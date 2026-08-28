Autoridades de California identificaron a la última víctima de un asesino en serie 34 años después

La última mujer no identificada vinculada al asesino en serie Keith Hunter Jesperson fue identificada como Lydia Jane Wade McWhorter, anunciaron los fiscales del condado de Riverside.

Los restos de McWhorter fueron descubiertos el 30 de agosto de 1992, a lo largo de la autopista 95, aproximadamente a 7 millas al norte de Blythe. Durante décadas, los investigadores la conocieron sólo como “Claudia”.

Jesperson, quien era conocido como Happy Face Killer después de supuestamente enviar cartas burlonas a las autoridades y a los medios marcadas con caras sonrientes, confesó haberla matado.

Después de ser arrestado en otro caso, admitió los asesinatos ante un periodista en Portland, Oregon.

Más tarde, el 8 de enero de 2010, les dijo a los agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Riverside que había matado a McWhorter y a otras siete mujeres.

RCCHT solves a more than 30-year-old case, identifying the final unknown victim of serial killer Keith Hunter Jesperson, known as the “Happy Face Killer,” as Lydia Jane Wade McWhorter of Texas.



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Según los investigadores, Jesperson conoció a McWhorter mientras trabajaba como camionero de larga distancia. Ella quería ir al área de Los Ángeles, pero Jesperson se negó. Como se dirigía hacia Arizona, la llevó a Cabazon.

Ella continuó viajando con él hasta que llegaron a la parada de descanso de Indio/Coachella Burns Brothers.

Jesperson afirmó que una discusión por dinero estalló dentro de su camioneta y terminó con él matándola.

Luego condujo su semirremolque morado desde Coachella a Blythe y arrojó su cuerpo.

McWhorter fue descrita como de entre 20 y 30 años, con cabello rubio desaliñado y ropa ajustada. Llevaba una camiseta con una motocicleta impresa y tenía un tatuaje de dos pequeños puntos en el lado izquierdo de su pulgar derecho.

Los investigadores crearon varios bocetos de cómo podría haber sido antes de su muerte, pero su identidad siguió siendo un misterio.

Eso finalmente cambió después de que el Equipo Regional de Homicidios de Casos sin resolver del condado de Riverside solicitó información en 2024.

La tecnología del ADN y la genealogía genética ayudaron a los investigadores a localizar a familiares del lado paterno de McWhorter.

Todavía necesitaban una conexión materna para hacer la identificación. Una nueva pista llevó a los detectives hasta un pariente materno directo. Una muestra de ADN recogida a principios de esta semana confirmó la coincidencia.

Según los informes, McWhorter había desaparecido de Texas en la década de 1990 y sus hermanas pasaron décadas sin saber qué le pasó.

La Oficina del Fiscal de Distrito ahora está trabajando con la familia de McWhorter mientras deciden cómo darle sepultura.

Su identificación cierra el último caso relacionado con los asesinatos por los que Jesperson fue condenado.

Jesperson tiene ocho víctimas confirmadas asesinadas entre 1990 y 1995 en Washington, Oregon, California, Florida, Nebraska y Wyoming. Una vez afirmó tener hasta 160 víctimas.

Actualmente cumple múltiples cadenas perpetuas en Oregón.

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