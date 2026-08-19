Qué significa “farmear aura”, el término que ahora se escucha en todas las redes sociales

Constantemente, en redes sociales surgen expresiones que se popularizan entre los usuarios y que suelen ser difíciles de entender para quienes no están familiarizados con las tendencias. Uno de los términos más famosos de la actualidad es “farmear aura”, presente en TikTok e Instagram.

La expresión se utiliza para describir situaciones en las que una persona realiza alguna acción que incrementa de manera simbólica su carisma, prestigio o admiración frente a los demás. Puede ser una respuesta ingeniosa, una pose, un baile, un gesto particular o una actitud que el resto considera atractiva o admirable.

En otras palabras, cuando alguien hace algo que genera una reacción positiva entre quienes lo observan, se dice que “ganó aura” o que está “farmenado aura”.

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¿De dónde viene la expresión “farmear aura”?

Para comprender el término hay que separar sus dos componentes. La palabra “farmear” procede del inglés farming, un concepto muy utilizado en los videojuegos.

Dentro de ese universo, farmear consiste en repetir determinadas acciones para acumular recursos, experiencia, monedas, objetos u otras recompensas que permiten avanzar dentro de una partida o mejorar las características de un personaje.

La palabra “aura”, en cambio, adquirió un significado diferente entre las nuevas generaciones. Ya no se utiliza necesariamente para referirse a una especie de energía que rodea a una persona, sino a ese conjunto de características difíciles de definir que hacen que alguien parezca carismático, seguro, atractivo o digno de admiración.

Al unir ambos conceptos aparece “farmear aura”, una expresión que puede entenderse como “acumular prestigio” o conseguir reconocimiento mediante determinadas acciones.

Los famosos “puntos de aura”

La tendencia también creó una especie de sistema imaginario de “puntos de aura”. Una persona puede sumar estos puntos cuando realiza algo que los demás consideran valiente, espontáneo, ingenioso o atractivo.

Pero el sistema funciona en ambas direcciones. Una situación vergonzosa, una respuesta desafortunada o un momento incómodo pueden convertirse, en el lenguaje de las redes, en una pérdida de “puntos de aura”.

Por eso, muchas publicaciones utilizan la expresión de manera humorística para describir momentos cotidianos. No existe una escala oficial para determinar cuánto aura tiene alguien: todo depende de la reacción de quienes observan la situación.

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