera desgaste emocional, ordenar pensamientos y establecer nuevas intenciones relacionadas con diferentes áreas de la vida, como el dinero, el hogar y la relación con uno mismo.

En este sentido, la idea es que practiques los rituales como ejercicios de reflexión, concentración y bienestar emocional, siempre de acuerdo con tus creencias.

Primer ritual: baño de descarga para abrir caminos económicos

Las creencias espirituales destacan que el baño de descarga y renovación ayuda a liberar tensiones acumuladas, cerrar etapas difíciles y preparar la mente para nuevos comienzos.

Este ritual también suele relacionarse con la intención de mejorar la relación con el dinero, dejando atrás pensamientos de escasez o preocupaciones económicas para enfocarse en nuevas oportunidades.

Para realizarlo se necesita:

Agua tibia

Sal gruesa

Una rama de romero o ruda

El procedimiento consiste en colocar las hierbas dentro del agua tibia y dejarlas reposar durante unos minutos. Después se agrega la sal gruesa mientras la persona concentra su intención en aquello que desea soltar, como preocupaciones, bloqueos o miedos.

Luego de tomar una ducha habitual, se recomienda verter la mezcla desde los hombros hacia abajo mientras se realiza una visualización positiva. La idea simbólica es imaginar que el agua se lleva las cargas acumuladas y deja espacio para nuevas experiencias.

Al finalizar, seca la piel suavemente, como una forma de conservar la sensación de renovación.

Segundo ritual: escrito de transmutación para fortalecer el amor propio

Está enfocado en la escritura como herramienta de introspección. Durante un eclipse lunar, es un momento adecuado para identificar aquello que ya no aporta bienestar, como inseguridades, relaciones negativas o hábitos que afectan la autoestima.

Este ejercicio puede orientarse especialmente al amor propio, ya que invita a reconocer emociones pendientes y reemplazar pensamientos limitantes por una visión más positiva de uno mismo.

Esto es lo que necesitas:

Un papel blanco

Una birome negra

Un recipiente resistente al calor

El primer paso es escribir aquello que se desea dejar atrás. Puede tratarse de miedos personales, preocupaciones financieras, sentimientos de culpa o situaciones que ya no se quieren repetir.

Después, el papel se dobla como símbolo de alejamiento de esas experiencias y se quema dentro del recipiente de manera segura. La acción representa la transformación de una etapa pasada en una nueva oportunidad.

Cuando las cenizas estén frías, algunas personas optan por colocarlas en una planta o en la tierra como símbolo de crecimiento y renovación.

Tercer ritual: Carga de cristales para proteger el hogar

Está relacionado con los cristales y su uso como elementos de protección energética. Ciertas piedras son consideradas herramientas para concentrar intenciones relacionadas con la calma, la estabilidad y la armonía del hogar.

Los elementos necesarios son:

Cristales de cuarzo, amatista o cuarzo ahumado

Un paño de color claro

Un espacio cercano a una ventana

Primero limpia las piedras con agua para simbolizar la eliminación de energías anteriores. Después se ubican sobre el paño durante el periodo del eclipse o cerca de una fuente de luz natural.

La intención de este ritual es asociar los cristales con objetivos personales, como proteger el ambiente familiar, promover tranquilidad en casa o fortalecer la seguridad emocional.

Al terminar el eclipse, se recomienda sostener la piedra durante unos minutos y reflexionar sobre el propósito que se desea mantener en los próximos meses.

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