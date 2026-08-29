Así fue el emotivo homenaje en Colombia a las 331 víctimas del terremoto

Con velas, oraciones, y cánticos cristianos, cientos de colombianos rindieron homenaje a las 331 personas que murieron el pasado 10 de agosto en el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el centro y suroeste del país, que también dejó 4,449 heridos y al menos 406,963 damnificados.

El acto denominado “Oración por Colombia y gran velatón por las víctimas y familias afectadas en el terremoto” se realizó en la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá y congregó cientos de asistentes, entre ellos el presidente, Abelardo de la Espriella, y la primera dama, Ana Lucía Pineda.

La primera dama agradeció a los donantes internacionales que han enviado al menos 640 toneladas de ayuda humanitaria para atender a los damnificados, así como a los nacionales, que en el caso de Bogotá han recolectado unas 2,640 toneladas.

“Gracias a cada donante, a los voluntarios, a las empresas, a las organizaciones y a todas las personas que tendieron su mano e hicieron posible llegar a los territorios afectados con gestos de amor, ayudas humanitarias y acompañamiento psicológico”, manifestó Pineda.

En este momento, con el himno de nuestro país, interpretado por la @SinfonicaCol, y un minuto de silencio por las víctimas y damnificados, inicia oficialmente la Gran Velatón por Colombia.



Desde el @mincultura, honramos la memoria de todas las personas afectadas por este? pic.twitter.com/DKoqHJDNQ9 — MinCultura Colombia (@mincultura) August 28, 2026

El acto se prolongó por cerca de tres horas donde el componente religioso fue protagonista, tal como aconteció el 7 de agosto cuando De la Espriella tomó posesión del cargo en una ceremonia donde la religión fue protagonista.

A diferencia del 7 de agosto, este viernes en la Plaza de Bolívar solo hubo intervenciones de líderes de iglesias cristianas y del catolicismo.

El acto también fue el primero del mandatario abierto al público desde el acto de investidura del pasado 7 de agosto en Cali, y aunque se tenía previsto que De la Espriella se dirigiera a los asistentes a la plaza, la lluvia impidió que así fuera porque el evento finalizó antes de lo previsto.

El terremoto, cuyo epicentro se localizó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, afectó a 16 departamentos y 494 municipios, dejando además 187,839 viviendas dañadas y otras 33,395 destruidas, según el más reciente balance de las autoridades.

La emergencia puso a prueba la capacidad de respuesta del país y golpeó especialmente a comunidades de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y otros territorios del centro y suroeste, donde miles de familias continúan a la espera de asistencia y de la reconstrucción de sus hogares.

Con información de EFE.

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