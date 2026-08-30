Policía mata a tiros a hombre que amenazó con una espada a empleado de una cafetería en Tennessee

Un hombre que, según la policía, amenazó con matar a un empleado de una cafetería mientras sostenía una espada murió baleado por agentes después de un enfrentamiento de varias horas en Nashville, Tennessee.

Jason William Sexton, de 54 años, se encontraba fuera de un Hyundai en Cheshire Drive con una espada en la mano cuando el agente del equipo SWAT Joshua Baney le disparó tres veces, informó el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville.

Sexton fue trasladado al Skyline Medical Center, donde murió.

Una mujer de 26 años que se encontraba en el asiento trasero del Hyundai no resultó herida. Durante el prolongado operativo, la mujer dijo a los agentes que estaba dentro del vehículo contra su voluntad, de acuerdo con las autoridades.

El enfrentamiento comenzó por una disputa por un café

La confrontación se inició horas antes en una tienda Shell ubicada en Charlotte Avenue, según la policía.

Sexton habría discutido con un empleado por el pago de un café. Después de marcharse en su vehículo, regresó al establecimiento con una espada de tamaño completo.

El empleado logró cerrar las puertas antes de que Sexton pudiera entrar, según las autoridades.

Desde el exterior, el hombre presuntamente lanzó una amenaza contra el trabajador.

“Sal ahora, te mataré”, habría gritado Sexton, de acuerdo con la policía.

Posteriormente, los agentes obtuvieron una orden de arresto por un delito grave de agresión agravada en su contra.

Aproximadamente una hora después, una familiar de Sexton llamó al 911. La mujer informó que el hombre estaba armado con una espada, que había publicado videos en Instagram en los que aparecía mostrándola y que representaba un peligro para otras personas, según el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville.

La policía localizó el vehículo desde un helicóptero

Un helicóptero policial localizó el Hyundai de Sexton en un autolavado de Dickerson Pike.

Los agentes siguieron el vehículo hasta Cheshire Drive, donde unidades terrestres se posicionaron detrás del automóvil después de que este se detuviera.

Sexton salió del Hyundai llevando la espada y comenzó a gritarles a los agentes, mientras la mujer permanecía dentro del vehículo.

Los policías intentaron durante más de una hora convencerlo de que se rindiera.

En medio del enfrentamiento, la mujer que estaba en el asiento trasero informó a los agentes que estaba siendo retenida contra su voluntad.

Ante la prolongación del operativo, fueron llamados agentes del equipo SWAT, quienes comenzaron a preparar un plan para detener a Sexton.

Un agente del SWAT disparó tres veces

Baney, quien lleva 12 años como agente de la Policía Metropolitana de Nashville, recibió inicialmente la instrucción de ayudar a bloquear el Hyundai con su vehículo policial.

Sin embargo, posteriormente salió del vehículo, tomó posición detrás de un automóvil policial y disparó tres veces contra Sexton mientras este sostenía la espada, según la policía.

El hombre fue alcanzado por los disparos y trasladado al hospital, donde murió.

Las autoridades no informaron que la mujer que estaba dentro del Hyundai resultara herida.

El agente que disparó fue apartado mientras investigan

Después del tiroteo, el jefe de la Policía Metropolitana de Nashville, John Drake, ordenó que Baney fuera retirado de sus funciones policiales mientras se investiga el uso de la fuerza.

La investigación criminal está a cargo de la Oficina de Investigación de Tennessee, que analiza el tiroteo en representación del fiscal general de distrito Glenn Funk.

Además, el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville abrió una investigación administrativa separada sobre las acciones de Baney.

La policía no ha divulgado más detalles sobre la secuencia exacta de los disparos.

Las autoridades también estaban intentando detener a Sexton desde el viernes debido a órdenes de arresto pendientes relacionadas con la presunta violación de una orden de protección y allanamiento criminal.

Ese día, alrededor del mediodía, agentes intentaron detenerlo en Murfreesboro Pike, pero Sexton presuntamente aceleró y logró escapar.

Al día siguiente, el operativo terminó con el enfrentamiento en Cheshire Drive y el posterior tiroteo fatal.

La Oficina de Investigación de Tennessee continúa examinando las circunstancias en las que el agente Joshua Baney utilizó su arma de fuego.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado información adicional sobre el motivo por el que Sexton habría amenazado al empleado de la tienda ni sobre las circunstancias que rodearon la presencia de la mujer dentro del vehículo.

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