Autoridades de Nueva York incautan el mayor cargamento de cocaína en una década

La policía de Nueva York (NYPD) y agentes federales y estatales informaron que se incautaron millones de dólares en cocaína en una de las mayores redadas de la ciudad en años.

Las autoridades indicaron que se confiscaron 580 libras de cocaína, una cantidad récord, con un valor en la calle de al menos 10 millones de dólares.

“La mayor incautación de cocaína de la NYPD en al menos una década”, declaró la comisionada de policía Jessica Tisch. “Se trataba de un cargamento masivo de narcóticos vinculado a una red de tráfico interestatal con conexiones en todo el país, incluyendo Nueva York y Nueva Jersey”.

Las autoridades informaron que Nelson Salcedo, residente de Englewood, Nueva Jersey, aparentemente escondía la droga en un almacén público en Long Island City. Supuestamente, lo observaron sacando cajas de cartón marrón y cargándolas en su automóvil.

Los investigadores aseguraron el vehículo y obtuvieron una orden de registro antes de proceder a la inspección.

.@NYPDPC and law enforcement partners make a public safety-related announcement. https://t.co/upgCDd7q1J — NYPD NEWS (@NYPDnews) August 28, 2026

Al registrar la furgoneta, encontraron aproximadamente 147 paquetes de cocaína con forma de ladrillo en las cajas dentro del vehículo y otros 83 paquetes en las cajas exteriores, declaró Tisch.

Algunos de los paquetes más grandes contenían varios ladrillos, lo que eleva la incautación total a aproximadamente 266 paquetes de un kilogramo de cocaína, más de 263 kilos.

Salcedo fue capturado después de que otros dos hombres fueran arrestados previamente. Las autoridades afirman que se requirieron meses de minucioso trabajo de investigación y que no creen que esto sea el final de la investigación.

De acuerdo con CBS News, las autoridades indican que las pruebas iniciales muestran que la droga era de alta pureza.

“Esta droga parece ser muy pura… lo que generalmente significa que, antes de llegar a la calle, probablemente sería adulterada con fentanilo u otras sustancias”, declaró el subjefe de la policía de Nueva York, Michael Baldassano.

Esto significa que la cantidad de droga podría haberse multiplicado exponencialmente.

En esta investigación participaron agentes federales antidrogas, la Policía Estatal de Nueva Jersey y el fiscal especial de narcóticos de Nueva York.

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