Shohei Ohtani se acerca al regreso a la lomita tras sesión de bullpen

Shohei Ohtani dio otro paso hacia su regreso como lanzador de Los Angeles Dodgers al realizar el viernes una sesión de bullpen de aproximadamente 20 lanzamientos. El japonés, que continúa desempeñándose como bateador designado mientras se recupera de una lesión en la rodilla izquierda, podría volver al montículo tan pronto como el domingo frente a los Detroit Tigers.

La sesión fue más corta de lo habitual para el jugador de dos vías. Ohtani suele realizar al menos 30 lanzamientos en sus trabajos de bullpen previos a una apertura, por lo que los Dodgers todavía deben evaluar cómo respondió su rodilla antes de decidir cuándo utilizarlo nuevamente como pitcher.

El mánager Dave Roberts no presenció directamente el entrenamiento y explicó que necesita conversar con Ohtani y con el entrenador de lanzadores Mark Prior antes de tomar una determinación.

Shohei Ohtani threw another bullpen in Detroit today.



Dave Roberts said he could potentially start Sunday (one inning) if all goes well. pic.twitter.com/HjAyp9SL4x — Dodgers Nation (@DodgersNation) August 28, 2026

“Creo que fueron como 20 lanzamientos”, dijo Roberts, según citó AP. “Realmente no sé qué pensar al respecto. No lo vi”.

“Obviamente, tengo que hablar con Shohei, hablar con (el entrenador de lanzadores) Mark (Prior), y luego tomaremos una decisión para el domingo.”

Ohtani no lanza desde el 3 de julio, cuando su actividad como pitcher quedó suspendida debido a molestias persistentes en la rodilla izquierda. Antes de detener su trabajo en el montículo, había conseguido una marca de 8-2, una efectividad de 1.79 y 95 ponches en 85 2/3 entradas durante 14 aperturas.

Los Dodgers evalúan su regreso

El equipo considera que las molestias en la rodilla ya quedaron atrás, aunque la articulación ha sido sometida a una exigencia progresiva a medida que Ohtani aumenta la intensidad de su preparación.

El sábado anterior, en Los Ángeles, el japonés había cumplido otro punto importante de su recuperación al enfrentarse por primera vez a bateadores. Después de esa prueba, estaba previsto que volviera a lanzar desde el montículo durante la serie en Atlanta, pero los Dodgers aplazaron la sesión hasta el viernes.

El momento elegido coincide con la rutina habitual de Ohtani entre aperturas, ya que normalmente realiza un bullpen dos días antes de volver a subir al montículo.

Si finalmente lanza el domingo en Detroit, su participación sería limitada. El plan contempla que inicialmente trabaje durante una entrada y aumente progresivamente su carga hasta llegar a cinco episodios antes de los playoffs.

En caso de abrir el encuentro del domingo, Ohtani actuaría esencialmente como abridor de emergencia antes de Tyler Glasnow, quien está programado para lanzar de todas formas en el último partido de la serie contra Detroit.

Otra posibilidad sería que Ohtani regrese el martes en Los Ángeles frente a los St. Louis Cardinals. En ese escenario, Eric Lauer podría encargarse de cubrir la mayor parte de las entradas posteriores a su participación.

Mientras los Dodgers deciden cuál será el siguiente paso, Ohtani continúa aportando con el bate. Esta temporada registra un promedio de .285, 30 jonrones y 80 carreras impulsadas como bateador designado.

Su regreso al montículo supondría la reanudación de una faceta que quedó detenida hace casi dos meses. Antes de volver a competir como lanzador, sin embargo, los Dodgers deberán determinar cómo respondió a los aproximadamente 20 lanzamientos realizados durante su última sesión y definir si está preparado para afrontar su primera aparición desde el 3 de julio.

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