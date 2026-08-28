Ver tus series y películas favoritas en Apple TV ahora será más caro: cuánto tendrás que pagar en tu factura de septiembre

Los precios del streaming siguen subiendo casi en piloto automático y Apple TV acaba de sumarse a la tendencia. El servicio de Apple eleva su cuota mensual en Estados Unidos de $12.99 a $14.99 dólares al mes, un incremento de $2 dólares que llega apenas un año después de la anterior subida.

Apple TV vuelve a encarecer su suscripción

La nueva tarifa de Apple TV ya está activa para quienes se suscriban desde hoy. El plan mensual pasa de $12.99 a $14.99 dólares, lo que representa un aumento cercano al 15,4%. También crece el coste de la modalidad anual, que salta de $99.99 a $119.99 dólares.

En términos anuales, elegir el pago mes a mes implica desembolsar $179.88 dólares, siempre que el precio se mantenga estable durante los próximos doce meses. El plan anual reduce esa cifra a $119.99 dólares, equivalente a unos $9.99 dólares mensuales. Es una diferencia importante para quien tenga claro que quiere seguir con la plataforma durante todo el año, aunque también obliga a realizar un pago mayor de una sola vez.

La revisión alcanza además a Apple One Individual. El paquete, que reúne Apple TV con otros servicios de la compañía como Apple Music, Apple Arcade e iCloud+, sube de $19.95 a $21.95 dólares mensuales. Apple mantiene así una estrategia reconocible dentro de la industria, encarecer el acceso directo al catálogo y hacer que los paquetes parezcan una alternativa más razonable.

El golpe llama la atención porque Apple TV conserva un planteamiento bastante distinto al de buena parte de sus rivales. Su biblioteca es más limitada en volumen, aunque incluye títulos de alto perfil como Severance, Slow Horses y Silo, y su suscripción continúa sin publicidad. El problema es que la ausencia de anuncios ya no basta por sí sola para que cada aumento resulte fácil de justificar. Para muchos usuarios, el precio empieza a acercarse al de plataformas con una oferta considerablemente más amplia.

Apple TV nació en 2019 con una cuota de apenas $4.99 dólares al mes. Con el nuevo ajuste, el servicio casi triplica aquella cifra de lanzamiento. No es solo una subida aislada que pasa desapercibida entre los cargos de una tarjeta. Es otra señal de que aquella promesa del streaming barato, flexible y capaz de sustituir a la televisión tradicional se ha ido diluyendo con rapidez.

Cuándo aparecerá el nuevo cargo

Quien se dé de alta ahora mismo pagará el nuevo precio desde el primer cobro. Para los suscriptores actuales, el cambio no se reflejará de forma instantánea en la próxima factura por sorpresa. Apple indica que notificará el ajuste aproximadamente un mes antes de la fecha de renovación de la suscripción.

En la práctica, esto significa que conviene revisar el correo asociado al Apple ID, las notificaciones del iPhone, iPad o Apple TV y el apartado de suscripciones de la cuenta. Apple explica que, ante un aumento programado, puede avisar por correo electrónico, notificación push y mensajes dentro de sus aplicaciones. Si el usuario no acepta el nuevo precio cuando sea necesario, la suscripción no se renovará en el siguiente periodo de facturación.

El momento exacto dependerá de la fecha particular de renovación de cada cuenta. Alguien que acaba de pagar su mensualidad conservará temporalmente la tarifa anterior. Quien tenga el cobro a punto de llegar recibirá antes el aviso y verá los $14.99 dólares en su siguiente renovación, tras el periodo de notificación. Es un detalle relevante porque el precio anunciado puede parecer lejano, aunque en realidad está a una factura de distancia.

Para quienes ya están haciendo cuentas, el plan anual puede amortiguar el encarecimiento. También vale la pena comprobar si Apple TV está incluido en una promoción de operador, fabricante, banco o paquete de servicios. Esas ofertas pueden mantener sus propias condiciones hasta que expire el periodo contratado, aunque no cambian la nueva tarifa oficial de Apple TV.

El usuario paga la factura del streaming

Apple no está sola en esta carrera de precios. Netflix volvió a elevar sus tarifas en marzo de 2026. Su plan con anuncios pasó a costar $9 dólares al mes, el plan Standard sin anuncios llegó a 20 dólares y Premium se situó en $27 dólares mensuales. Son cifras que reflejan cómo incluso las plataformas más asentadas siguen buscando extraer más ingresos de una base de clientes ya madura.

Spotify siguió un camino parecido en enero. El precio del plan Premium Individual aumentó $1 dólar y quedó en $12.99 dólares mensuales. Los planes Duo, Family y Student también registraron ajustes, hasta alcanzar 19, 22 y 7 dólares, respectivamente. Para los nuevos clientes el precio entró en vigor de inmediato, mientras que los existentes comenzaron a asumirlo en febrero.

La suma de estos cambios tiene un efecto mucho mayor que cada anuncio por separado. Dos dólares más en Apple TV, uno más en Spotify, nuevos aumentos en Netflix y las tarifas de otros servicios como Peacock convierten el entretenimiento digital en un gasto fijo cada vez más pesado. Peacock, por ejemplo, elevó en agosto su plan Premium con anuncios hasta 12,99 dólares y Premium Plus hasta 19,99 dólares mensuales.

El gran perjudicado es el usuario. Las compañías defienden habitualmente las subidas con el coste de las producciones, los derechos deportivos, la inversión tecnológica o la necesidad de mejorar sus márgenes. Sin embargo, muchos de estos ajustes llegan sin nuevas funciones realmente decisivas, sin mejoras perceptibles de calidad, sin más perfiles, sin más descargas y sin una experiencia radicalmente distinta.

El espectador termina pagando más por conservar el acceso a las series que ya seguía, la música que ya escuchaba o los estrenos que se han convertido en conversación obligada. La consecuencia es una fatiga creciente ante las suscripciones. Antes bastaba con contratar unas pocas plataformas para tener casi todo al alcance. Ahora toca vigilar renovaciones, cancelar servicios entre temporadas y elegir con cuidado qué cuota merece seguir activa cada mes.

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