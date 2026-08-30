Pato O’Ward se quedó con la victoria en Milwaukee

Pato O’Ward consiguió este domingo su segunda victoria de la temporada en la IndyCar al imponerse en la Snap-on Milwaukee Mile 250, primera de las dos carreras previstas en el óvalo de Milwaukee Mile. El mexicano cruzó la meta por delante de Scott McLaughlin y Christian Lundgaard, en una competencia marcada por las diferentes estrategias de paradas en pits y un intenso tránsito entre pilotos rezagados.

El triunfo fue el undécimo de la carrera de O’Ward y volvió a ponerlo en lo más alto del podio en un circuito que ya había conquistado en 2024. El piloto de Arrow McLaren Chevrolet terminó la prueba con una ventaja de 0.7916 segundos sobre McLaughlin, quien compitió para Team Penske y completó la carrera con una parada menos que sus principales rivales.

O’Ward había logrado su primera victoria de la campaña en julio, cuando se impuso en el Mid-Ohio Sports Car Course. Sus otros resultados de podio de la temporada se reducen a esas dos victorias, por lo que ambas terminaron con el mexicano en el primer lugar.

“Nos gusta Milwaukee. Ayer, el auto se sentía realmente bien. Puedo decir que estaba teniendo algunas dificultades en la carrera. Definitivamente las tenía”, dijo O’Ward.

“Me tomó un poco encontrar un ritmo. La pista estaba un poco más caliente hoy. Definitivamente hace que estas cosas estén un poco más al límite. Lo exigí cuando lo necesitábamos”.

Una carrera definida en los pits

La estrategia tuvo un peso importante en el desenlace. McLaughlin optó por realizar cuatro paradas durante las 250 vueltas, mientras la mayoría de los pilotos que terminaron entre los 10 primeros entraron cinco veces a pits. El equipo del neozelandés buscó ganar posiciones mediante esa diferencia de estrategia y consiguió mantenerse en la pelea por la victoria.

O’Ward también necesitó resolver la carrera desde los pits. Marchaba cuarto y se encontraba justo detrás de McLaughlin cuando ambos ingresaron para su última parada en la vuelta 192. Después de una primera detención lenta, el equipo del mexicano reaccionó con un servicio de apenas 6.6 segundos, suficiente para que O’Ward regresara a la pista por delante de su rival.

Will Power y Lundgaard entraron a pits en la vuelta siguiente. Power fue sancionado por exceder el límite de velocidad al ingresar a la zona de boxes y tuvo que cumplir un drive-through. El equipo de Lundgaard, por su parte, tuvo dificultades con los cambios de los neumáticos delantero derecho y trasero izquierdo, lo que llevó su parada hasta los 11.3 segundos.

O’Ward tomó definitivamente el liderato en la vuelta 196, cuando Santino Ferrucci ingresó a pits desde la primera posición.

A partir de entonces, el mexicano tuvo que defender la punta mientras avanzaba entre tráfico rezagado. La diferencia frente a McLaughlin cambió constantemente en las últimas vueltas y llegó a reducirse de 3.299 segundos en la vuelta 224 a apenas medio segundo cinco giros después.

Power, que circulaba al final de la vuelta de los líderes debido a su sanción, intentaba conservar su posición cuando O’Ward llegó hasta él. El mexicano consiguió superarlo en la vuelta 235 y comenzó a ampliar nuevamente la ventaja. Diez vueltas más tarde, O’Ward ya tenía dos segundos de margen sobre McLaughlin y aseguró el triunfo.

La carrera registró 333 adelantamientos por posición, la cifra más alta de la historia de la IndyCar en Milwaukee Mile.

Chevrolet domina el podio mientras Palou se acerca al título

Lundgaard completó el podio con el mejor resultado de su carrera en un óvalo. Su tercer lugar permitió que Arrow McLaren colocara a dos de sus pilotos entre los tres primeros y produjo un podio exclusivamente integrado por pilotos con motores Chevrolet. El resultado llegó, sin embargo, el mismo día en que Honda aseguró su duodécimo campeonato de fabricantes de motores de la IndyCar.

David Malukas terminó cuarto con Team Penske, mientras Alex Palou fue quinto al volante del Honda de Chip Ganassi Racing.

El español mantuvo una amplia ventaja en la clasificación general. Palou lidera a Kyle Kirkwood por 97 puntos cuando restan dos carreras, y puede asegurar su quinto campeonato si conserva una ventaja de 54 unidades después de la segunda prueba de Milwaukee.

Palou encabezó la carrera durante 115 vueltas, la mayor cantidad de cualquier piloto, aunque perdió terreno en la parte final. Kirkwood terminó sexto.

“Buscábamos la victoria hoy y realmente no tuvimos suficiente ritmo”, dijo Palou. “Buena oportunidad esta noche para conseguir ese campeonato. Sabemos que será difícil, pero intentaremos arreglar un poco el auto y tratar de hacerlo más rápido”.

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