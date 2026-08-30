El Festival Chapín atrae a miles de personas al Parque Lafayette de Los Ángeles para celebrar la cultura guatemalteca

Miles de guatemaltecos salieron este sábado a celebrar en grande su cultura en el Festival Chapín más grande fuera del país centroamericano en el parque Lafayette de Los Ángeles. Un día en el que se celebraron y se compartieron la cultura, la artesanía y el orgullo guatemalteco.

El popular evento regresa al área de Westlake después de que fue pospuesto el año pasado debido a la preocupación por el aumento de las redadas inmigración en la ciudad.

Este año, el festival conmemora las raíces caribeñas y guatemaltecas del pueblo de Puerto Barrios.

“Esto es muy importante para nosotros porque cuando uno está en el extranjero hay nostalgia por su país, dan ganas de estar un su país, dan ganas de un taco, de un abrazo, de la música”, dijo Hugo René Sarceño Orellana, alcalde de Puerto Barrios. “¿Y uno dice cuándo vamos a regresar? Y la feria nos permite eso, nos permite traer a los inmigrantes en Los Ángeles ese pedacito de casa”.

El festival lleva 10 años celebrándose y al llegar al Parque Lafayette se pueden observar los gigantes arcos azules que representan el diseño del puerto del malecón de Puerto Barrios, donde muchas personas de la comunidad tomaban un momento para captar en una foto su vista. El aroma de las comidas tradicionales llenaba el aire mientras la gente se detenía, bien para comprar algún artículo artesanal o un platillo para calmar el hambre.

No importaba que hiciera un calor abrasador de 96 grados; a las 11 de la mañana, la gente ya llenaba las 10 cuadras que se habían cerrado al tráfico para el festival.

Entre ellas estaban Mónica Cordero y su abuela, Connie García; ambas se tomaban fotos en los arcos azules con una emoción contagiosa. De acuerdo con Cordero, ella ha podido visitar el país de donde provienen su abuela y su padre, Michael “Johan” Cordero, pero nunca ha estado con su abuela, ya que no puede viajar.

“Tengo tantos años de no ir a Guatemala y estoy súper feliz de disfrutar y celebrar el lugar que me vio nacer”, dijo García, con un nudo en la garganta. “Extraño a mi Puerto Barrios y, para mí, es una gran bendición ver mi país en California; nunca me imaginé que vería a mi pueblo ser celebrado en este país”.

Una muchacha vende panes tradicionales de Guatemala. Crédito: Janette Villafana

Mónica Cordero y su abuela, Connie García, posan para unas fotos bajo los arcos que representan el Malecón de Puerto Barrios. Crédito: Janette Villafana

Mónica Cordero y su abuela, Connie García, posan para una foto en el gran Festival Chapín en Los Ángeles. Crédito: Janette Villafana

Para ambas, el festival no solo es una celebración de su cultura, también es una manera de mantenerse conectadas con su pueblo y con su querido hijo fallecido.

“Para mí es un honor estar aquí con mi abuela; también me recuerda mucho a mi papá y pienso en él porque le habría encantado estar aquí con su gente”, dijo Cordero; sus ojos se llenaban de lágrimas mientras dejaba escapar una sonrisa. “Ver el signo del Malecón de Puerto Barrios me hace sentir tan orgullosa de corazón de ser chapina”.

“Me siento feliz y bendecida porque estoy aquí con mi nieta. Mi hijo no está, pero era de Puerto Barrios y también lo recordamos con mucho cariño. Honramos su memoria en este gran festival”, agregó García.

Cultura guatemalteca

El presidente del Festival Chapín de Los Ángeles, Walter Rosales, dijo que está muy orgulloso de que este año hayan podido celebrarlo durante el verano, como lo hacen cada año. Cuenta que, aunque las celebraciones se hacen pensando en los guatemaltecos, en realidad son para todos y constituyen una oportunidad para que otros conozcan su cultura.

“Estoy contento porque vienen a conocer nuestra cultura; nuestro lema siempre ha sido traerles el corazón de Guatemala a todos”, dijo Rosales al tomar refugio bajo la sombra. “Al mismo tiempo, nos da gusto porque viene gente de todas partes; hay gente que viene de Nueva York, de Texas y, al recorrer el festival, se encuentra a un familiar, un vecino o un compañero de escuela; se abrazan, lloran y eso es lo bonito de este festival. Que esto sirva como un reencuentro para esta maravillosa gente”.

La ciudad de Los Ángeles cuenta con una población guatemalteca de más de 280,000 personas, especialmente en el área de Westlake, que es en donde el Corredor Maya destaca la cultura, identidad y la comunidad guatemaltecas e indígenas mayas.

Giovanni Bautista, la portavoz del festival, dijo que, por primera vez, el Festival Chapin de Los Ángeles acogió a un grupo de propietarios de pequeñas empresas, artesanos y proveedores de diversos servicios, patrocinados por el Ministerio de Economía de Guatemala.

“El festival no solo ayuda a apoyar a negocios aquí en los Estados Unidos, porque contratamos a negocios para participar, pero este año también podemos aportar ayuda a negocios de Guatemala, algo que es muy especial porque ellos están trayendo artículos que solo puedes encontrar allá”, dijo Bautista.

Melissa Chacon, con su papá, disfruta del festival este sábado 29 de agosto en Los Ángeles. Crédito: Janette Villafana

Una señora sirve una nieve artesanal de Guatemala. Crédito: Janette Villafana

Claudia Mireya López y Paola Ramírez posan junto a su puesto, llamado FAMSA. Crédito: Janette Villafana

Uno de esos negocios era el de Claudia Mireya López, quien es dueña de un negocio familiar llamado FAMSA, donde vende chupas de cuero. Originaria de Puerto Barrios, ella y su equipo se especializan en crear obras de arte en forma de chaquetas de cuero, bordadas a mano con diseños tradicionales y que tardan más de 10 horas en elaborarse.

“Hay mucha gente que no puede regresar al país, pero a través de estos festivales y productos se sienten más cerca de su tierra y es muy bonito ser parte de eso”, dijo López.

Para ella y su negocio, la oportunidad de presentar sus artículos en otro país ha sido inesperada. Al mismo tiempo, dice que se sorprendió al ver lo grande que es la comunidad de guatemaltecos en Los Ángeles, ni mucho menos pensó que se toparía con gente que no ha visto en años.

“Los Ángeles nos ha recibido muy bien y estoy emocionada porque siempre fue mi sueño viajar a otro país para presentar nuestro producto y hoy estamos aquí”, dijo López. “Al platicar con ellos, me he encontrado con unos conocidos de antes, y nos sorprendemos como: ‘wow, qué pequeño es el mundo’, pero ha sido genial y me llena el corazón”.

Mañana es el último día en que puedes asistir al festival, de 10 a.m. a 10 p.m., y ambos días cuentan con actividades, juegos, rifas que incluyen un terreno en Guatemala y diversos entretenimientos.

El sábado se presentaron Radio Viejo, un popular grupo de rock con raíces en la década de 1980, así como la estrella del pop guatemalteco-estadounidense Mari y bandas tradicionales de marimba. Igualmente, había más de 20 puestos de comida, de refrescos y de nieves artesanales para refrescarse del calor del día.

Se recomienda ir preparado para el calor, así como llegar temprano o utilizar transporte público, para no tener problemas para encontrar estacionamiento.

Para obtener más información, visita www.festivalchapin.com.