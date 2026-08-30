Hombre de 78 años muere tras perder el control de su camioneta y caer sobre el techo de una casa en Georgia

Un hombre de 78 años murió después de perder el control de la camioneta que conducía y terminar sobre el techo de una vivienda en Macon, Georgia, informaron las autoridades.

Willie Smith Jr. conducía un Chevrolet Equinox blanco alrededor de las 9:00 a.m. del jueves por Waverland Drive, en el condado de Bibb, cuando perdió el control del vehículo, de acuerdo con información reportada por WGXA.

La camioneta salió de la vía y quedó momentáneamente en el aire antes de caer sobre el techo de una vivienda ubicada en el bloque 1900 de Woodland Drive.

El impacto dejó al vehículo en posición perpendicular sobre la casa y fue necesario utilizar una grúa para retirarlo del techo.

Smith fue atendido inicialmente por paramédicos en el lugar y posteriormente trasladado a un hospital. El forense del condado de Bibb, Leon Jones, confirmó su muerte poco después.

Las autoridades no han informado qué provocó que el hombre perdiera el control de la camioneta.

No se reportaron otras personas heridas

Hasta el momento, no se han reportado otras personas lesionadas como consecuencia del accidente.

Tampoco se ha confirmado si había alguien dentro de la vivienda cuando la camioneta se estrelló contra el techo.

Las imágenes del lugar mostraron la magnitud del impacto y la posición inusual en la que quedó el Chevrolet Equinox, que tuvo que ser retirado mediante una grúa.

Smith vivía aproximadamente 13 millas al norte del sitio del accidente junto con su esposa, Gale Smith, de 78 años.

El hombre deja dos hijos —un hijo y una hija— y una nieta. Sus familiares declinaron hacer declaraciones cuando fueron contactados por Daily Mail.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del accidente.

Cuarto accidente mortal del mes en el condado de Bibb

La muerte de Smith ocurre en un mes particularmente trágico para la seguridad vial del condado de Bibb.

Se trata del cuarto accidente automovilístico mortal registrado en el condado durante agosto, de acuerdo con la información proporcionada.

El 22 de agosto, un hombre de 30 años murió después de ser víctima de un accidente de atropello y fuga en el bloque 6200 de Forsyth Road, en el norte de Macon.

Tres días antes, un hombre de 29 años murió tras ser golpeado por un camión de 18 ruedas en la carretera interestatal 475.

A comienzos del mes, una mujer de 42 años murió por complicaciones derivadas de las heridas que sufrió después de ser atropellada por una camioneta blanca en Houston Avenue, cerca de Charlotte Street.

Georgia busca reducir accidentes entre conductores mayores

El accidente vuelve a poner atención sobre la seguridad de los conductores de mayor edad en Georgia, donde las autoridades mantienen programas destinados a reducir los riesgos asociados con el envejecimiento de la población que conduce.

La Oficina de Seguridad Vial del Gobernador de Georgia (GGOHS) cuenta con un Older Driver Safety Program, cuyo objetivo es disminuir los accidentes de tránsito que involucran a conductores mayores.

Según datos de 2022 recopilados por la agencia, los conductores de 55 años o más representaban 35% de todas las personas con licencia para conducir en Georgia, además de 24% de los conductores involucrados en accidentes y 20% de quienes participaron en accidentes de vehículos motorizados.

Las autoridades no han señalado que la edad de Smith haya sido un factor en el accidente ni han establecido si algún problema médico, mecánico o de otra naturaleza pudo haber provocado la pérdida de control.

La investigación permanece abierta.

Cualquier persona que tenga información relacionada con el accidente puede comunicarse con la Oficina del Sheriff del condado de Bibb al 478-751-7500 y solicitar hablar con un investigador de accidentes mortales.

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