Rafael Leao se despide del AC Milan después de siete temporadas y una Serie A

Rafael Leão cierra su etapa con el AC Milan, después de siete temporadas en el club italiano y con el interés de Galatasaray por hacerse con sus servicios. El delantero portugués, que tiene contrato hasta junio de 2028, fue incluido en la lista de transferibles y no formó parte de la convocatoria para el partido de Serie A del viernes contra Venezia.

La situación se produce después de que el entrenador del Milan, Ruben Amorim, señalara que considera que lo mejor para el atacante es buscar un nuevo destino durante este mercado de fichajes. El técnico destacó las condiciones del futbolista, aunque también apuntó a la necesidad de un cambio en su carrera.

“Leão es un futbolista excelente y, con la mentalidad adecuada, puede jugar en cualquier equipo del mundo”, dijo Amorim en una rueda de prensa.

El entrenador añadió: “Sin embargo, hay que tener la mentalidad adecuada, y a veces en el fútbol llega un momento en que es mejor seguir adelante. Y esa es la situación en la que nos encontramos hoy”.

??? Galatasaray reach agreement in principle to sign Rafael Leão, here we go! ?



AC Milan to receive package in excess of ?45m with add-ons and sell-on clause also included.



Leão accepts after Aston Villa pushing and Gala improved terms proposal today. ?? pic.twitter.com/ilNJW7UNIS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2026

Leão, de 27 años, había expresado previamente su intención de afrontar una nueva etapa. A comienzos de este verano, el portugués manifestó que necesitaba un nuevo reto en una liga diferente después de su prolongado recorrido en el conjunto italiano.

“Ya lo di todo en el Milan“, declaró a Sport TV antes de incorporarse a la selección de Portugal para el Mundial de 2026. “Es un club que me ayudó a crecer mucho y me apoyó en los momentos difíciles”.

Una salida con dos posibles destinos

El portugués llegó al Milan procedente del Lille en 2019 y desde entonces disputó 291 partidos con el equipo, con un registro de 80 goles y 61 asistencias. Durante su paso por el club conquistó la Serie A en la temporada 2021-22 y la Supercopa de Italia en 2024.

Su regreso a los entrenamientos se produjo a comienzos de esta semana, después de haberse perdido el primer encuentro liguero del Milan, una victoria por 2-1 frente al Torino el 23 de agosto. Sin embargo, su reincorporación no evitó que quedara fuera de la convocatoria ante Venezia.

Galatasaray aparece como una de las opciones más avanzadas. El Milan habría aceptado una propuesta de 45 millones de euros por el atacante, mientras que el conjunto turco le ofrece un salario cercano a los 12 millones de euros anuales.

6th all time assists (2 behind 5th), 15th all time goals, brought Milan a Scudetto after 10 years, brought Milan to a CL semi final after 15 years + a suppercoppa.



Although it was a rough ending, don’t forget that Rafael Leao is a Milan legend ????



Thank you for everything? — Inside Milan (@_InsideMilan) August 25, 2026

Aston Villa también mantiene conversaciones por el futbolista. El club inglés busca una cesión con una opción de compra que se convertiría en obligatoria el próximo verano, aunque la postura del Milan pasa por concretar una transferencia definitiva durante este mercado, según The Athletic.

La eventual salida pondría fin a una etapa de siete años en la que Leão se consolidó como uno de los principales atacantes del conjunto italiano y fue parte del equipo que conquistó el campeonato de Serie A en 2022. Su contrato vigente hasta junio de 2028 no impediría, de acuerdo con la información proporcionada, que el club busque concretar su transferencia antes del cierre del mercado.

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