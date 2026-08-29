Anne Hathaway se une a Tom Cruise en la secuela de “Days of Thunder”

Anne Hathaway coprotagonizará junto a Tom Cruise la próxima entrega de “Days of Thunder”. De acuerdo a Variety, Paramount Pictures fijó el estreno de la secuela para el 2 de junio de 2028, casi 40 años después del lanzamiento de la película original dirigida por Tony Scott.

El proyecto se rodará para pantallas IMAX y se estrenará exclusivamente en cines en formatos premium como Dolby Cinema y 4DX. El pasado sábado, Cruise publicó una imagen promocional en la que celebraba la incorporación de Hathaway al reparto, posando con su nueva coprotagonista en un circuito de NASCAR.

Cruise retomará su papel como el intrépido piloto Cole Trickle, según reveló el mismo medio. Aunque los detalles de la trama son escasos, Hathaway interpretará a la dueña e ingeniera de un equipo de carreras. Jonathan Levine, conocido por títulos como “Long Shot” y “Mr. Irrelevant”, será el director de la película. Cruise también ejercerá como productor junto a Jerry Bruckheimer y Tommy Harper.

Sobre la cinta original

En la cinta original, estrenada en 1990, Trickle era reclutado para un nuevo equipo de NASCAR por una leyenda retirada de las carreras, interpretada por Robert Duvall. La primera película contó además con las actuaciones de Nicole Kidman, Randy Quaid y John C. Reilly.

Hathaway está viviendo un 2026 exitoso, con cuatro películas en cartelera, entre ellas “Mother Mary”, “El diablo viste a la moda 2”, “La Odisea” y “The End of Oak Street”.

La actriz, que espera un hijo, cerrará el año con la adaptación de “Verity”, basada en la novela de Colleen Hoover. Recientemente terminó el rodaje del drama militar “Alone at Dawn”, protagonizado por Adam Driver, y se encuentra trabajando en la tercera entrega de la película de Disney que la lanzó a la fama: “El diario de la princesa”.

“Days of Thunder” es uno de los primeros grandes proyectos de Cruise después de haber reducido su participación en la franquicia “Misión Imposible”. También tiene previsto realizar otra película de “Top Gun” y regresará al drama de prestigio con “Digger”, el filme de Alejandro González Iñárritu que se estrena este mismo año.

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