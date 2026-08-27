Camilo está dispuesto a cortarse su distinguido bigote, ¿pero con una condición?

Camilo, el reconocido cantante colombiano, es uno de los cantantes más prominentes dentro de su generación. Sus álbumes conceptuales tienen una fuerte aceptación no solo dentro de la comunidad artística, sino de parte del público en general. La coherencia entre sus formas y mensajes es el contraste perfecto para una comunidad que busca autenticidad.

Pero Camilo no solo es auténtico en sus letras y conceptos musicales, lo es también en sus formas y apariencias. Dentro de la industria, también se ha dado a conocer por su particular bigote, muy al estilo de Salvador Dalí, reconocido por ser uno de los máximos representantes del surrealismo. Este llamativo look ha sido cuestionado al punto de querer saber si existe la posibilidad de que con el pasar del tiempo se deshaga de este.

Todo surgió dentro del programa “El Hormiguero”, en donde, según explica Mezcal TV, Trancas y Barrancas hicieron que Camilo tuviese que elegir entre atreverse a quitarse el vello de la cara o dejar que su esposa, Evaluna Montaner, tenga uno igual al suyo.

Sobre esto dijo al respecto: “La verdad es que tengo el ego muy grande. No puede haber dos bigotes en mi casa, así que creo que me afeitaría el mío porque no me puedo arriesgar a que a Evaluna le salga mejor que a mí; sería una competencia diaria y no lo podría permitir”.

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